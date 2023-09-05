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Военнослужащий инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа проводит разминирование участка дороги на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230905/الجيش-الروسي-يدمر-مركز-لتوجيه-المسيرات-الأوكرانية--عاجل-1080718411.html
الجيش الروسي يدمر مركزا لتوجيه المسيرات الأوكرانية
الجيش الروسي يدمر مركزا لتوجيه المسيرات الأوكرانية
دمرت القوات الروسية مركزا للتحكم بالطائرات دون طيار الأوكرانية في منطقة بيرفومايسكي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T12:24+0000
2023-09-05T12:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الثلاثاء: "في منطقة مدينة أريخوف التابعة لمقاطعة زابوروجيه، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الجوي 46 من القوات الأوكرانية المسلحة".وأضافت الدفاع في بيانها أن مجموعة "الجنوب" صدت على اتجاه دونيتسك، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، أربع هجمات شنتها مجموعات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كليشيفكا وفيسيلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو على مدار اليوم، ما يصل إلى 225 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وتسع مركبات، ونظام مدفعية "إم 777 " الأمريكي الصنع، بالإضافة إلى مركبة "غراد" القتالية.وفي منطقة بيرفومايسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير نقطة التحكم بالطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يدمر مركزا لتوجيه المسيرات الأوكرانية

12:24 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 12:53 GMT 05.09.2023)
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صواريخ "أفانغارد" الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا
إطلاق صواريخ أفانغارد الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
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يتبع
دمرت القوات الروسية مركزا للتحكم بالطائرات دون طيار الأوكرانية في منطقة بيرفومايسكي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الثلاثاء: "في منطقة مدينة أريخوف التابعة لمقاطعة زابوروجيه، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الجوي 46 من القوات الأوكرانية المسلحة".
وأضافت الدفاع في بيانها أن مجموعة "الجنوب" صدت على اتجاه دونيتسك، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، أربع هجمات شنتها مجموعات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كليشيفكا وفيسيلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو على مدار اليوم، ما يصل إلى 225 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وتسع مركبات، ونظام مدفعية "إم 777 " الأمريكي الصنع، بالإضافة إلى مركبة "غراد" القتالية.
وفي منطقة بيرفومايسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير نقطة التحكم بالطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
12:53 GMT
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