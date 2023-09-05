https://sputnikarabic.ae/20230905/الجيش-الروسي-يدمر-مركز-لتوجيه-المسيرات-الأوكرانية--عاجل-1080718411.html
الجيش الروسي يدمر مركزا لتوجيه المسيرات الأوكرانية
الجيش الروسي يدمر مركزا لتوجيه المسيرات الأوكرانية
دمرت القوات الروسية مركزا للتحكم بالطائرات دون طيار الأوكرانية في منطقة بيرفومايسكي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T12:24+0000
2023-09-05T12:24+0000
2023-09-05T12:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الثلاثاء: "في منطقة مدينة أريخوف التابعة لمقاطعة زابوروجيه، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الجوي 46 من القوات الأوكرانية المسلحة".وأضافت الدفاع في بيانها أن مجموعة "الجنوب" صدت على اتجاه دونيتسك، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، أربع هجمات شنتها مجموعات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كليشيفكا وفيسيلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو على مدار اليوم، ما يصل إلى 225 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وتسع مركبات، ونظام مدفعية "إم 777 " الأمريكي الصنع، بالإضافة إلى مركبة "غراد" القتالية.وفي منطقة بيرفومايسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير نقطة التحكم بالطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يدمر مركزا لتوجيه المسيرات الأوكرانية
12:24 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 12:53 GMT 05.09.2023) تابعنا عبر
يتبع
دمرت القوات الروسية مركزا للتحكم بالطائرات دون طيار الأوكرانية في منطقة بيرفومايسكي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الثلاثاء: "في منطقة مدينة أريخوف التابعة لمقاطعة زابوروجيه، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الجوي 46 من القوات الأوكرانية المسلحة".
وأضافت الدفاع في بيانها
أن مجموعة "الجنوب" صدت على اتجاه دونيتسك، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، أربع هجمات شنتها مجموعات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كليشيفكا وفيسيلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو على مدار اليوم، ما يصل إلى 225 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وتسع مركبات، ونظام مدفعية "إم 777 " الأمريكي الصنع، بالإضافة إلى مركبة "غراد" القتالية.
وفي منطقة بيرفومايسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير نقطة التحكم بالطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.