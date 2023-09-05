الجيش الروسي يقدم مساعدات تعليمية وغذائية للمعلمين في ديرالزور شرقي سوريا... صور
© Sputnik . Farouk Nadhiالجيش الروسي يقدم مساعدات تعليمية وغذائية للمعلمين في ديرالزور شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Nadhi
قدم الجيش الروسي حزمة من المساعدات التعليمية والإنسانية لمئات المعلمين في مدينة دير الزور، في إطار دعم العملية التعليمية التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري في عموم مدارس سوريا.
قدم الجيش الروسي حزمة من المساعدات التعليمية والإنسانية لمئات المعلمين في مدينة دير الزور، في إطار دعم العملية التعليمية التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري في عموم مدارس سوريا.
© Sputnik . Farouk Nadhiالجيش الروسي يقدم مساعدات تعليمية وغذائية للمعلمين في ديرالزور شرقي سوريا
الجيش الروسي يقدم مساعدات تعليمية وغذائية للمعلمين في ديرالزور شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Nadhi
وقال مراسل "سبوتنيك" في ديرالزور، إن مركز المصالحة الروسي، قدم مساعدات إنسانية وتعليمية للمعلمين العاملين في مديرية التربية في محاقظة ديرالزور، دعما للعملية التعليمية في المحافظة التي عانت لسنوات من انقطاع التعليم وتدمير المدارس من قبل التنظيمات الإرهابية التي تعاقبت عليها.
© Sputnik . Farouk Nadhiالجيش الروسي يقدم مساعدات تعليمية وغذائية للمعلمين في ديرالزور شرقي سوريا
الجيش الروسي يقدم مساعدات تعليمية وغذائية للمعلمين في ديرالزور شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Nadhi
وتم خلال الحملة التي نفذها مركز المصالحة توزيع نحو 3 أطنان من المساعدات الغذائية عبر 300 سلة غذائية، تحتوي كل منها سلعا غذائية أساسية من دقيق وأرز وشاي وسكر وزيت نباتي.
وجرت العملية الإنسانية بإشراف الجنرال أندريه، رئيس مركز المصالحة الروسي في ديرالزور، وبحضور عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة، جمعة الهناد.
© Sputnik . Farouk Nadhiالجيش الروسي يقدم مساعدات تعليمية وغذائية للمعلمين في ديرالزور شرقي سوريا
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© Sputnik . Farouk Nadhi
الجيش الروسي يقدم مساعدات تعليمية وغذائية للمعلمين في ديرالزور شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Nadhiالجيش الروسي يقدم مساعدات تعليمية وغذائية للمعلمين في ديرالزور شرقي سوريا
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© Sputnik . Farouk Nadhi
الجيش الروسي يقدم مساعدات تعليمية وغذائية للمعلمين في ديرالزور شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Nadhiالجيش الروسي يقدم مساعدات تعليمية وغذائية للمعلمين في ديرالزور شرقي سوريا
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© Sputnik . Farouk Nadhi
الجيش الروسي يقدم مساعدات تعليمية وغذائية للمعلمين في ديرالزور شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Nadhiالجيش الروسي يقدم مساعدات تعليمية وغذائية للمعلمين في ديرالزور شرقي سوريا
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© Sputnik . Farouk Nadhi
الجيش الروسي يقدم مساعدات تعليمية وغذائية للمعلمين في ديرالزور شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Nadhiالجيش الروسي يقدم مساعدات تعليمية وغذائية للمعلمين في ديرالزور شرقي سوريا
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© Sputnik . Farouk Nadhi
الجيش الروسي يقدم مساعدات تعليمية وغذائية للمعلمين في ديرالزور شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Nadhiالجيش الروسي يقدم مساعدات تعليمية وغذائية للمعلمين في ديرالزور شرقي سوريا
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© Sputnik . Farouk Nadhi
الجيش الروسي يقدم مساعدات تعليمية وغذائية للمعلمين في ديرالزور شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Nadhiالجيش الروسي يقدم مساعدات تعليمية وغذائية للمعلمين في ديرالزور شرقي سوريا
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© Sputnik . Farouk Nadhi
الجيش الروسي يقدم مساعدات تعليمية وغذائية للمعلمين في ديرالزور شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Nadhiالجيش الروسي يقدم مساعدات تعليمية وغذائية للمعلمين في ديرالزور شرقي سوريا
8/8
© Sputnik . Farouk Nadhi
الجيش الروسي يقدم مساعدات تعليمية وغذائية للمعلمين في ديرالزور شرقي سوريا
1/8
© Sputnik . Farouk Nadhi
الجيش الروسي يقدم مساعدات تعليمية وغذائية للمعلمين في ديرالزور شرقي سوريا
2/8
© Sputnik . Farouk Nadhi
الجيش الروسي يقدم مساعدات تعليمية وغذائية للمعلمين في ديرالزور شرقي سوريا
3/8
© Sputnik . Farouk Nadhi
الجيش الروسي يقدم مساعدات تعليمية وغذائية للمعلمين في ديرالزور شرقي سوريا
4/8
© Sputnik . Farouk Nadhi
الجيش الروسي يقدم مساعدات تعليمية وغذائية للمعلمين في ديرالزور شرقي سوريا
5/8
© Sputnik . Farouk Nadhi
الجيش الروسي يقدم مساعدات تعليمية وغذائية للمعلمين في ديرالزور شرقي سوريا
6/8
© Sputnik . Farouk Nadhi
الجيش الروسي يقدم مساعدات تعليمية وغذائية للمعلمين في ديرالزور شرقي سوريا
7/8
© Sputnik . Farouk Nadhi
الجيش الروسي يقدم مساعدات تعليمية وغذائية للمعلمين في ديرالزور شرقي سوريا
8/8
© Sputnik . Farouk Nadhi
الجيش الروسي يقدم مساعدات تعليمية وغذائية للمعلمين في ديرالزور شرقي سوريا
وأكد منسق مركز المصالحة الروسي في دير الزور، عبد العزيز ذياب، لـ "سبوتنيك" أنه "تم توزيع مساعدات غذائية وقرطاسية، إضافة إلى كتب لتعلم اللغة الروسية لشريحة من المعلمين".
وأضاف ذياب: "يأتي هذا الدعم من قبل مركز المصالحة، دعما للأهالي في المنطقة، والتخفيف عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها نتيجة العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على البلاد، مع قيام جيشها بنهب الثروات الوطنية من نفط وقمح وغيرها".