https://sputnikarabic.ae/20230905/الخارجية-الروسية-موسكو-تعتبر-عودة-الأسلحة-النووية-الأمريكية-إلى-بريطانيا-خطوة-نحو-التصعيد-1080721315.html
الخارجية الروسية: موسكو تعتبر عودة الأسلحة النووية الأمريكية إلى بريطانيا خطوة نحو التصعيد
الخارجية الروسية: موسكو تعتبر عودة الأسلحة النووية الأمريكية إلى بريطانيا خطوة نحو التصعيد
قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، إن روسيا سوف تنظر إلى احتمال عودة الأسلحة النووية الأمريكية إلى أراضي بريطانيا... 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T12:45+0000
2023-09-05T12:45+0000
2023-09-05T12:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام، نقلا عن تقرير صادر عن اتحاد العلماء الأمريكيين، أن "تحليل مشروع ميزانية القوات الجوية الأمريكية، يشير إلى أنها يمكن أن تعيد أسلحتها النووية إلى أراضي بريطانيا".وأضافت زاخاروفا: "إذا تم تنفيذ هذه الخطوة، فسوف ننظر إليها على أنها تصعيد، كخطوة تصعيد تقود في الاتجاه المعاكس تماما لحل المهمة العاجلة المتمثلة في سحب جميع الأسلحة النووية الأمريكية من الدول الأوروبية".كانت الأسلحة النووية التكتيكية للولايات المتحدة الأمريكية منتشرة في المملكة المتحدة البريطانية، من عام 1954 إلى 2008.
https://sputnikarabic.ae/20230905/الكرملين-لا-يمكننا-تأكيد-التقارير-حول-عقد-لقاء-بين-بوتين-وزعيم-كوريا-الشمالية-في-موسكو-1080712190.html
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روسيا, العالم
الخارجية الروسية: موسكو تعتبر عودة الأسلحة النووية الأمريكية إلى بريطانيا خطوة نحو التصعيد
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قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، إن روسيا سوف تنظر إلى احتمال عودة الأسلحة النووية الأمريكية إلى أراضي بريطانيا العظمى، كخطوة نحو التصعيد.
في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام، نقلا عن تقرير صادر عن اتحاد العلماء الأمريكيين، أن "تحليل مشروع ميزانية القوات الجوية الأمريكية، يشير إلى أنها يمكن أن تعيد أسلحتها النووية إلى أراضي بريطانيا".
وفي الوقت ذاته، اعترف اتحاد العلماء بأن قرار وضع ترسانات نووية في بريطانيا، لم يتخذ بعد في واشنطن.
وأضافت زاخاروفا: "إذا تم تنفيذ هذه الخطوة، فسوف ننظر إليها على أنها تصعيد، كخطوة تصعيد تقود في الاتجاه المعاكس تماما لحل المهمة العاجلة المتمثلة في سحب جميع الأسلحة النووية الأمريكية من الدول الأوروبية".
كانت الأسلحة النووية التكتيكية للولايات المتحدة الأمريكية منتشرة في المملكة المتحدة البريطانية، من عام 1954 إلى 2008.