https://sputnikarabic.ae/20230905/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-القرم-1080707627.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق أراضي القرم
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق أراضي القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق جمهورية القرم. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T06:58+0000
2023-09-05T06:58+0000
2023-09-05T06:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في صباح يوم 5 سبتمبر/ أيلول، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا". وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم بمساعدة الدفاعات الجوية أثناء المناوبة".وكان قد أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الثلاثاء، تدمير قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة أخرى في مقاطعة تفير الروسية، كانت تتجه نحو موسكو، دون وقوع إصابات أو أضرار.
https://sputnikarabic.ae/20230905/القوات-الروسية-تصد-3-هجمات-أوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-1080705882.html
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق أراضي القرم
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق جمهورية القرم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في صباح يوم 5 سبتمبر/ أيلول، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم بمساعدة الدفاعات الجوية أثناء المناوبة".
وكان قد أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الثلاثاء، تدمير قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة أخرى في مقاطعة تفير الروسية، كانت تتجه نحو موسكو، دون وقوع إصابات أو أضرار.