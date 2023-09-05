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Военнослужащий инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа проводит разминирование участка дороги на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230905/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-القرم-1080707627.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق أراضي القرم
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق أراضي القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق جمهورية القرم. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T06:58+0000
2023-09-05T06:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في صباح يوم 5 سبتمبر/ أيلول، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا". وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم بمساعدة الدفاعات الجوية أثناء المناوبة".وكان قد أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الثلاثاء، تدمير قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة أخرى في مقاطعة تفير الروسية، كانت تتجه نحو موسكو، دون وقوع إصابات أو أضرار.
https://sputnikarabic.ae/20230905/القوات-الروسية-تصد-3-هجمات-أوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-1080705882.html
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روسيا
روسيا

الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق أراضي القرم

06:58 GMT 05.09.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق جمهورية القرم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في صباح يوم 5 سبتمبر/ أيلول، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا".
القوات الروسية تدمر قطارا أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد 3 هجمات أوكرانية في اتجاه كوبيانسك
04:21 GMT
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم بمساعدة الدفاعات الجوية أثناء المناوبة".
وكان قد أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الثلاثاء، تدمير قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة أخرى في مقاطعة تفير الروسية، كانت تتجه نحو موسكو، دون وقوع إصابات أو أضرار.
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