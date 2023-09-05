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https://sputnikarabic.ae/20230905/الرئيس-الليتواني-يحمل-فساد-أوكرانيا-مسؤولية-بطء-توريد-الأسلحة-إليها-1080716785.html
الرئيس الليتواني يحمل "فساد أوكرانيا" مسؤولية بطء توريد الأسلحة إليها
الرئيس الليتواني يحمل "فساد أوكرانيا" مسؤولية بطء توريد الأسلحة إليها
يعتقد الرئيس الليتواني غيتاناس نوسيدا، أن فضائح الفساد في أوكرانيا لها تأثير على قرار الدول الغربية بتزويد كييف بالأسلحة. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T11:31+0000
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وقال نوسيدا لوسائل الإعلام الليتوانية: "هذا سبب مهم للغاية. بما أن تلك الدول التي تدعم أوكرانيا ديمقراطية، فهذا يعني أنه يجب أن تأخذ في الاعتبار مزاج مجتمعاتها ورأي ناخبيها. تخيل أن الناخبين في هذا البلد أو ذاك يعتقدون أن في البلاد التي يتم إرسال المساعدات إليها، فضائح فساد رفيعة المستوى، هذه ضربة كبيرة لسمعة هذه البلدان".وشدد رئيس ليتوانيا على أنه "يتفهم تمامارغبة فلاديمير زيلينسكي، في التخلص من الفساد قدر الإمكان وتحسين صورة أوكرانيا في نظر المجتمع الدولي"، وأضاف أن "الدعم الحالي والمستقبلي يعتمد على أفعاله". إلا أن نوسيدا يرى أن "سبب تأخر توريد مقاتلات "إف-16" الأمريكية لم يكن الفساد على الإطلاق".وقال ألكسندر كليمينكو، رئيس مكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد في أوكرانيا، في يوليو/ تموز الماضي، إن "عددًا كبيرًا من القضايا الجنائية قد تم فتحها في البلاد بتهمة الفساد في وزارة الدفاع".
https://sputnikarabic.ae/20230905/وسائل-إعلام-تركية-تصف-وزير-الدفاع-الأوكراني-الجديد-بالدمية-في-يد-أمريكا-1080712684.html
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العالم
العالم

الرئيس الليتواني يحمل "فساد أوكرانيا" مسؤولية بطء توريد الأسلحة إليها

11:31 GMT 05.09.2023
© AFP 2023 / Angela Weissالرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 20 سبتمبر 2022.
الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 20 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© AFP 2023 / Angela Weiss
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يعتقد الرئيس الليتواني غيتاناس نوسيدا، أن فضائح الفساد في أوكرانيا لها تأثير على قرار الدول الغربية بتزويد كييف بالأسلحة.
وقال نوسيدا لوسائل الإعلام الليتوانية: "هذا سبب مهم للغاية. بما أن تلك الدول التي تدعم أوكرانيا ديمقراطية، فهذا يعني أنه يجب أن تأخذ في الاعتبار مزاج مجتمعاتها ورأي ناخبيها. تخيل أن الناخبين في هذا البلد أو ذاك يعتقدون أن في البلاد التي يتم إرسال المساعدات إليها، فضائح فساد رفيعة المستوى، هذه ضربة كبيرة لسمعة هذه البلدان".
روستم أوميروف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
وسائل إعلام تركية تصف وزير الدفاع الأوكراني الجديد بالدمية في يد أمريكا
10:27 GMT
وشدد رئيس ليتوانيا على أنه "يتفهم تمامارغبة فلاديمير زيلينسكي، في التخلص من الفساد قدر الإمكان وتحسين صورة أوكرانيا في نظر المجتمع الدولي"، وأضاف أن "الدعم الحالي والمستقبلي يعتمد على أفعاله". إلا أن نوسيدا يرى أن "سبب تأخر توريد مقاتلات "إف-16" الأمريكية لم يكن الفساد على الإطلاق".
وقال ألكسندر كليمينكو، رئيس مكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد في أوكرانيا، في يوليو/ تموز الماضي، إن "عددًا كبيرًا من القضايا الجنائية قد تم فتحها في البلاد بتهمة الفساد في وزارة الدفاع".
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