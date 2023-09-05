https://sputnikarabic.ae/20230905/السلطات-التونسية-توقف-رئيس-حركة-النهضة-بالإنابة-منذر-الونيسي-1080744304.html
السلطات التونسية توقف رئيس حركة النهضة بالإنابة منذر الونيسي
السلطات التونسية توقف رئيس حركة النهضة بالإنابة منذر الونيسي
أعلن القيادي في حركة النهضة التونسية، رياض الشعيبي، مساء الثلاثاء، أن السلطات التونسية أوقفت رئيس حركة النهضة بالإنابة منذر الونيسي. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T21:53+0000
2023-09-05T21:53+0000
2023-09-05T21:53+0000
تونس
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الشعيبي وفقًا لما نقلته إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، إنه تم "إيقاف رئيس الحركة بالنيابة، منذر الونيسي، ونقله إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة".يذكر أن تسريبات صوتية منسوبة لرئيس حركة النهضة بالإنابة منذر الونيسي أثارت جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صحفية تدعى شهرزاد عكاشة تسجيلا لجزء من محادثة هاتفية جمعتها بالونيسي في علاقة بالصراعات داخل حركة النهضة في المرحلة القادمة، وما راج حول تحالفات مع رجال أعمال نافذين من جهة الساحل للعودة مجدّدا إلى الخارطة السياسية في ظل ما تشهده تونس من تطورات وتغييرات سياسية منذ 25 تموز/يوليو 2021، والمساعي للترشح للرئاسة.وسارعت عدة شخصيات ورد ذكرها في التسجيل إلى نفي ما جاء فيها، حيث نفى رئيس حركة النهضة بالإنابة منذر الونيسي في منشور على حسابه بموقع فيسبوك، صحة هذا التسجيل المنسوب إليه، مؤكدًا أنه مفبرك وأنه محض افتراء ومحاولة يائسة للإساءة للحركة، حسب قوله.واتهم الونيسي في هذه التسريبات المزعومة شخصيات مقربة من رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، بتلقي أموال من الخارج واستخدامها لحسم الصراعات الداخلية في الحركة، بينما أفادت إذاعة "موزاييك إف إم" نقلا عن مصدر في المحكمة الابتدائية في تونس، بأن السلطات الأمنية حصلت على إذن بمباشرة التحقيقات اللازمة في ملابسات التسجيل الصوتي المنسوب للونيسي.
https://sputnikarabic.ae/20230523/محامي-راشد-الغنوشي-فيديو-مفبرك-هو-سبب-إيقاف-رئيس-حركة-النهضة-التونسية-1077342202.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي
السلطات التونسية توقف رئيس حركة النهضة بالإنابة منذر الونيسي
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أعلن القيادي في حركة النهضة التونسية، رياض الشعيبي، مساء الثلاثاء، أن السلطات التونسية أوقفت رئيس حركة النهضة بالإنابة منذر الونيسي.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال الشعيبي وفقًا لما نقلته إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، إنه تم "إيقاف رئيس الحركة بالنيابة، منذر الونيسي، ونقله إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة".
يذكر أن تسريبات صوتية منسوبة لرئيس حركة النهضة بالإنابة منذر الونيسي أثارت جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صحفية تدعى شهرزاد عكاشة تسجيلا لجزء من محادثة هاتفية جمعتها بالونيسي في علاقة بالصراعات داخل حركة النهضة في المرحلة القادمة، وما راج حول تحالفات مع رجال أعمال نافذين من جهة الساحل للعودة مجدّدا إلى الخارطة السياسية في ظل ما تشهده تونس من تطورات وتغييرات سياسية منذ 25 تموز/يوليو 2021، والمساعي للترشح للرئاسة.
وسارعت عدة شخصيات ورد ذكرها في التسجيل إلى نفي ما جاء فيها، حيث نفى رئيس حركة النهضة بالإنابة منذر الونيسي في منشور على حسابه بموقع فيسبوك، صحة هذا التسجيل المنسوب إليه، مؤكدًا أنه مفبرك وأنه محض افتراء ومحاولة يائسة للإساءة للحركة، حسب قوله.
واتهم الونيسي في هذه التسريبات المزعومة شخصيات مقربة من رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي
، بتلقي أموال من الخارج واستخدامها لحسم الصراعات الداخلية في الحركة، بينما أفادت إذاعة "موزاييك إف إم" نقلا عن مصدر في المحكمة الابتدائية في تونس، بأن السلطات الأمنية حصلت على إذن بمباشرة التحقيقات اللازمة في ملابسات التسجيل الصوتي المنسوب للونيسي.