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https://sputnikarabic.ae/20230905/الصين-تعتزم-الوساطة-في-النيجر-1080704798.html
الصين تعتزم الوساطة في النيجر
الصين تعتزم الوساطة في النيجر
قال السفير الصيني في النيجر، جيان فنغ، إن بكين تعتزم أن تلعب دور وسيط فيما يتعلق بأزمة النيجر، وذلك بعد لقائه برئيس وزراء النيجر المعين من قبل المتمردين علي... 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T00:17+0000
2023-09-05T00:17+0000
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وقال السفير، بحسب التلفزيون الوطني النيجري RTN: "حكومة الصين تعتزم تقديم خدمات جيدة ولعب دور وسيط للعثور على حلاً سياسيًا لأزمة النيجر تحترم فيها تمامًا مصالح الدول المحيطة بمراعاة كاملة لها".وأضاف السفير الصيني أن بكين تلتزم دائمًا بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.في نهاية يوليو، أعلنت القوات المسلحة في النيجر على التلفزيون الوطني عزل الرئيس محمد بازوم وتشكيل مجلس وطني لحماية الوطن.وأدان قادة معظم الدول الغربية ومجموعة "إيكواس" الإنقلاب. وفي بداية أغسطس/ آب، اتخذ مشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء أركان القوات المسلحة في دول "إيكواس" خطة للتدخل العسكري في النيجر.يشار إلى النيجر هي مستعمرة سابقة لفرنسا، وكانت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي البلاد على احتياطيات غنية من اليورانيوم، والتي تعتمد عليها فرنسا لإمداداتها.وتشير وسائل الإعلام الفرنسية إلى أن نسبة تتراوح بين 15% و17% من اليورانيوم المستخدم في إنتاج الكهرباء في فرنسا يعتمد على هذا البلد الإفريقي. وحالياً، يتواجد 1,500 جندي فرنسي في النيجر و1,000 في تشاد.
https://sputnikarabic.ae/20230904/رئيس-وزراء-النيجر-يطالب-بخروج-السفير-الفرنسي-من-البلاد-عاجلا-1080700278.html
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الصين, النيجر, أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, النيجر, أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن

الصين تعتزم الوساطة في النيجر

00:17 GMT 05.09.2023
© AFP 2023احتجاجات خارج قاعدة نيامي الجوية تطالب بالانسحاب العسكري الفرنسي من النيجر
احتجاجات خارج قاعدة نيامي الجوية تطالب بالانسحاب العسكري الفرنسي من النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© AFP 2023
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قال السفير الصيني في النيجر، جيان فنغ، إن بكين تعتزم أن تلعب دور وسيط فيما يتعلق بأزمة النيجر، وذلك بعد لقائه برئيس وزراء النيجر المعين من قبل المتمردين علي محمد الأمين زين.
وقال السفير، بحسب التلفزيون الوطني النيجري RTN: "حكومة الصين تعتزم تقديم خدمات جيدة ولعب دور وسيط للعثور على حلاً سياسيًا لأزمة النيجر تحترم فيها تمامًا مصالح الدول المحيطة بمراعاة كاملة لها".
احتجاجات خارج قاعدة نيامي الجوية تطالب بالانسحاب العسكري الفرنسي من النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
رئيس وزراء النيجر يطالب بخروج السفير الفرنسي من البلاد عاجلا
أمس, 17:50 GMT
وأضاف السفير الصيني أن بكين تلتزم دائمًا بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.
في نهاية يوليو، أعلنت القوات المسلحة في النيجر على التلفزيون الوطني عزل الرئيس محمد بازوم وتشكيل مجلس وطني لحماية الوطن.
وأدان قادة معظم الدول الغربية ومجموعة "إيكواس" الإنقلاب. وفي بداية أغسطس/ آب، اتخذ مشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء أركان القوات المسلحة في دول "إيكواس" خطة للتدخل العسكري في النيجر.
يشار إلى النيجر هي مستعمرة سابقة لفرنسا، وكانت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي البلاد على احتياطيات غنية من اليورانيوم، والتي تعتمد عليها فرنسا لإمداداتها.
وتشير وسائل الإعلام الفرنسية إلى أن نسبة تتراوح بين 15% و17% من اليورانيوم المستخدم في إنتاج الكهرباء في فرنسا يعتمد على هذا البلد الإفريقي. وحالياً، يتواجد 1,500 جندي فرنسي في النيجر و1,000 في تشاد.
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