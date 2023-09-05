https://sputnikarabic.ae/20230905/الفرقاطة-أدميرال-غورشكوف-حاملة-صواريخ-تسيركون-تجري-تدريبات-في-المحيط-الأطلسي-1080718491.html
"الأدميرال غورشكوف" حاملة صواريخ "تسيركون" تجري تدريبات في المحيط الأطلسي
"الأدميرال غورشكوف" حاملة صواريخ "تسيركون" تجري تدريبات في المحيط الأطلسي
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن حاملة صواريخ كروز "تسيركون" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف"، أكملت مهامها في البحر... 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T12:29+0000
2023-09-05T12:29+0000
2023-09-05T12:32+0000
رصد عسكري
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وأضافت الوزارة: "اليوم الثلاثاء، دخلت فرقاطة الأسطول الشمالي "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف"، التي تعمل في البحر الأبيض المتوسط، منذ أبريل(نيسان) 2023، المحيط الأطلسي عبر مضيق جبل طارق، برفقة الناقلة البحرية المتوسطة "فيازما".وأشارت الوزارة إلى أنه "في المحيط الأطلسي، سيواصل طاقم الفرقاطة تحسين التدريب البحري وإجراء عدد من التدريبات على السفن".وبالإضافة إلى المهام المباشرة، أجرى طاقم السفينة عشرات التدريبات القتالية في مجال الدفاع الجوي والدفاع المضاد للغواصات.وتابعت الوزارة أنه "بعد الانتهاء من جميع المهام الموكلة إليها، ستصل السفينة إلى القاعدة الرئيسية للأسطول الشمالي - سيفيرومورسك".وبدأت رحلة السفينة، في 4 يناير/كانون الثاني من هذا العام، حيث قطعت السفينة نحو 42 ألف ميل بحري، وأكمل طاقم السفينة بنجاح جميع المهام الموكلة إليه في إطار التجمع الدائم للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط.
https://sputnikarabic.ae/20230802/30-سفينة-روسية-تبدأ-مناورات-درع-المحيط-2023-في-بحر-البلطيق-1079707532.html
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رصد عسكري
"الأدميرال غورشكوف" حاملة صواريخ "تسيركون" تجري تدريبات في المحيط الأطلسي
12:29 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 12:32 GMT 05.09.2023) تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن حاملة صواريخ كروز "تسيركون" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف"، أكملت مهامها في البحر الأبيض المتوسط، في إطار رحلة بحرية طويلة المدى ودخلت المحيط الأطلسي، حيث ستجري سلسلة من التدريبات.
وأضافت الوزارة: "اليوم الثلاثاء، دخلت فرقاطة الأسطول الشمالي "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف"، التي تعمل في البحر الأبيض المتوسط، منذ أبريل(نيسان) 2023، المحيط الأطلسي عبر مضيق جبل طارق، برفقة الناقلة البحرية المتوسطة "فيازما".
وأشارت الوزارة إلى أنه "في المحيط الأطلسي، سيواصل طاقم الفرقاطة تحسين التدريب البحري وإجراء عدد من التدريبات على السفن".
وبالإضافة إلى المهام المباشرة، أجرى طاقم السفينة عشرات التدريبات القتالية في مجال الدفاع الجوي والدفاع المضاد للغواصات.
وتابعت الوزارة أنه "بعد الانتهاء من جميع المهام الموكلة إليها، ستصل السفينة إلى القاعدة الرئيسية للأسطول الشمالي - سيفيرومورسك".
وبدأت رحلة السفينة، في 4 يناير/كانون الثاني من هذا العام، حيث قطعت السفينة نحو 42 ألف ميل بحري، وأكمل طاقم السفينة بنجاح جميع المهام الموكلة إليه في إطار التجمع الدائم للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط.