https://sputnikarabic.ae/20230905/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-37-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080704251.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 37 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 37 مرة خلال اليوم الماضي
قصفت القوات الأوكرانية خلال يوم أمس الاثنين، أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 37 مرة، حيث أطلقت 110 أنواع مختلفة من الذخائر، وفقًا لبيان صادر عن ممثلية دونيتسك... 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T00:48+0000
2023-09-05T00:48+0000
2023-09-05T00:48+0000
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وذكرت الممثلية: "في اليوم السابق، تم الإبلاغ عن 37 حادثة من إطلاق النار من جانب القوات المسلحة الأوكرانية. على اتجاه دونيتسك، قام العدو بـ 29 قصفًا بالمدفعية بعيار 152 و155 ملم، بما في ذلك القصف بالقنابل العنقودية. في اتجاه هورلوفكا، تم تنفيذ أربعة قصف بالمدفعية بعيار 122 ملم. في اتجاه ياسينوفاتا، تم تنفيذ ثلاث قصف بالمدفعية بعيار 155 ملم. في اتجاه سفيتلودارسك، تم تنفيذ إطلاق نار واحد من قاذفات صواريخ متعددة الصواريخ".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية قامت بإطلاق 110 أنواع مختلفة من الذخائر، وتم تنفيذ القصف باستخدام منصات إطلاق صواريخ متعددة الصواريخ ومدافع بعيارات 155 ملم و152 ملم و122 ملم، بما في ذلك القصف بالقنابل العنقودية.وتعرضت مناطق سكنية في ست مستوطنات في الجمهورية لإطلاق النار، بما في ذلك ميرونوفسكي، وهورلوفكا، وياسينوفاتا، ومنطقة ياسينوفاتا، ودونيتسك، وماكيفكا.وخلال الساعات الـ 24 الماضية، تلقت تقارير عن مقتل شخصين مدنيين في ميرونوفسكي، بالإضافة إلى إصابة 11 مدنيًا، بما في ذلك ثلاثة أطفال من مواليد عامي 2012 و2006 و2012 في دونيتسك وماكيفكا وميرونوفسكي. وفي اليوم السابق، سجلت القوات الأوكرانية 75 حادثة من إطلاق النار.
https://sputnikarabic.ae/20230904/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تقصف-أراضي-دونيتسك-بـ18-قذيفة-1080675415.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 37 مرة خلال اليوم الماضي
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قصفت القوات الأوكرانية خلال يوم أمس الاثنين، أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 37 مرة، حيث أطلقت 110 أنواع مختلفة من الذخائر، وفقًا لبيان صادر عن ممثلية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.
وذكرت الممثلية: "في اليوم السابق، تم الإبلاغ عن 37 حادثة من إطلاق النار من جانب القوات المسلحة الأوكرانية. على اتجاه دونيتسك، قام العدو بـ 29 قصفًا بالمدفعية بعيار 152 و155 ملم، بما في ذلك القصف بالقنابل العنقودية. في اتجاه هورلوفكا، تم تنفيذ أربعة قصف بالمدفعية بعيار 122 ملم. في اتجاه ياسينوفاتا، تم تنفيذ ثلاث قصف بالمدفعية بعيار 155 ملم. في اتجاه سفيتلودارسك، تم تنفيذ إطلاق نار واحد من قاذفات صواريخ متعددة الصواريخ".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية قامت بإطلاق 110 أنواع مختلفة من الذخائر، وتم تنفيذ القصف باستخدام منصات إطلاق صواريخ متعددة الصواريخ ومدافع بعيارات 155 ملم و152 ملم و122 ملم، بما في ذلك القصف بالقنابل العنقودية.
وتعرضت مناطق سكنية في ست مستوطنات في الجمهورية لإطلاق النار، بما في ذلك ميرونوفسكي، وهورلوفكا، وياسينوفاتا، ومنطقة ياسينوفاتا، ودونيتسك، وماكيفكا.
وخلال الساعات الـ 24 الماضية، تلقت تقارير عن مقتل شخصين مدنيين
في ميرونوفسكي، بالإضافة إلى إصابة 11 مدنيًا، بما في ذلك ثلاثة أطفال من مواليد عامي 2012 و2006 و2012 في دونيتسك وماكيفكا وميرونوفسكي. وفي اليوم السابق، سجلت القوات الأوكرانية 75 حادثة من إطلاق النار
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