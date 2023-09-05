عربي
Военнослужащий инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа проводит разминирование участка дороги на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230905/القوات-الروسية-تدمر-مركزي-قيادة-أوكرانيين-على-خطوط-النار--عاجل-1080721704.html
القوات الروسية تدمر مركزي قيادة أوكرانيين على خطوط النار
القوات الروسية تدمر مركزي قيادة أوكرانيين على خطوط النار
دمرت القوات الروسية مواقع قيادة اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوغليدار ومراكز قياة لواء الهجوم الجبلي الثامن للقوات المسلحة... 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T12:46+0000
2023-09-05T12:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104408/86/1044088667_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c2cd9637f0b0662ea8edcc6936d830f2.jpg
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن "وحدات من مجموعة قوات "فوستوك" على محور جنوب دونيتسك دمرت بضربات نارية دقيقة مجموعتين من القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي أوغليدار وماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وعلى محور خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 40 جنديًا أوكرانيًا يوميًا، بما في ذلك مجموعتان للتخريب والاستطلاع تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية، وسيارتين عسكريتين ومدفع هاوتزر من طراز "ي- 30".واعترضت أنظمة الدفاع الجوي 21 صاروخا أطلقته قوات كييف من راجمات من طراز "هيمارس" الأمريكية و"أوراغان".
https://sputnikarabic.ae/20230905/الجيش-الروسي-يدمر-مركز-لتوجيه-المسيرات-الأوكرانية--عاجل-1080718411.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104408/86/1044088667_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ab2e42c9f857ccb491607d902d5fca2e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر مركزي قيادة أوكرانيين على خطوط النار

12:46 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 12:59 GMT 05.09.2023)
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلات "سو-24" و"ميغ-31" خلال المناورات الجوية في منطقة مورمانسك الروسية، روسيا 16 يناير 2020
مقاتلات سو-24 وميغ-31 خلال المناورات الجوية في منطقة مورمانسك الروسية، روسيا 16 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© Sputnik . Pavel Lvov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
دمرت القوات الروسية مواقع قيادة اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوغليدار ومراكز قياة لواء الهجوم الجبلي الثامن للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة رازدولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن "وحدات من مجموعة قوات "فوستوك" على محور جنوب دونيتسك دمرت بضربات نارية دقيقة مجموعتين من القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي أوغليدار وماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو 175 جنديًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح وأربع مركبات ومدفعين من طراز "دي- 20" و"دي- 30".
وعلى محور خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 40 جنديًا أوكرانيًا يوميًا، بما في ذلك مجموعتان للتخريب والاستطلاع تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية، وسيارتين عسكريتين ومدفع هاوتزر من طراز "ي- 30".
إطلاق صواريخ أفانغارد الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر مركزا لتوجيه المسيرات الأوكرانية
12:24 GMT

كما دمر الطيران العملياتي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية 132 نقطة للقوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو.

واعترضت أنظمة الدفاع الجوي 21 صاروخا أطلقته قوات كييف من راجمات من طراز "هيمارس" الأمريكية و"أوراغان".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала