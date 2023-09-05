https://sputnikarabic.ae/20230905/القوات-الروسية-تدمر-مركزي-قيادة-أوكرانيين-على-خطوط-النار--عاجل-1080721704.html
القوات الروسية تدمر مركزي قيادة أوكرانيين على خطوط النار
القوات الروسية تدمر مركزي قيادة أوكرانيين على خطوط النار
دمرت القوات الروسية مواقع قيادة اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوغليدار ومراكز قياة لواء الهجوم الجبلي الثامن للقوات المسلحة... 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T12:46+0000
2023-09-05T12:46+0000
2023-09-05T12:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104408/86/1044088667_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c2cd9637f0b0662ea8edcc6936d830f2.jpg
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن "وحدات من مجموعة قوات "فوستوك" على محور جنوب دونيتسك دمرت بضربات نارية دقيقة مجموعتين من القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي أوغليدار وماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وعلى محور خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 40 جنديًا أوكرانيًا يوميًا، بما في ذلك مجموعتان للتخريب والاستطلاع تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية، وسيارتين عسكريتين ومدفع هاوتزر من طراز "ي- 30".واعترضت أنظمة الدفاع الجوي 21 صاروخا أطلقته قوات كييف من راجمات من طراز "هيمارس" الأمريكية و"أوراغان".
https://sputnikarabic.ae/20230905/الجيش-الروسي-يدمر-مركز-لتوجيه-المسيرات-الأوكرانية--عاجل-1080718411.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104408/86/1044088667_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ab2e42c9f857ccb491607d902d5fca2e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر مركزي قيادة أوكرانيين على خطوط النار
12:46 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 12:59 GMT 05.09.2023) تابعنا عبر
دمرت القوات الروسية مواقع قيادة اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوغليدار ومراكز قياة لواء الهجوم الجبلي الثامن للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة رازدولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن "وحدات من مجموعة قوات "فوستوك" على محور جنوب دونيتسك دمرت بضربات نارية دقيقة مجموعتين من القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي أوغليدار وماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو 175 جنديًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح وأربع مركبات ومدفعين من طراز "دي- 20" و"دي- 30".
وعلى محور خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 40 جنديًا أوكرانيًا يوميًا، بما في ذلك مجموعتان للتخريب والاستطلاع تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية، وسيارتين عسكريتين ومدفع هاوتزر من طراز "ي- 30".
كما دمر الطيران العملياتي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية 132 نقطة للقوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو.
واعترضت أنظمة الدفاع الجوي
21 صاروخا أطلقته قوات كييف من راجمات من طراز "هيمارس" الأمريكية و"أوراغان".