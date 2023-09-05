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Военнослужащий инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа проводит разминирование участка дороги на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230905/القوات-الروسية-تصد-3-هجمات-أوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-1080705882.html
القوات الروسية تصد 3 هجمات أوكرانية في اتجاه كوبيانسك
القوات الروسية تصد 3 هجمات أوكرانية في اتجاه كوبيانسك
أفاد رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع "زاباد" الروسية، سيرغي زيبينسكي، صباح اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية صدت ثلاث هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T04:21+0000
2023-09-05T04:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "خلال الأعمال القتالية في اتجاه كوبيانسك، قام العدو بثلاث هجمات مضادة ضد مواقع قواتنا بالقرب من مدينة سيرهييفكا. وقد تمكنت قواتنا من دحر جميع الهجمات المضادة".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230905/حسابات-سبوتنيك-تكشف-مدى-تكلفة-العمليات-العسكرية-على-كييف-1080704973.html
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أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

القوات الروسية تصد 3 هجمات أوكرانية في اتجاه كوبيانسك

04:21 GMT 05.09.2023
© Photo / Russian Ministry of Defenseالقوات الروسية تدمر قطارا أوكرانيا
القوات الروسية تدمر قطارا أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© Photo / Russian Ministry of Defense
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أفاد رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع "زاباد" الروسية، سيرغي زيبينسكي، صباح اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية صدت ثلاث هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "خلال الأعمال القتالية في اتجاه كوبيانسك، قام العدو بثلاث هجمات مضادة ضد مواقع قواتنا بالقرب من مدينة سيرهييفكا. وقد تمكنت قواتنا من دحر جميع الهجمات المضادة".
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إحصائيات "سبوتنيك" تكشف مدى تكلفة العمليات العسكرية على كييف
03:26 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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