https://sputnikarabic.ae/20230905/بايدن-يعلن-نيته-ترشيح-وزير-خزانة-أمريكي-أسبق-سفيرا-لدى-إسرائيل-1080738863.html
بايدن يعلن نيته ترشيح وزير خزانة أمريكي أسبق سفيرا لدى إسرائيل
بايدن يعلن نيته ترشيح وزير خزانة أمريكي أسبق سفيرا لدى إسرائيل
قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم ترشيح وزير الخزانة الأسبق، جاكوب لو، للعمل كسفير جديد للولايات المتحدة الأمريكية لدى... 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T15:53+0000
2023-09-05T15:53+0000
2023-09-05T15:53+0000
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وجاء في البيان: "أعلن جو بايدن، اليوم، عن نيته ترشيح جاكوب جيه لو، للعمل سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى دولة إسرائيل".ويشغل جاكوب لو، حاليا منصب الشريك الإداري في شركة الأسهم الأمريكية الخاصة "ليندساي غولدبر"، وهو أستاذ زائر في الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا.كما أشار بيان البيت الأبيض إلى أن "جاكوب لو، كان وزيرا للخزانة في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في الفترة من 2013 إلى 2017".وأضاف البيت الأبيض: "بالإضافة إلى ذلك، شغل جاكوب لو، مناصب نائب وزير الخارجية لشؤون الإدارة والموارد، ومدير مكتب الرئيس".وكان جاكوب لو، مديرا لمكتب الإدارة والميزانية لمرتين، في عهد الرئيسين الأمريكيين السابقين، بيل كلينتون وباراك أوباما، وفي كلتا الإدارتين، كان مديرا رئيسيا في مجلس الأمن القومي، بحسب بيان البيت الأبيض.
https://sputnikarabic.ae/20230305/سفير-أمريكي-سابق-لدى-تل-أبيب-لم-أعرف-شخصا-يحب-إسرائيل-أكثر-من-بايدن-1074339863.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل
بايدن يعلن نيته ترشيح وزير خزانة أمريكي أسبق سفيرا لدى إسرائيل
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قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم ترشيح وزير الخزانة الأسبق، جاكوب لو، للعمل كسفير جديد للولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل.
وجاء في البيان
: "أعلن جو بايدن، اليوم، عن نيته ترشيح جاكوب جيه لو، للعمل سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى دولة إسرائيل".
ويشغل جاكوب لو، حاليا منصب الشريك الإداري في شركة الأسهم الأمريكية الخاصة "ليندساي غولدبر"، وهو أستاذ زائر في الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا.
كما أشار بيان البيت الأبيض إلى أن "جاكوب لو، كان وزيرا للخزانة في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في الفترة من 2013 إلى 2017".
وأضاف البيت الأبيض: "بالإضافة إلى ذلك، شغل جاكوب لو، مناصب نائب وزير الخارجية لشؤون الإدارة والموارد، ومدير مكتب الرئيس".
وكان جاكوب لو، مديرا لمكتب الإدارة والميزانية لمرتين، في عهد الرئيسين الأمريكيين السابقين، بيل كلينتون وباراك أوباما
، وفي كلتا الإدارتين، كان مديرا رئيسيا في مجلس الأمن القومي، بحسب بيان البيت الأبيض.