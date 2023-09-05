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https://sputnikarabic.ae/20230905/بوتين-الغرب-سلم-عبريا-زمام-حكم-أوكرانيا-للتغطية-على-تمجيد-النازية-1080736510.html
بوتين: الغرب سلم زمام حكم أوكرانيا لـ"عبري" للتغطية على "تمجيد النازية"
بوتين: الغرب سلم زمام حكم أوكرانيا لـ"عبري" للتغطية على "تمجيد النازية"
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأوصياء الغربيين وضعوا رجلًا يهودي العرق (عبريًا)، وهو فلاديمير زيلينسكي، على رأس أوكرانيا من أجل التغطية على تمجيد... 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T14:42+0000
2023-09-05T14:43+0000
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
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وقال بوتين، بعد اجتماع مع اللجنة المنظمة لمهرجان بوبيدا (النصر)، اليوم الثلاثاء: "لقد قلت هذا بالفعل، ربما لن أتمكن من إضافة أي شيء جديد، لكنني أعتبر أنه من المهم تكرار ذلك، الأوصياء الغربيون وضعوا على رأس أوكرانيا الحديثة شخصًا - يهودي العرق، وذا جذور يهودية".وأردف: "إنه من أصل يهودي، وبالتالي، في رأيي، يبدو أنهم (الأوصياء الغربيون) يغطون مثل هذا الجوهر المناهض للإنسانية (النازية)، والذي تم وضعه أساسا للدولة الأوكرانية المعاصرة".وشدد بوتين على أن "هذا هو تدمير 1.5 مليون شخص، وكما تعلمون، المواطنون العاديون في إسرائيل يفهمون هذا أفضل من أي شيء آخر، يرجى إلقاء نظرة على ما يقولونه على الإنترنت".
https://sputnikarabic.ae/20230904/بدء-مؤتمر-صحفي-مشترك-بين-الرئيسين-الروسي-والتركي--عاجل-1080688893.html
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فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

بوتين: الغرب سلم زمام حكم أوكرانيا لـ"عبري" للتغطية على "تمجيد النازية"

14:42 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 14:43 GMT 05.09.2023)
© Sputnik . Alexey Mayshev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى "الأفكار القوية للزمن الجديد - 2023" في موسكو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى الأفكار القوية للزمن الجديد - 2023 في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© Sputnik . Alexey Mayshev
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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأوصياء الغربيين وضعوا رجلًا يهودي العرق (عبريًا)، وهو فلاديمير زيلينسكي، على رأس أوكرانيا من أجل التغطية على تمجيد النازية بهذه الطريقة.
وقال بوتين، بعد اجتماع مع اللجنة المنظمة لمهرجان بوبيدا (النصر)، اليوم الثلاثاء: "لقد قلت هذا بالفعل، ربما لن أتمكن من إضافة أي شيء جديد، لكنني أعتبر أنه من المهم تكرار ذلك، الأوصياء الغربيون وضعوا على رأس أوكرانيا الحديثة شخصًا - يهودي العرق، وذا جذور يهودية".
وأردف: "إنه من أصل يهودي، وبالتالي، في رأيي، يبدو أنهم (الأوصياء الغربيون) يغطون مثل هذا الجوهر المناهض للإنسانية (النازية)، والذي تم وضعه أساسا للدولة الأوكرانية المعاصرة".

هذا يجعل الوضع برمته مثيرا للاشمئزاز للغاية بسبب حقيقة أن شخصا يهودي العرق يتستر على تمجيد النازية، ويتستر على أولئك الذين قادوا المحرقة في أوكرانيا ذات يوم.

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
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أمس, 13:39 GMT
وشدد بوتين على أن "هذا هو تدمير 1.5 مليون شخص، وكما تعلمون، المواطنون العاديون في إسرائيل يفهمون هذا أفضل من أي شيء آخر، يرجى إلقاء نظرة على ما يقولونه على الإنترنت".
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