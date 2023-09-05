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Военнослужащий инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа проводит разминирование участка дороги на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230905/تدمير-أول-دبابة-بريطانية-تشالنجر-2-في-منطقة-العملية-الخاصة-1080708074.html
تدمير أول دبابة بريطانية "تشالنجر 2" في منطقة العملية الخاصة... فيديو
تدمير أول دبابة بريطانية "تشالنجر 2" في منطقة العملية الخاصة... فيديو
صرح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أنه تم تدمير دبابة بريطانية من طراز "تشالنجر 2" في اتجاه أوريخوفسكي. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T07:50+0000
2023-09-05T08:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وهذه هي أول دبابة بريطانية من هذا الطراز يتم تدميرها في منطقة العمليات الخاصة. في السابق، تم الإبلاغ عن تدمير دبابات "ليوبارد" الألمانية. ولم تصل بعد دبابة غربية أخرى شهيرة، مثل "أبرامز" الأمريكية، إلى الجبهة.وكتب روغوف على "تلغرام": "تم توثيق تدمير أول دبابة بريطانية من طراز تشالنجر 2. وتم حرق المركبة القتالية النازية في المعارك بالقرب من رابوتينو في اتجاه أوريخوفسكي على جبهة زابوروجيه".ووفقا له، فإن هذه الدبابات في خدمة اللواء 82 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي، وفقا لخطة سلطات كييف، كان من المفترض أن يصل إلى جمهورية القرم الروسية، ولكن في الواقع هزم على خط الدفاع الأول للقوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230905/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-القرم-1080707627.html
سبوتنيك عربي
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رصد عسكري
رصد عسكري

تدمير أول دبابة بريطانية "تشالنجر 2" في منطقة العملية الخاصة... فيديو

07:50 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 08:02 GMT 05.09.2023)
CC BY-SA 2.0 / Defence Images / Challenger 2 Tankدبابة "تشالنجر 2"
دبابة تشالنجر 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
CC BY-SA 2.0 / Defence Images / Challenger 2 Tank
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صرح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أنه تم تدمير دبابة بريطانية من طراز "تشالنجر 2" في اتجاه أوريخوفسكي.
وهذه هي أول دبابة بريطانية من هذا الطراز يتم تدميرها في منطقة العمليات الخاصة. في السابق، تم الإبلاغ عن تدمير دبابات "ليوبارد" الألمانية. ولم تصل بعد دبابة غربية أخرى شهيرة، مثل "أبرامز" الأمريكية، إلى الجبهة.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق أراضي القرم
06:58 GMT
وكتب روغوف على "تلغرام": "تم توثيق تدمير أول دبابة بريطانية من طراز تشالنجر 2. وتم حرق المركبة القتالية النازية في المعارك بالقرب من رابوتينو في اتجاه أوريخوفسكي على جبهة زابوروجيه".
ووفقا له، فإن هذه الدبابات في خدمة اللواء 82 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي، وفقا لخطة سلطات كييف، كان من المفترض أن يصل إلى جمهورية القرم الروسية، ولكن في الواقع هزم على خط الدفاع الأول للقوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه.
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