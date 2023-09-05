https://sputnikarabic.ae/20230905/تدمير-أول-دبابة-بريطانية-تشالنجر-2-في-منطقة-العملية-الخاصة-1080708074.html
تدمير أول دبابة بريطانية "تشالنجر 2" في منطقة العملية الخاصة... فيديو
تدمير أول دبابة بريطانية "تشالنجر 2" في منطقة العملية الخاصة... فيديو
صرح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أنه تم تدمير دبابة بريطانية من طراز "تشالنجر 2" في اتجاه أوريخوفسكي. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T07:50+0000
2023-09-05T07:50+0000
2023-09-05T08:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وهذه هي أول دبابة بريطانية من هذا الطراز يتم تدميرها في منطقة العمليات الخاصة. في السابق، تم الإبلاغ عن تدمير دبابات "ليوبارد" الألمانية. ولم تصل بعد دبابة غربية أخرى شهيرة، مثل "أبرامز" الأمريكية، إلى الجبهة.وكتب روغوف على "تلغرام": "تم توثيق تدمير أول دبابة بريطانية من طراز تشالنجر 2. وتم حرق المركبة القتالية النازية في المعارك بالقرب من رابوتينو في اتجاه أوريخوفسكي على جبهة زابوروجيه".ووفقا له، فإن هذه الدبابات في خدمة اللواء 82 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي، وفقا لخطة سلطات كييف، كان من المفترض أن يصل إلى جمهورية القرم الروسية، ولكن في الواقع هزم على خط الدفاع الأول للقوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230905/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-القرم-1080707627.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
تدمير أول دبابة بريطانية "تشالنجر 2" في منطقة العملية الخاصة... فيديو
07:50 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 08:02 GMT 05.09.2023) تابعنا عبر
صرح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أنه تم تدمير دبابة بريطانية من طراز "تشالنجر 2" في اتجاه أوريخوفسكي.
وهذه هي أول دبابة بريطانية من هذا الطراز يتم تدميرها في منطقة العمليات الخاصة. في السابق، تم الإبلاغ عن تدمير دبابات "ليوبارد" الألمانية. ولم تصل بعد دبابة غربية أخرى شهيرة، مثل "أبرامز" الأمريكية، إلى الجبهة.
وكتب روغوف على "تلغرام": "تم توثيق تدمير أول دبابة بريطانية من طراز تشالنجر 2. وتم حرق المركبة القتالية النازية في المعارك بالقرب من رابوتينو في اتجاه أوريخوفسكي على جبهة زابوروجيه".
ووفقا له، فإن هذه الدبابات في خدمة اللواء 82 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي، وفقا لخطة سلطات كييف، كان من المفترض أن يصل إلى جمهورية القرم الروسية، ولكن في الواقع هزم على خط الدفاع الأول للقوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه.