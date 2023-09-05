https://sputnikarabic.ae/20230905/حسابات-سبوتنيك-تكشف-مدى-تكلفة-العمليات-العسكرية-على-كييف-1080704973.html
إحصائيات "سبوتنيك" تكشف مدى تكلفة العمليات العسكرية على كييف
إحصائيات "سبوتنيك" تكشف مدى تكلفة العمليات العسكرية على كييف
كشفت إحصائيات وكالة "سبوتنيك" استنادًا إلى بيانات الجمارك الأوكرانية أنه يجب أن تقوم أوكرانيا بتصدير الفحم إلى الأسواق العالمية لمدة تقارب 6 أشهر تقريبًا من... 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T03:26+0000
2023-09-05T03:26+0000
2023-09-05T03:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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قامت أوكرانيا بتقليل صادرات الفحم بنسبة 14٪ خلال سبعة أشهر من العام الحالي، وصلت إلى 125.5 مليون دولار مقابل 146.5 مليون دولار في العام السابق. وفي المتوسط، تقوم البلاد بتصدير الفحم بقيمة تقريبية قدرها 18 مليون دولار شهريًا.بالتالي، يجب على أوكرانيا أن تقوم بتصدير الفحم إلى الأسواق العالمية لمدة 5 أشهر و17 يومًا تقريبًا من أجل كسب 100 مليون دولار وتمويل يوم واحد من العمليات العسكرية.يشار إلى أن صادرات أوكرانيا بأكملها تقلصت في يوليو/ تموز بنسبة 19٪ مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 2.4 مليار دولار، وخلال سبعة أشهر، انخفضت بنسبة 16٪ إلى 22 مليار دولار.وأمس الاثنين، أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، الذي تقدم باستقالته، أن يوم واحد من العمليات العسكرية يكلف أوكرانيا 100 مليون دولار.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230613/بوتين-أوكرانيا-فشلت-في-هجومها-على-المحاور-الأربع-وأهداف-العملية-العسكرية-ثابتة--عاجل-1078063388.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
إحصائيات "سبوتنيك" تكشف مدى تكلفة العمليات العسكرية على كييف
03:26 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 03:32 GMT 05.09.2023) تابعنا عبر
حصري
كشفت إحصائيات وكالة "سبوتنيك" استنادًا إلى بيانات الجمارك الأوكرانية أنه يجب أن تقوم أوكرانيا بتصدير الفحم إلى الأسواق العالمية لمدة تقارب 6 أشهر تقريبًا من أجل كسب ما يكفي لتمويل يوم واحد من العمليات العسكرية.
قامت أوكرانيا بتقليل صادرات الفحم بنسبة 14٪ خلال سبعة أشهر من العام الحالي، وصلت إلى 125.5 مليون دولار مقابل 146.5 مليون دولار في العام السابق. وفي المتوسط، تقوم البلاد بتصدير الفحم بقيمة تقريبية قدرها 18 مليون دولار شهريًا.
بالتالي، يجب على أوكرانيا أن تقوم بتصدير الفحم إلى الأسواق العالمية لمدة 5 أشهر و17 يومًا تقريبًا من أجل كسب 100 مليون دولار وتمويل يوم واحد من العمليات العسكرية.
يشار إلى أن صادرات أوكرانيا بأكملها تقلصت في يوليو/ تموز بنسبة 19٪ مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 2.4 مليار دولار، وخلال سبعة أشهر، انخفضت بنسبة 16٪ إلى 22 مليار دولار.
وأمس الاثنين، أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، الذي تقدم باستقالته، أن يوم واحد من العمليات العسكرية يكلف أوكرانيا 100 مليون دولار.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.