https://sputnikarabic.ae/20230905/خبير-دول-الخليج-لن-تصغي-للضغوطات-الغربية-وستستمر-بالتعاون-مع-روسيا-1080729806.html

خبير: دول الخليج لن تصغي للضغوطات الغربية وستستمر بالتعاون مع روسيا

خبير: دول الخليج لن تصغي للضغوطات الغربية وستستمر بالتعاون مع روسيا

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 05.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-05T13:44+0000

2023-09-05T13:44+0000

2023-09-05T14:16+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: دول الخليج لن تصغي للضغوطات الغربية وستستمر بالتعاون مع روسيا خبير: دول الخليج لن تصغي للضغوطات الغربية وستستمر بالتعاون مع روسيا

مسؤولون غربيون في الإمارات لمنع إرسال رقائق الكمبيوتر إلى روسيا. وعن هذا الموضوع، قال أستاذ العلاقات الدولية علي الهيل: نظام كييف يرفض إجراء أي حوار مع موسكو. وعن هذا الموضوع، قال الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد ربيع الديهي: روسيا تعتبر اتفاقيات الحبوب عملية متعددة الأطراف ومن غير المرجح بعد إمكانية الاتفاق على شيء محدد. حول مخرجات اللقاء الثنائي بين الرئيسين بوتين وأردوغان، في سوتشي، يقول مدير قسم شؤون الشرق الأوسط في الأكاديمية الرئاسية الروسية، ومدير مركز خبراء "رياليست" الروسي، الدكتور عمرو الديب، لبرنامج "بلا قيود":إصابة 4 أشخاص برصاص الجيش الإسرائيلي بعد اقتحام مدينة جنين. عن أهداف إسرائيل من هذا التصعيد، يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور غسان محمد، لبرنامجنا:العراق يلغي اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية مع الكويت. وعن هذا الموضوع، قال آمر القوة البحرية الكويتية السابق الفريق بحري خالد الكندري:بدوره، قال الباحث في السياسات الاستراتيجية كاظم ياور:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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