https://sputnikarabic.ae/20230905/خبير-دول-الخليج-لن-تصغي-للضغوطات-الغربية-وستستمر-بالتعاون-مع-روسيا-1080729806.html
خبير: دول الخليج لن تصغي للضغوطات الغربية وستستمر بالتعاون مع روسيا
خبير: دول الخليج لن تصغي للضغوطات الغربية وستستمر بالتعاون مع روسيا
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T13:44+0000
2023-09-05T13:44+0000
2023-09-05T14:16+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: دول الخليج لن تصغي للضغوطات الغربية وستستمر بالتعاون مع روسيا
خبير: دول الخليج لن تصغي للضغوطات الغربية وستستمر بالتعاون مع روسيا
مسؤولون غربيون في الإمارات لمنع إرسال رقائق الكمبيوتر إلى روسيا. وعن هذا الموضوع، قال أستاذ العلاقات الدولية علي الهيل: نظام كييف يرفض إجراء أي حوار مع موسكو. وعن هذا الموضوع، قال الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد ربيع الديهي: روسيا تعتبر اتفاقيات الحبوب عملية متعددة الأطراف ومن غير المرجح بعد إمكانية الاتفاق على شيء محدد. حول مخرجات اللقاء الثنائي بين الرئيسين بوتين وأردوغان، في سوتشي، يقول مدير قسم شؤون الشرق الأوسط في الأكاديمية الرئاسية الروسية، ومدير مركز خبراء "رياليست" الروسي، الدكتور عمرو الديب، لبرنامج "بلا قيود":إصابة 4 أشخاص برصاص الجيش الإسرائيلي بعد اقتحام مدينة جنين. عن أهداف إسرائيل من هذا التصعيد، يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور غسان محمد، لبرنامجنا:العراق يلغي اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية مع الكويت. وعن هذا الموضوع، قال آمر القوة البحرية الكويتية السابق الفريق بحري خالد الكندري:بدوره، قال الباحث في السياسات الاستراتيجية كاظم ياور:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: دول الخليج لن تصغي للضغوطات الغربية وستستمر بالتعاون مع روسيا
13:44 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 14:16 GMT 05.09.2023) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
مسؤولون غربيون في الإمارات لمنع إرسال رقائق الكمبيوتر إلى روسيا. وعن هذا الموضوع، قال أستاذ العلاقات الدولية علي الهيل:
"لم يعد أي أحد في دول الخليج يصغي لهذه الضغوطات ولا حتى في الدول الإسلامية ولا في تركيا ولا الصين، والتعاون مع روسيا سيستمر".
نظام كييف يرفض إجراء أي حوار مع موسكو. وعن هذا الموضوع، قال الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد ربيع الديهي:
"على الغرب أن يضغط على زيلينسكي، للجلوس إلى طاولة المفاوضات لأن الأزمة أثرت على جميع الدول خاصة النامية منها".
روسيا تعتبر اتفاقيات الحبوب عملية متعددة الأطراف ومن غير المرجح بعد إمكانية الاتفاق على شيء محدد. حول مخرجات اللقاء الثنائي بين الرئيسين بوتين وأردوغان، في سوتشي، يقول مدير قسم شؤون الشرق الأوسط في الأكاديمية الرئاسية الروسية، ومدير مركز خبراء "رياليست" الروسي، الدكتور عمرو الديب، لبرنامج "بلا قيود":
"لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بسبب أن نظرة روسيا، في أن الغرب استخدم هذه الصفقة لتحقيق مكاسب خاصة به، بالإضافة إلى الاستخدامات العسكرية للمنطقة آليات تمت فيها "صفقة الحبوب" في استهداف جسر القرم وأهداف أخرى، وأعتقد أن روسيا لم تعط الضوء الأخضر لاستمرار الصفقة، وأن تركيا لم تستطع أن تقنع القيادة الروسية بالعودة لهذا الاتفاق".
إصابة 4 أشخاص برصاص الجيش الإسرائيلي بعد اقتحام مدينة جنين. عن أهداف إسرائيل من هذا التصعيد، يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور غسان محمد، لبرنامجنا:
"إن إسرائيل تشعر بأنها فوق القانون الدولي ولا أحد يحاسبها، والأمور تتجه نحو التصعيد بشكل تدريجي والسياسة الإسرائيلية لم تتغير تجاه الفلسطينيين، هناك حرب إبادة تشن على الشعب الفلسطيني وهناك مسؤولين أمنيين إسرائيليين أبلغوا مصر بأن هناك سلسلة اغتيالات واسعة قد تطال العديد من قادة تنظيمات وخلايا المقاومة".
العراق يلغي اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية مع الكويت. وعن هذا الموضوع، قال آمر القوة البحرية الكويتية السابق الفريق بحري خالد الكندري:
"إلغاء الاتفاقية سيتسبب بالفوضى في تلك المنطقة وقد يؤدي إلى أزمة مع الكويت ودول الخليج".
بدوره، قال الباحث في السياسات الاستراتيجية كاظم ياور:
"على العراق اتخاذ إجراءات فورية لتجنب أي تصعيد مع دول الخليج".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...