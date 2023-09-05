https://sputnikarabic.ae/20230905/خردة-محترقة-القوات-الروسية-تدمر-قيصر-الفرنسي-فيديو-1080716317.html
"خردة محترقة"... القوات الروسية تدمر مدفع "قيصر" الفرنسي... فيديو
"خردة محترقة"... القوات الروسية تدمر مدفع "قيصر" الفرنسي... فيديو
دمرت القوات الروسية، اليوم الثلاثاء، بضربة ناجحة مدفعا من طراز "قيصر" الفرنسي الصنع تابع للقوات الأوكرانية. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T11:21+0000
2023-09-05T11:21+0000
2023-09-05T11:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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تداولت وسائل إعلام روسية مشاهد لاستهداف الجيش الروسي مدفعا من طراز "قيصر" بضربة مباشرة أصابته بدقة.ويظهر في مقطع الفيديو المتداول كيف تحول المدفع إلى كتلة من الخردة بعد تدميره.وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في مؤتمر عبر الهاتف في وزارة الدفاع الروسية: "منذ بدء ما يسمى بالهجوم، تجاوزت خسائر العدو 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
"خردة محترقة"... القوات الروسية تدمر مدفع "قيصر" الفرنسي... فيديو
11:21 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 11:52 GMT 05.09.2023) تابعنا عبر
دمرت القوات الروسية، اليوم الثلاثاء، بضربة ناجحة مدفعا من طراز "قيصر" الفرنسي الصنع تابع للقوات الأوكرانية.
تداولت وسائل إعلام روسية مشاهد لاستهداف الجيش الروسي مدفعا من طراز "قيصر" بضربة مباشرة أصابته بدقة.
وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو،
في مؤتمر عبر الهاتف في وزارة الدفاع الروسية: "منذ بدء ما يسمى بالهجوم، تجاوزت خسائر العدو 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح".