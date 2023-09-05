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Военнослужащий инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа проводит разминирование участка дороги на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230905/خردة-محترقة-القوات-الروسية-تدمر-قيصر-الفرنسي-فيديو-1080716317.html
"خردة محترقة"... القوات الروسية تدمر مدفع "قيصر" الفرنسي... فيديو
"خردة محترقة"... القوات الروسية تدمر مدفع "قيصر" الفرنسي... فيديو
دمرت القوات الروسية، اليوم الثلاثاء، بضربة ناجحة مدفعا من طراز "قيصر" الفرنسي الصنع تابع للقوات الأوكرانية. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T11:21+0000
2023-09-05T11:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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تداولت وسائل إعلام روسية مشاهد لاستهداف الجيش الروسي مدفعا من طراز "قيصر" بضربة مباشرة أصابته بدقة.ويظهر في مقطع الفيديو المتداول كيف تحول المدفع إلى كتلة من الخردة بعد تدميره.وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في مؤتمر عبر الهاتف في وزارة الدفاع الروسية: "منذ بدء ما يسمى بالهجوم، تجاوزت خسائر العدو 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح".
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

"خردة محترقة"... القوات الروسية تدمر مدفع "قيصر" الفرنسي... فيديو

11:21 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 11:52 GMT 05.09.2023)
© Photoمدفع أوكراني يتحول إلى أشلاء بعد ضربه بمسيرة لانتسيت روسية
مدفع أوكراني يتحول إلى أشلاء بعد ضربه بمسيرة لانتسيت روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© Photo
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دمرت القوات الروسية، اليوم الثلاثاء، بضربة ناجحة مدفعا من طراز "قيصر" الفرنسي الصنع تابع للقوات الأوكرانية.
تداولت وسائل إعلام روسية مشاهد لاستهداف الجيش الروسي مدفعا من طراز "قيصر" بضربة مباشرة أصابته بدقة.
ويظهر في مقطع الفيديو المتداول كيف تحول المدفع إلى كتلة من الخردة بعد تدميره.
وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في مؤتمر عبر الهاتف في وزارة الدفاع الروسية: "منذ بدء ما يسمى بالهجوم، تجاوزت خسائر العدو 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح".
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Вертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:01 GMT
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