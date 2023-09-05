https://sputnikarabic.ae/20230905/خلال-لقائه-مع-محمد-بن-عبد-الرحمن-آل-ثاني-رئيس-الوزراء-الصومالي-يثمن-دور-قطر-في-استقرار-الصومال-1080741190.html

خلال لقائه مع محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.. رئيس الوزراء الصومالي يثمن دور قطر في استقرار الصومال

خلال لقائه مع محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.. رئيس الوزراء الصومالي يثمن دور قطر في استقرار الصومال

التقى محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اليوم الثلاثاء، حمزة عبدي بري، رئيس وزراء الصومال الفيدرالية الذي يزور البلاد حاليا. 05.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-05T18:17+0000

2023-09-05T18:17+0000

2023-09-05T18:17+0000

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وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن اللقاء الثنائي تناول علاقات التعاون بين البلدين، والجهود التي تبذلها قطر في دعم استقرار الصومال وتحقيق طموحات الشعب الصومالي.وشدد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على استمرار دعم قطر لاستقرار الصومال، في وقت ثمّن رئيس الوزراء الصومالي الجهود التي تبذلها الدوحة لدعم الصومال.وأوضحت الوكالة أن ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، قد استعرض أبرز نشاطات الوزارة خلال الأسبوع الماضي، وكان على رأسها لقاء رئيس الوزراء الصومالي الذي يزور الدوحة في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، لمناقشة العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.وكانت قطر قد تعهدت، في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، بتقديم 12 مليون دولار مساعدات إنسانية لمنطقة القرن الأفريقي، بسبب الوضع المنهار والاحتياجات الإنسانية الكبيرة في تلك المنطقة، التي تواجه خطر المجاعة والتحديات الهائلة الناتجة عن تدهور الأوضاع بسبب الجفاف وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.وأوضح محمد بن عبد العزيز الخليفي، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، ذلك أمام حدث يتعلق بـ "الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة في منطقة القرن الأفريقي"، الذي استضافته قطر إلى جانب المملكة المتحدة وإيطاليا والولايات المتحدة، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وأشار الدبلوماسي القطري إلى الاحتياجات الإنسانية الكبيرة والوضع المنهار في منطقة القرن الأفريقي، التي تتطلب الالتزام المستمر والإجراءات العاجلة من المجتمع الدولي، من أجل توصيل هذه المساعدات لمستحقيها، منوّهًا إلى أن هذا الحدث يعد فرصة مهمة لإعادة تأكيد الدعم القطري الثابت لدول القرن الأفريقي وهي تكافح من أجل تلبية احتياجاتها الأساسية.وجدد المسؤل القطري تأكيد بلاده على التعاون مع المجتمع الدولي بهدف التصدي للتحديات الإنسانية، ومنح الأولوية القصوى لتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

https://sputnikarabic.ae/20220921/قطر-تعتزم-تقديم-12-مليون-دولار-مساعدات-إنسانية-لمنطقة-القرن-الإفريقي-1068069583.html

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