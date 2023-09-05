https://sputnikarabic.ae/20230905/دولة-عربية-وحيدة-في-قائمة-أفضل-20-دولة-منتجة-للفواكه-في-العالم-1080718171.html
دولة عربية وحيدة في قائمة "أفضل 20 دولة منتجة للفواكه في العالم"
دولة عربية وحيدة في قائمة "أفضل 20 دولة منتجة للفواكه في العالم"
شهدت صناعة إنتاج الفاكهة عالميًا نموًا كبيرًا، مع تزايد الطلب على المنتجات الطازجة والصحية من المستهلكين في جميع أنحاء العالم. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T12:16+0000
2023-09-05T12:16+0000
2023-09-05T12:22+0000
العالم
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وفقًا للإحصاءات المالية الأخيرة بحسب موقع"statista"، في عام 2023، حقق سوق الفواكه الطازجة إيرادات بقيمة 674.5 مليار دولار، مع معدل نمو سنوي متوقع يبلغ 6.79%، من عام 2023 إلى عام 2028.وتتصدر دول الصين والهند والبرازيل وتركيا، قائمة الدول المنتجة للفواكه، مسخرة مناخاتها الفريدة وتربتها الخصبة وخبرتها الزراعية لتصبح رائدة عالميًا في إنتاج الفاكهة.شهدت قائمة "أكثر 20 دولة منتجة للفواكه في العالم"، بحسب موقع"Insider Monkey"، تواجد دولة عربية وحيدة وهي جمهورية مصر العربية، لتحتل المركز الـ12، بإجمالي انتاجي وصل لـ14 مليون و733 ألف و617 طنا.وأشار الموقع إلى التركيز على الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت والمانجو والجوافة والتين والرمان، واستخدام المزارعين المصريين لتقنيات حديثة لضمان الحصول على محاصيل صحية وعالية الجودة.صنف الموقع أفضل الدول المنتجة للفاكهة في العالم بناءً على عدد الفواكه المنتجة بالطن، في عام 2020. وتأتي البيانات من منظمة "الأغذية والزراعة" (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة).
https://sputnikarabic.ae/20220401/ما-هي-الفواكه-التي-تسهم-بزيادة-الوزن؟-1060752259.html
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العالم, العالم العربي
دولة عربية وحيدة في قائمة "أفضل 20 دولة منتجة للفواكه في العالم"
12:16 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 12:22 GMT 05.09.2023) تابعنا عبر
شهدت صناعة إنتاج الفاكهة عالميًا نموًا كبيرًا، مع تزايد الطلب على المنتجات الطازجة والصحية من المستهلكين في جميع أنحاء العالم.
وفقًا للإحصاءات المالية الأخيرة بحسب موقع"statista
"، في عام 2023، حقق سوق الفواكه الطازجة إيرادات بقيمة 674.5 مليار دولار، مع معدل نمو سنوي متوقع يبلغ 6.79%، من عام 2023 إلى عام 2028.
وتتصدر دول الصين والهند والبرازيل وتركيا، قائمة الدول المنتجة للفواكه، مسخرة مناخاتها الفريدة وتربتها الخصبة وخبرتها الزراعية لتصبح رائدة عالميًا في إنتاج الفاكهة.
شهدت قائمة "أكثر 20 دولة منتجة للفواكه في العالم"، بحسب موقع
"Insider Monkey"، تواجد دولة عربية وحيدة وهي جمهورية مصر العربية، لتحتل المركز الـ12، بإجمالي انتاجي وصل لـ14 مليون و733 ألف و617 طنا.
وأشار الموقع إلى التركيز على الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت والمانجو والجوافة والتين والرمان، واستخدام المزارعين المصريين لتقنيات حديثة لضمان الحصول على محاصيل صحية وعالية الجودة.
صنف الموقع أفضل الدول المنتجة للفاكهة في العالم بناءً على عدد الفواكه المنتجة بالطن، في عام 2020. وتأتي البيانات من منظمة "الأغذية والزراعة" (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة).