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رصد قرد "جامح" يعيث فسادا في شوارع الرياض... فيديو
رصد قرد "جامح" يعيث فسادا في شوارع الرياض... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قردا يتجول في حي السلي في العاصمة السعودية الرياض، ما أثار الذعر بين النشطاء، لأن هذه المناطق ليست موئلا... 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T19:51+0000
2023-09-05T19:51+0000
نادي الفيديو
السعودية
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وشارك الكثير من مستخدمي موقع "إكس" مقطع الفيديو، حيث ظهر القرد وهو يتجول في حي السلي في الرياض، ويحاول اللحاق بقطة والإمساك بها.وأشار المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن القرود الموجودة في الرياض نتجت عن الاقتناء غير المرخص.وفي بيان نشره عبر حسابه في منصة "إكس"، قال المركز: "إشارة إلى المقطع المتداول الذي يظهر فيه قرد بابون بأحد أحياء مدينة الرياض، يبيّن المركز أن الفرق الميدانية التابعة للمركز تعمل على معالجة الوضع والسيطرة على الحيوان".وأردف: "يؤكد المركز على حظر بيع أو اقتناء الحيوانات الفطرية دون ترخيص لمخالفته نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، مع ضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة من هذا النوع على الرقم الموحد للمركز 19914".
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نادي الفيديو, السعودية
نادي الفيديو, السعودية

رصد قرد "جامح" يعيث فسادا في شوارع الرياض... فيديو

19:51 GMT 05.09.2023
© Photo / pixabay/Foto-Rabeقرد ذو وجه ملون جميل
قرد ذو وجه ملون جميل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© Photo / pixabay/Foto-Rabe
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قردا يتجول في حي السلي في العاصمة السعودية الرياض، ما أثار الذعر بين النشطاء، لأن هذه المناطق ليست موئلا طبيعيا لهذه الكائنات.
وشارك الكثير من مستخدمي موقع "إكس" مقطع الفيديو، حيث ظهر القرد وهو يتجول في حي السلي في الرياض، ويحاول اللحاق بقطة والإمساك بها.

وتباينت ردات الفعل بين مذعور من الحيوان ومتعاطف مع هرة كان القرد قد أمسك بها وبدأ بتعذيبها.

وأشار المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن القرود الموجودة في الرياض نتجت عن الاقتناء غير المرخص.
وفي بيان نشره عبر حسابه في منصة "إكس"، قال المركز: "إشارة إلى المقطع المتداول الذي يظهر فيه قرد بابون بأحد أحياء مدينة الرياض، يبيّن المركز أن الفرق الميدانية التابعة للمركز تعمل على معالجة الوضع والسيطرة على الحيوان".
وأردف: "يؤكد المركز على حظر بيع أو اقتناء الحيوانات الفطرية دون ترخيص لمخالفته نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، مع ضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة من هذا النوع على الرقم الموحد للمركز 19914".
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