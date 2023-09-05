رصد قرد "جامح" يعيث فسادا في شوارع الرياض... فيديو
© Photo / pixabay/Foto-Rabeقرد ذو وجه ملون جميل
© Photo / pixabay/Foto-Rabe
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قردا يتجول في حي السلي في العاصمة السعودية الرياض، ما أثار الذعر بين النشطاء، لأن هذه المناطق ليست موئلا طبيعيا لهذه الكائنات.
وشارك الكثير من مستخدمي موقع "إكس" مقطع الفيديو، حيث ظهر القرد وهو يتجول في حي السلي في الرياض، ويحاول اللحاق بقطة والإمساك بها.
وتباينت ردات الفعل بين مذعور من الحيوان ومتعاطف مع هرة كان القرد قد أمسك بها وبدأ بتعذيبها.
قرد يطارد قطة و يتجول بين المنازل في الرياض😨! pic.twitter.com/LeHg6uG2FR— Gorgeous (@gorgeous4ew) September 5, 2023
وأشار المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن القرود الموجودة في الرياض نتجت عن الاقتناء غير المرخص.
للإبلاغ عن مواقع تواجد قرود البابون نأمل الاتصال على الرقم الموحد 19914. https://t.co/RdEWbPnxmN— الشمري 🇸🇦 (@dd1etm21) September 5, 2023
وفي بيان نشره عبر حسابه في منصة "إكس"، قال المركز: "إشارة إلى المقطع المتداول الذي يظهر فيه قرد بابون بأحد أحياء مدينة الرياض، يبيّن المركز أن الفرق الميدانية التابعة للمركز تعمل على معالجة الوضع والسيطرة على الحيوان".
تجاوبوا سريع بعد ما طلع مقطعك ترند— فهد الجهني (@F__A_H_A__D) September 5, 2023
كفو عليك 👍https://t.co/aZGNrNnwuk
وأردف: "يؤكد المركز على حظر بيع أو اقتناء الحيوانات الفطرية دون ترخيص لمخالفته نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، مع ضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة من هذا النوع على الرقم الموحد للمركز 19914".