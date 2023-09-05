https://sputnikarabic.ae/20230905/رغم-شكوك-روما-الصين-تؤكد-أن-مبادرة-الحزام-والطريق-مع-إيطاليا-مثمرة-1080709251.html

رغم شكوك روما... الصين تؤكد أن مبادرة "الحزام والطريق" مع إيطاليا "مثمرة"

رغم شكوك روما... الصين تؤكد أن مبادرة "الحزام والطريق" مع إيطاليا "مثمرة"

ذكّر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، نظيره الإيطالي، أنطونيو تاجاني، خلال زيارته الحالية إلى بكين، بتاريخ البلدين الطويل من التبادلات الودية، وسط تكهنات بأن... 05.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-05T08:38+0000

2023-09-05T08:38+0000

2023-09-05T08:39+0000

الصين

إيطاليا

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/05/1080708868_0:0:2915:1640_1920x0_80_0_0_f7029ba42d63c9af6f5afa5ad62512b2.jpg

وفي حديثه خلال الاجتماع المشترك الـ11 للجنة الحكومية الصينية الإيطالية، أمس الاثنين، قال وانغ إنه "يتعين على البلدين التعامل مع بعضهما البعض باحترام متبادل وانفتاح، مع إجراء حوار على قدم المساواة في مواجهة التحديات الجيوسياسية"، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.وشدد وانغ على أن خطة "الحزام والطريق" - وهي برنامج ضخم للبنية التحتية على غرار طريق الحرير القديم لطرق التجارة الأوراسية - "أتت بثمارها" بالنسبة لإيطاليا، وهي الاقتصاد الوحيد في "مجموعة السبع" الذي وقع على مذكرة تفاهم تنتهي في شهر مارس/ آذار 2024.وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، بحسب بيان لوزارة الخارجية صدر اليوم الثلاثاء، إن الصين مستعدة لتعزيز "التنمية الأكبر" للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.وتابع مشيرا إلى أنهوأضاف أن منصات، مثل معرض الصين الدولي للاستيراد، سمحت للمنتجات الإيطالية بالوصول إلى "آلاف الأسر" في الصين.ويعد أنطونيو تاجاني، هو أكبر مسؤول حكومي إيطالي يزور الصين منذ تفشي وباء "كورونا".وأمام روما حتى نهاية العام للانسحاب من اتفاقية "الحزام والطريق" التي تم إمضائها في عام 2019، أو تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى.وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، قال يوم السبت الماضي - قبل يوم واحد من مغادرته إلى الصين - إن التعاون في إطار "الحزام والطريق" "لم يحقق النتائج التي توقعناها"، وأضاف أن العديد من الأطراف الإيطالية تعارض مشاركة إيطاليا.ومع ذلك، فقد صرح بشكل منفصل أن بلاده تريد "العمل مع الصين"، وأنها "مستعدة للاستثمارات الصينية".ولفت تحليل نشرته صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، يوم الأحد، إلى أن انسحاب إيطاليا المحتمل من مبادرة البنية التحتية لن يكون "نكسة جوهرية" للعلاقات الثنائية.

https://sputnikarabic.ae/20230902/قبل-زيارته-بكين-وزير-خارجية-إيطاليا-مبادرة-الحزام-والطريق-الصينية-لم-تحقق-لنا-النتائج-المرجوة-1080636225.html

https://sputnikarabic.ae/20230812/إعلام-الصين-لم-تدع-بعض-الزعماء-الغربيين-إلى-منتدى-الحزام-والطريق-1080012725.html

الصين

إيطاليا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار