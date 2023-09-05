عربي
Военнослужащий инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа проводит разминирование участка дороги на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230905/شويغو-كييف-فقدت-أكثر-من-66-ألف-جندي-و7600-قطعة-سلاح-منذ-بداية-الهجوم-المضاد-1080710366.html
شويغو: كييف فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بداية "الهجوم المضاد"
شويغو: كييف فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بداية "الهجوم المضاد"
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد". 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T09:04+0000
2023-09-05T09:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078526931_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4e30ab681993ee7e9eb585a3a97dc5e5.jpg
وقال الوزير شويغو في مؤتمر عبر الهاتف في وزارة الدفاع الروسية: "منذ بدء ما يسمى بالهجوم، تجاوزت خسائر العدو 66 ألف شخص و7600 قطعة سلاح".كما أكّد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".وأضاف: "القوات المسلحة الروسية تواصل العمل بنشاط على طول خط الاتصال بأكمله. نظام كييف، على الرغم من الخسائر الفادحة، يحاول شن ما يسمى بالـ"هجوم المضاد" للشهر الثالث".وتابع شويغو: "القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من المناطق، تحاول القيادة الأوكرانية يائسة أن تستعرض للأمناء الغربيين على الأقل بعض النجاح في العمليات الهجومية من أجل الحصول على المزيد من المساعدة العسكرية والاقتصادية، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع".
https://sputnikarabic.ae/20230905/تدمير-أول-دبابة-بريطانية-تشالنجر-2-في-منطقة-العملية-الخاصة-1080708074.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078526931_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b114f382684582ea48aa9ff7e2148e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

شويغو: كييف فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بداية "الهجوم المضاد"

09:04 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 09:08 GMT 05.09.2023)
© Sputnik . Gavril Gregorov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© Sputnik . Gavril Gregorov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".
وقال الوزير شويغو في مؤتمر عبر الهاتف في وزارة الدفاع الروسية: "منذ بدء ما يسمى بالهجوم، تجاوزت خسائر العدو 66 ألف شخص و7600 قطعة سلاح".
كما أكّد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".
دبابة تشالنجر 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير أول دبابة بريطانية "تشالنجر 2" في منطقة العملية الخاصة... فيديو
07:50 GMT
وأضاف: "القوات المسلحة الروسية تواصل العمل بنشاط على طول خط الاتصال بأكمله. نظام كييف، على الرغم من الخسائر الفادحة، يحاول شن ما يسمى بالـ"هجوم المضاد" للشهر الثالث".
وتابع شويغو: "القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من المناطق، تحاول القيادة الأوكرانية يائسة أن تستعرض للأمناء الغربيين على الأقل بعض النجاح في العمليات الهجومية من أجل الحصول على المزيد من المساعدة العسكرية والاقتصادية، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:46 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала