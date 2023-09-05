https://sputnikarabic.ae/20230905/شويغو-كييف-فقدت-أكثر-من-66-ألف-جندي-و7600-قطعة-سلاح-منذ-بداية-الهجوم-المضاد-1080710366.html
شويغو: كييف فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بداية "الهجوم المضاد"
شويغو: كييف فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بداية "الهجوم المضاد"
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد". 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T09:04+0000
2023-09-05T09:04+0000
2023-09-05T09:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال الوزير شويغو في مؤتمر عبر الهاتف في وزارة الدفاع الروسية: "منذ بدء ما يسمى بالهجوم، تجاوزت خسائر العدو 66 ألف شخص و7600 قطعة سلاح".كما أكّد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".وأضاف: "القوات المسلحة الروسية تواصل العمل بنشاط على طول خط الاتصال بأكمله. نظام كييف، على الرغم من الخسائر الفادحة، يحاول شن ما يسمى بالـ"هجوم المضاد" للشهر الثالث".وتابع شويغو: "القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من المناطق، تحاول القيادة الأوكرانية يائسة أن تستعرض للأمناء الغربيين على الأقل بعض النجاح في العمليات الهجومية من أجل الحصول على المزيد من المساعدة العسكرية والاقتصادية، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع".
https://sputnikarabic.ae/20230905/تدمير-أول-دبابة-بريطانية-تشالنجر-2-في-منطقة-العملية-الخاصة-1080708074.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
شويغو: كييف فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بداية "الهجوم المضاد"
09:04 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 09:08 GMT 05.09.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".
وقال الوزير شويغو في مؤتمر عبر الهاتف في وزارة الدفاع الروسية: "منذ بدء ما يسمى بالهجوم، تجاوزت خسائر العدو 66 ألف شخص و7600 قطعة سلاح".
كما أكّد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".
وأضاف: "القوات المسلحة الروسية تواصل العمل بنشاط على طول خط الاتصال بأكمله. نظام كييف، على الرغم من الخسائر الفادحة، يحاول شن ما يسمى بالـ"هجوم المضاد" للشهر الثالث".
وتابع شويغو: "القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من المناطق، تحاول القيادة الأوكرانية يائسة أن تستعرض للأمناء الغربيين على الأقل بعض النجاح في العمليات الهجومية من أجل الحصول على المزيد من المساعدة العسكرية والاقتصادية، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع".