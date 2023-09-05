https://sputnikarabic.ae/20230905/شويغو-4-قاذفات-استراتيجية-من-طراز-تو-160-إم-ستدخل-الخدمة-الفعلية-هذا-العام-1080716982.html
شويغو: 4 قاذفات استراتيجية من طراز "تو 160 إم" ستدخل الخدمة الفعلية هذا العام
شويغو: 4 قاذفات استراتيجية من طراز "تو 160 إم" ستدخل الخدمة الفعلية هذا العام
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن أربع قاذفات استراتيجية من طراز "تو 160 إم"من المقرر أن تدخل في خدمة القوات المسلحة الروسية، هذا العام. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T11:47+0000
2023-09-05T11:47+0000
2023-09-05T11:47+0000
العالم
روسيا
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وأضاف شويغو خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر الهاتفي، أنه "من المقرر أيضا أن تتسلم القوات المسلحة ست طائرات نقل ثقيلة من طراز "إيل-76 إم دي-90 إيه"في نهاية يوليو/ تموز الماضي، أصبح من المعروف أن النموذج الأولي "تو 160 إم" بدأ في تنفيذ برنامج الاختبارات المشتركة للدولة.وأعلنت شركة "كلاشينكوف"، المتخصصة بتصنيع الأسلحة، يوم أمس الاثنين، نيتها مضاعفة إنتاجها من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات من طراز "فيخر 1" وقذائف "كيتولوف 2 إم" والصواريخ الموجهة المضادة للطائرات من طراز "سام".وذكر موقع "كلاشينكوف"، أنه "تم ابتكار وتصميم صاروخ "فيخر" لتدمير المركبات المدرعة البرية القابلة للمناورة، وكذلك الأهداف الجوية بما في ذلك المروحيات والطائرات الهجومية والطائرات المسيرة".
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العالم, روسيا
شويغو: 4 قاذفات استراتيجية من طراز "تو 160 إم" ستدخل الخدمة الفعلية هذا العام
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قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن أربع قاذفات استراتيجية من طراز "تو 160 إم"من المقرر أن تدخل في خدمة القوات المسلحة الروسية، هذا العام.
وأضاف شويغو خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر الهاتفي، أنه "من المقرر أيضا أن تتسلم القوات المسلحة ست طائرات نقل ثقيلة من طراز "إيل-76 إم دي-90 إيه"
في نهاية يوليو/ تموز الماضي، أصبح من المعروف أن النموذج الأولي "تو 160 إم" بدأ في تنفيذ برنامج الاختبارات المشتركة للدولة
.
وأعلنت شركة "كلاشينكوف"، المتخصصة بتصنيع الأسلحة
، يوم أمس الاثنين، نيتها مضاعفة إنتاجها من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات من طراز "فيخر 1" وقذائف "كيتولوف 2 إم" والصواريخ الموجهة المضادة للطائرات من طراز "سام".
وذكر موقع "كلاشينكوف"، أنه "تم ابتكار وتصميم صاروخ "فيخر" لتدمير المركبات المدرعة البرية القابلة للمناورة، وكذلك الأهداف الجوية بما في ذلك المروحيات والطائرات الهجومية والطائرات المسيرة".