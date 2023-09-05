عربي
https://sputnikarabic.ae/20230905/شويغو-4-قاذفات-استراتيجية-من-طراز-تو-160-إم-ستدخل-الخدمة-الفعلية-هذا-العام-1080716982.html
شويغو: 4 قاذفات استراتيجية من طراز "تو 160 إم" ستدخل الخدمة الفعلية هذا العام
شويغو: 4 قاذفات استراتيجية من طراز "تو 160 إم" ستدخل الخدمة الفعلية هذا العام
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن أربع قاذفات استراتيجية من طراز "تو 160 إم"من المقرر أن تدخل في خدمة القوات المسلحة الروسية، هذا العام. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T11:47+0000
2023-09-05T11:47+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/15/1068037601_0:0:3159:1777_1920x0_80_0_0_7b4996748083e58880c0c5ef3dd366a8.jpg
وأضاف شويغو خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر الهاتفي، أنه "من المقرر أيضا أن تتسلم القوات المسلحة ست طائرات نقل ثقيلة من طراز "إيل-76 إم دي-90 إيه"في نهاية يوليو/ تموز الماضي، أصبح من المعروف أن النموذج الأولي "تو 160 إم" بدأ في تنفيذ برنامج الاختبارات المشتركة للدولة.وأعلنت شركة "كلاشينكوف"، المتخصصة بتصنيع الأسلحة، يوم أمس الاثنين، نيتها مضاعفة إنتاجها من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات من طراز "فيخر 1" وقذائف "كيتولوف 2 إم" والصواريخ الموجهة المضادة للطائرات من طراز "سام".وذكر موقع "كلاشينكوف"، أنه "تم ابتكار وتصميم صاروخ "فيخر" لتدمير المركبات المدرعة البرية القابلة للمناورة، وكذلك الأهداف الجوية بما في ذلك المروحيات والطائرات الهجومية والطائرات المسيرة".
https://sputnikarabic.ae/20230905/خردة-محترقة-القوات-الروسية-تدمر-قيصر-الفرنسي-فيديو-1080716317.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/15/1068037601_428:0:3159:2048_1920x0_80_0_0_a0ce72c34604039328cb26144ccce86b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا
العالم, روسيا

شويغو: 4 قاذفات استراتيجية من طراز "تو 160 إم" ستدخل الخدمة الفعلية هذا العام

11:47 GMT 05.09.2023
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن أربع قاذفات استراتيجية من طراز "تو 160 إم"من المقرر أن تدخل في خدمة القوات المسلحة الروسية، هذا العام.
وأضاف شويغو خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر الهاتفي، أنه "من المقرر أيضا أن تتسلم القوات المسلحة ست طائرات نقل ثقيلة من طراز "إيل-76 إم دي-90 إيه"
في نهاية يوليو/ تموز الماضي، أصبح من المعروف أن النموذج الأولي "تو 160 إم" بدأ في تنفيذ برنامج الاختبارات المشتركة للدولة.
مدفع أوكراني يتحول إلى أشلاء بعد ضربه بمسيرة لانتسيت روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"خردة محترقة"... القوات الروسية تدمر مدفع "قيصر" الفرنسي... فيديو
11:21 GMT
وأعلنت شركة "كلاشينكوف"، المتخصصة بتصنيع الأسلحة، يوم أمس الاثنين، نيتها مضاعفة إنتاجها من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات من طراز "فيخر 1" وقذائف "كيتولوف 2 إم" والصواريخ الموجهة المضادة للطائرات من طراز "سام".
وذكر موقع "كلاشينكوف"، أنه "تم ابتكار وتصميم صاروخ "فيخر" لتدمير المركبات المدرعة البرية القابلة للمناورة، وكذلك الأهداف الجوية بما في ذلك المروحيات والطائرات الهجومية والطائرات المسيرة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала