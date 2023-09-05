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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230905/طائرة-روسية-مسيرة-ترصد-مواقع-العدو-في-كوبيانسك-فيديو-1080737974.html
طائرة روسية مسيرة ترصد مواقع العدو في كوبيانسك... فيديو
طائرة روسية مسيرة ترصد مواقع العدو في كوبيانسك... فيديو
اعتاد متابعو أحداث العملية العسكرية الروسية الخاصة على مشاهدة الطائرات المسيرة مثل "لانتسيت" وغيرها أثناء دكها لمعاقل قوات كييف. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T15:25+0000
2023-09-05T15:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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ولكن سلاح المسيرات يتميز بتنوع المهام، حيث أن قسما كبيرا منه تنحصر مهمته بالرصد والاستطلاع.ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، لقطات توثق عمل وحدات الاستطلاع التابعة للقوات الروسية أثناء القيام بمهام رصد نقاط تمركز العدو على محور كوبيانسك بواسطة طائرات دون طيار.
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري

طائرة روسية مسيرة ترصد مواقع العدو في كوبيانسك... فيديو

15:25 GMT 05.09.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور طائرة مسيرة "أورلان-10أو" في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
 طائرة مسيرة أورلان-10أو في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© Sputnik
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اعتاد متابعو أحداث العملية العسكرية الروسية الخاصة على مشاهدة الطائرات المسيرة مثل "لانتسيت" وغيرها أثناء دكها لمعاقل قوات كييف.
ولكن سلاح المسيرات يتميز بتنوع المهام، حيث أن قسما كبيرا منه تنحصر مهمته بالرصد والاستطلاع.
وتوفر هذه الطائرات بذلك إحداثيات تمركز العدو تمهيدا لاستهدافه لاحقا.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، لقطات توثق عمل وحدات الاستطلاع التابعة للقوات الروسية أثناء القيام بمهام رصد نقاط تمركز العدو على محور كوبيانسك بواسطة طائرات دون طيار.
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Вертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:01 GMT
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