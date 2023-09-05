https://sputnikarabic.ae/20230905/طائرة-روسية-مسيرة-ترصد-مواقع-العدو-في-كوبيانسك-فيديو-1080737974.html
طائرة روسية مسيرة ترصد مواقع العدو في كوبيانسك... فيديو
طائرة روسية مسيرة ترصد مواقع العدو في كوبيانسك... فيديو
اعتاد متابعو أحداث العملية العسكرية الروسية الخاصة على مشاهدة الطائرات المسيرة مثل "لانتسيت" وغيرها أثناء دكها لمعاقل قوات كييف. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T15:25+0000
2023-09-05T15:25+0000
2023-09-05T15:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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ولكن سلاح المسيرات يتميز بتنوع المهام، حيث أن قسما كبيرا منه تنحصر مهمته بالرصد والاستطلاع.ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، لقطات توثق عمل وحدات الاستطلاع التابعة للقوات الروسية أثناء القيام بمهام رصد نقاط تمركز العدو على محور كوبيانسك بواسطة طائرات دون طيار.
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073345650_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_dbedfe4c197d5d0f086aa5729178da81.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
طائرة روسية مسيرة ترصد مواقع العدو في كوبيانسك... فيديو
تابعنا عبر
اعتاد متابعو أحداث العملية العسكرية الروسية الخاصة على مشاهدة الطائرات المسيرة مثل "لانتسيت" وغيرها أثناء دكها لمعاقل قوات كييف.
ولكن سلاح المسيرات يتميز بتنوع المهام، حيث أن قسما كبيرا منه تنحصر مهمته بالرصد والاستطلاع.
وتوفر هذه الطائرات بذلك إحداثيات تمركز العدو تمهيدا لاستهدافه لاحقا.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، لقطات توثق عمل وحدات الاستطلاع التابعة للقوات الروسية أثناء القيام بمهام رصد نقاط تمركز العدو على محور كوبيانسك بواسطة طائرات دون طيار.