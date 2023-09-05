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https://sputnikarabic.ae/20230905/طابور-سيارات-هائل-يتسبب-باختناق-مروري-في-صحراء-أمريكية-مقفرة-فيديو-1080732895.html
طابور سيارات هائل يتسبب باختناق مروري في صحراء أمريكية مقفرة... فيديو
طابور سيارات هائل يتسبب باختناق مروري في صحراء أمريكية مقفرة... فيديو
تتبادر صور الازدحام الخانق للمركبات داخل المدن وأصوات أبواق السيارات الصاخبة عادة عند التفكير بمصطلح الاختناق المروري. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T13:58+0000
2023-09-05T13:58+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبدأ رواد مهرجان "بيرنينغ مان" نزوحهم البطيء من موقع المخيم في صحراء نيفادا الشمالية الواقعة غرب الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن جفت الطرق الموحلة تاركة عشرات الآلاف من الأشخاص عالقين، لعدة أيام، ما شكل ظاهرة نادرة لاختناق مروري في صحراء قاحلة.وقال منظمو المهرجان إنهم "بدأوا في السماح بتدفق حركة المرور من الطريق الرئيسي، حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت غرينتش)، يوم أمس الاثنين".كما طلب المنظمون من المشاركين عدم الخروج من صحراء "بلاك روك" كما فعل بعض آخر، طوال عطلة نهاية الأسبوع، وتم إغلاق المهرجان أمام المركبات بعد سقوط أكثر من 1.3 سم من الأمطار، يوم الجمعة الماضية، ما تسبب في فيضانات وتربة طينية عميقة.ويتميز مهرجان "بيرنينغ مان" بأنه عبارة عن مخيم صحراوي واسع النطاق، يستمر لمدة أسبوع، ويركز على المجتمع والفن والتعبير عن الذات ويقام سنويًا غربي الولايات المتحدة الأمريكية.
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو

طابور سيارات هائل يتسبب باختناق مروري في صحراء أمريكية مقفرة... فيديو

13:58 GMT 05.09.2023
CC BY-SA 2.0 / Brett Weinstein / Highway Insomniaازدحام السيارات في مدينة أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية
ازدحام السيارات في مدينة أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
CC BY-SA 2.0 / Brett Weinstein / Highway Insomnia
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تتبادر صور الازدحام الخانق للمركبات داخل المدن وأصوات أبواق السيارات الصاخبة عادة عند التفكير بمصطلح الاختناق المروري.
وبدأ رواد مهرجان "بيرنينغ مان" نزوحهم البطيء من موقع المخيم في صحراء نيفادا الشمالية الواقعة غرب الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن جفت الطرق الموحلة تاركة عشرات الآلاف من الأشخاص عالقين، لعدة أيام، ما شكل ظاهرة نادرة لاختناق مروري في صحراء قاحلة.
وقال منظمو المهرجان إنهم "بدأوا في السماح بتدفق حركة المرور من الطريق الرئيسي، حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت غرينتش)، يوم أمس الاثنين".
كما طلب المنظمون من المشاركين عدم الخروج من صحراء "بلاك روك" كما فعل بعض آخر، طوال عطلة نهاية الأسبوع، وتم إغلاق المهرجان أمام المركبات بعد سقوط أكثر من 1.3 سم من الأمطار، يوم الجمعة الماضية، ما تسبب في فيضانات وتربة طينية عميقة.
ويتميز مهرجان "بيرنينغ مان" بأنه عبارة عن مخيم صحراوي واسع النطاق، يستمر لمدة أسبوع، ويركز على المجتمع والفن والتعبير عن الذات ويقام سنويًا غربي الولايات المتحدة الأمريكية.
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