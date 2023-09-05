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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230905/عسكري-روسي-يوضح-أسباب-عدم-قدرة-القوات-الأوكرانية-اجتياز-حقول-الألغام-1080722463.html
خبير عسكري يوضح أسباب عجز القوات الأوكرانية عن عبور حقول الألغام الروسية
خبير عسكري يوضح أسباب عجز القوات الأوكرانية عن عبور حقول الألغام الروسية
أعلن العقيد رستم سيفولين، نائب رئيس مدرسة القيادة الهندسية العسكرية العليا في تيومين، بطل روسيا، أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تستطيع تجاوز حقول الألغام... 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T13:13+0000
2023-09-05T13:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال في مقابلة مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "إحدى المشاكل الكبيرة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية، التي تم تزويدها بالمعدات من دول الناتو، هي حقول الألغام. فهي لا تستطيع التغلب عليها وتتكبد خسائر فادحة للغاية. لماذا؟ لأننا نعرف معايير زرع الألغام. لدينا أيضًا معايير مضادة للدبابات ومضادة للأفراد، لكننا لا نكشف عنها بشكل كامل. لقد أعددنا لهم "مفاجآت"، على وجه التحديد في تركيب حقول الألغام، لم يعد بإمكانهم التحرك".وأضاف أن حقول الألغام الروسية تم نصبها بشكل صحيح وعلى طول خط المواجهة بأكمله.وأشار: "بالإضافة إلى حقول الألغام المضادة للدبابات والمضادة للأفراد، هناك أيضًا حواجز هندسية غير متفجرة. الأساليب القديمة - منذ الحرب الوطنية العظمى، فعالة جدًا. وهذا يسبب لهم أضرارًا كبيرة".وأضاف سيفولين: "من جانب العدو، تكبدت وحدات الهندسة وخبراء المتفجرات خسائر كبيرة للغاية".
https://sputnikarabic.ae/20230905/القوات-الروسية-تدمر-مركزي-قيادة-أوكرانيين-على-خطوط-النار--عاجل-1080721704.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

خبير عسكري يوضح أسباب عجز القوات الأوكرانية عن عبور حقول الألغام الروسية

13:13 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 13:26 GMT 05.09.2023)
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تدريب القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
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أعلن العقيد رستم سيفولين، نائب رئيس مدرسة القيادة الهندسية العسكرية العليا في تيومين، بطل روسيا، أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تستطيع تجاوز حقول الألغام الروسية بسبب "المفاجآت" المعدة لها والحواجز الهندسية المصنوعة وفق أساليب "قديمة الطراز".
وقال في مقابلة مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "إحدى المشاكل الكبيرة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية، التي تم تزويدها بالمعدات من دول الناتو، هي حقول الألغام. فهي لا تستطيع التغلب عليها وتتكبد خسائر فادحة للغاية. لماذا؟ لأننا نعرف معايير زرع الألغام. لدينا أيضًا معايير مضادة للدبابات ومضادة للأفراد، لكننا لا نكشف عنها بشكل كامل. لقد أعددنا لهم "مفاجآت"، على وجه التحديد في تركيب حقول الألغام، لم يعد بإمكانهم التحرك".
مقاتلات سو-24 وميغ-31 خلال المناورات الجوية في منطقة مورمانسك الروسية، روسيا 16 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مركزي قيادة أوكرانيين على خطوط النار
12:46 GMT
وأضاف أن حقول الألغام الروسية تم نصبها بشكل صحيح وعلى طول خط المواجهة بأكمله.
وأشار: "بالإضافة إلى حقول الألغام المضادة للدبابات والمضادة للأفراد، هناك أيضًا حواجز هندسية غير متفجرة. الأساليب القديمة - منذ الحرب الوطنية العظمى، فعالة جدًا. وهذا يسبب لهم أضرارًا كبيرة".
وأضاف سيفولين: "من جانب العدو، تكبدت وحدات الهندسة وخبراء المتفجرات خسائر كبيرة للغاية".
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