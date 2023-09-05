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Военнослужащий инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа проводит разминирование участка дороги на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230905/عمدة-موسكو-يعلن-تدمير-طائرة-مسيرة-فوق-مقاطعة-تفير-كانت-متجهة-نحو-العاصمة-1080705740.html
عمدة موسكو يعلن تدمير طائرة مسيرة فوق مقاطعة تفير كانت متجهة نحو العاصمة
عمدة موسكو يعلن تدمير طائرة مسيرة فوق مقاطعة تفير كانت متجهة نحو العاصمة
أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الثلاثاء تدمير قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة أخرى في منطقة تفير الروسية، كانت تتجه نحو موسكو، دون وقوع... 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T03:00+0000
2023-09-05T03:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال العمدة على تلغرام: "قوات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أخرى في منطقة تفير بالقرب من زافيدوفو والتي كانت تتجه نحو موسكو".وأضاف: "لم تقع إصابات أو أضرار، وفقًا للبيانات الأولية. وقد توجهت خدمات الطوارئ إلى الموقع".وفي وقت سابق من اليوم، قال سوبيانين إن قوات الدفاع الجوي الروسية قد دمرت طائرات مسيرة في مناطق كالوغا وموسكو كانت تحاول مهاجمة موسكو خلال الليل.
https://sputnikarabic.ae/20230905/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-طائرة-مسيرة-فوق-منطقة-استرينسكي-بمقاطعة-موسكو-1080705574.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار أوكرانيا

عمدة موسكو يعلن تدمير طائرة مسيرة فوق مقاطعة تفير كانت متجهة نحو العاصمة

03:00 GMT 05.09.2023
© Sputnik . Ksenia Mikhailova / الانتقال إلى بنك الصورسقوط طائرة مسيرة أوكرانية في فورونيج، روسيا
سقوط طائرة مسيرة أوكرانية في فورونيج، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© Sputnik . Ksenia Mikhailova
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أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الثلاثاء تدمير قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة أخرى في منطقة تفير الروسية، كانت تتجه نحو موسكو، دون وقوع إصابات أو أضرار.
وقال العمدة على تلغرام: "قوات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أخرى في منطقة تفير بالقرب من زافيدوفو والتي كانت تتجه نحو موسكو".
هجوم بطائرات مسيرة على موسكو - تداعيات هجوم مسيرة أوكرانية على المجمع التجاري موسكو - سيتي (موسكفا - سيتي)، روسيا 30 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن تدمير طائرة مسيرة فوق منطقة استرينسكي بمقاطعة موسكو
02:04 GMT
وأضاف: "لم تقع إصابات أو أضرار، وفقًا للبيانات الأولية. وقد توجهت خدمات الطوارئ إلى الموقع".
وفي وقت سابق من اليوم، قال سوبيانين إن قوات الدفاع الجوي الروسية قد دمرت طائرات مسيرة في مناطق كالوغا وموسكو كانت تحاول مهاجمة موسكو خلال الليل.
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