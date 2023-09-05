https://sputnikarabic.ae/20230905/عمدة-موسكو-يعلن-تدمير-طائرة-مسيرة-فوق-مقاطعة-تفير-كانت-متجهة-نحو-العاصمة-1080705740.html
عمدة موسكو يعلن تدمير طائرة مسيرة فوق مقاطعة تفير كانت متجهة نحو العاصمة
عمدة موسكو يعلن تدمير طائرة مسيرة فوق مقاطعة تفير كانت متجهة نحو العاصمة
أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الثلاثاء تدمير قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة أخرى في منطقة تفير الروسية، كانت تتجه نحو موسكو، دون وقوع... 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T03:00+0000
2023-09-05T03:00+0000
2023-09-05T03:00+0000
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وقال العمدة على تلغرام: "قوات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أخرى في منطقة تفير بالقرب من زافيدوفو والتي كانت تتجه نحو موسكو".وأضاف: "لم تقع إصابات أو أضرار، وفقًا للبيانات الأولية. وقد توجهت خدمات الطوارئ إلى الموقع".وفي وقت سابق من اليوم، قال سوبيانين إن قوات الدفاع الجوي الروسية قد دمرت طائرات مسيرة في مناطق كالوغا وموسكو كانت تحاول مهاجمة موسكو خلال الليل.
https://sputnikarabic.ae/20230905/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-طائرة-مسيرة-فوق-منطقة-استرينسكي-بمقاطعة-موسكو-1080705574.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار أوكرانيا
عمدة موسكو يعلن تدمير طائرة مسيرة فوق مقاطعة تفير كانت متجهة نحو العاصمة
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أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الثلاثاء تدمير قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة أخرى في منطقة تفير الروسية، كانت تتجه نحو موسكو، دون وقوع إصابات أو أضرار.
وقال العمدة على تلغرام: "قوات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أخرى في منطقة تفير بالقرب من زافيدوفو والتي كانت تتجه نحو موسكو".
وأضاف: "لم تقع إصابات أو أضرار، وفقًا للبيانات الأولية. وقد توجهت خدمات الطوارئ إلى الموقع".
وفي وقت سابق من اليوم، قال سوبيانين إن قوات الدفاع الجوي الروسية قد دمرت طائرات مسيرة في مناطق كالوغا وموسكو
كانت تحاول مهاجمة موسكو خلال الليل.