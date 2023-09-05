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https://sputnikarabic.ae/20230905/عنصر-أمن-إسرائيلي-يبرح-سيدة-فلسطينية-ضربا-بسبب-طعن-محتمل-فيديو-1080736958.html
عنصر أمن إسرائيلي يبرح سيدة فلسطينية ضربا بسبب "طعن محتمل"... فيديو
عنصر أمن إسرائيلي يبرح سيدة فلسطينية ضربا بسبب "طعن محتمل"... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد عناصر الشرطة الإسرائيلية وهو يضرب بعنف فتاة فلسطينية بزعم محاولتها طعنه عند أحد بوابات المسجد الأقصى. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T14:51+0000
2023-09-05T14:51+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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ويظهر الفيديو لحظة إقدام الشرطي على ضرب سيدة فلسطينية تدعى فاطمة عمارنة (44 عاما)، من بلدة يعبد في جنين، أمس الاثنين، قبل اعتقالها.وأصيب 4 فلسطينيين بإصابات طفيفة، يوم أمس الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي، الذي اقتحم مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية.فيما اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين من مخيم جنين، بينهم اثنان مصابان بالرصاص، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية مدينة جنين ومخيمها، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.
إسرائيل
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

عنصر أمن إسرائيلي يبرح سيدة فلسطينية ضربا بسبب "طعن محتمل"... فيديو

14:51 GMT 05.09.2023
© AFP 2023 / Hazem Bader قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© AFP 2023 / Hazem Bader
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد عناصر الشرطة الإسرائيلية وهو يضرب بعنف فتاة فلسطينية بزعم محاولتها طعنه عند أحد بوابات المسجد الأقصى.
ويظهر الفيديو لحظة إقدام الشرطي على ضرب سيدة فلسطينية تدعى فاطمة عمارنة (44 عاما)، من بلدة يعبد في جنين، أمس الاثنين، قبل اعتقالها.
وأصيب 4 فلسطينيين بإصابات طفيفة، يوم أمس الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي، الذي اقتحم مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية.
فيما اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين من مخيم جنين، بينهم اثنان مصابان بالرصاص، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية مدينة جنين ومخيمها، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.
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