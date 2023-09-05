https://sputnikarabic.ae/20230905/فلسطين-تدعو-أمريكا-للتدخل-فورا-لوقف-الاقتحامات-الإسرائيلية-وعدم-الاكتفاء-بسياسة-التصريحات-1080707890.html
فلسطين تدعو أمريكا للتدخل فورا لوقف الاقتحامات الإسرائيلية وعدم الاكتفاء بسياسة التصريحات
فلسطين تدعو أمريكا للتدخل فورا لوقف الاقتحامات الإسرائيلية وعدم الاكتفاء بسياسة التصريحات
حذرت الرئاسة الفلسطينية، من "وصول الأمور إلى طريق مسدود وخطير"، مشيرا إلى "ما تقوم به إسرائيل من سياسات قتل واقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية". 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T07:33+0000
2023-09-05T07:33+0000
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وحمّل الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، "أمريكا مسؤولية عودة سياسة الاقتحامات للمدن الفلسطينية والقتل التي كان آخرها العدوان الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، على مخيم نور شمس في طولكرم الذي أدى إلى استشهاد شاب وإحداث دمار كبير في البنية التحتية"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وأكد أبو ردينة، أن "كل هذه التحديات والممارسات العدوانية، لن تغير موقف شعبنا والقيادة في الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا".وشدد على ضرورة "تدخل الجانب الأمريكي بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل، وعدم الاكتفاء بسياسة التصريحات التي لا تغير شيئا على الأرض"، مشيرا إلى أن الأوضاع على وشك الانفجار جراء التصعيد الإسرائيلي الخطير.وقتل شاب وأصيب عدد آخر برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مخيم نور شمس قرب طولكرم، واندلعت اشتباكات عنيفة وتفجير عبوات ناسفة، ما أدى إلى إعطاب الآليات العسكرية الإسرائيلية، حسب وسائل إعلام فلسطينية.
https://sputnikarabic.ae/20230904/القدس-الجيش-الإسرائيلي-يقتل-3-فلسطينيين-ويعتقل-132-بينهم-أطفال-وسيدات-خلال-أغسطس-1080668963.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
فلسطين تدعو أمريكا للتدخل فورا لوقف الاقتحامات الإسرائيلية وعدم الاكتفاء بسياسة التصريحات
07:33 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 07:58 GMT 05.09.2023) تابعنا عبر
حذرت الرئاسة الفلسطينية، من "وصول الأمور إلى طريق مسدود وخطير"، مشيرا إلى "ما تقوم به إسرائيل من سياسات قتل واقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية".
وحمّل الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، "أمريكا مسؤولية عودة سياسة الاقتحامات للمدن الفلسطينية والقتل التي كان آخرها العدوان الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، على مخيم نور شمس في طولكرم الذي أدى إلى استشهاد شاب وإحداث دمار كبير في البنية التحتية"، حسب وكالة
الأنباء الفلسطينية- وفا.
وأكد أبو ردينة، أن "كل هذه التحديات والممارسات العدوانية، لن تغير موقف شعبنا والقيادة في الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا".
وشدد على ضرورة "تدخل الجانب الأمريكي بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل، وعدم الاكتفاء بسياسة التصريحات التي لا تغير شيئا على الأرض"، مشيرا إلى أن الأوضاع على وشك الانفجار جراء التصعيد الإسرائيلي الخطير.
وقتل شاب وأصيب عدد آخر
برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مخيم نور شمس قرب طولكرم، واندلعت اشتباكات عنيفة وتفجير عبوات ناسفة، ما أدى إلى إعطاب الآليات العسكرية الإسرائيلية، حسب وسائل إعلام فلسطينية.