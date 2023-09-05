https://sputnikarabic.ae/20230905/قاذفة-سوخوي--34-تؤلم-الجيش-الأوكراني-بضربات-متناهية-الدقة-فيديو-1080739511.html
قاذفة "سوخوي- 34" تؤلم الجيش الأوكراني بضربات متناهية الدقة... فيديو
قاذفة "سوخوي- 34" تؤلم الجيش الأوكراني بضربات متناهية الدقة... فيديو
غنمت القوات الفضائية الروسية نصيب الأسد من الأهداف الأوكرانية المدمرة، حيث دكت - وما زالت - منذ بداية العملية العسكرية الخاصة العديد من مواقع العدو. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T16:15+0000
2023-09-05T16:15+0000
2023-09-05T16:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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وتميزت مقاتلات وقاذفات "سوخوي" بأدائها المتميز وإصاباتها الدقيقة للأهداف الثابتة والمتحركة على حد سواء.ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، لقطات تظهر قيام طائرات من طراز "سو- 34" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية بتوجيه ضربات مباشرة لمواقع المسلحين الأوكرانيين، في منطقة العملية الخاصة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
قاذفة "سوخوي- 34" تؤلم الجيش الأوكراني بضربات متناهية الدقة... فيديو
16:15 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 16:16 GMT 05.09.2023) تابعنا عبر
غنمت القوات الفضائية الروسية نصيب الأسد من الأهداف الأوكرانية المدمرة، حيث دكت - وما زالت - منذ بداية العملية العسكرية الخاصة العديد من مواقع العدو.
وتميزت مقاتلات وقاذفات "سوخوي" بأدائها المتميز وإصاباتها الدقيقة للأهداف الثابتة والمتحركة على حد سواء.
ونفذ إصدار "سو- 34" العديد من المهام المعقدة بنجاح مع تطور سير المعارك.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، لقطات تظهر قيام طائرات من طراز "سو- 34" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية بتوجيه ضربات مباشرة لمواقع المسلحين الأوكرانيين، في منطقة العملية الخاصة.