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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230905/قاذفة-سوخوي--34-تؤلم-الجيش-الأوكراني-بضربات-متناهية-الدقة-فيديو-1080739511.html
قاذفة "سوخوي- 34" تؤلم الجيش الأوكراني بضربات متناهية الدقة... فيديو
قاذفة "سوخوي- 34" تؤلم الجيش الأوكراني بضربات متناهية الدقة... فيديو
غنمت القوات الفضائية الروسية نصيب الأسد من الأهداف الأوكرانية المدمرة، حيث دكت - وما زالت - منذ بداية العملية العسكرية الخاصة العديد من مواقع العدو. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T16:15+0000
2023-09-05T16:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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وتميزت مقاتلات وقاذفات "سوخوي" بأدائها المتميز وإصاباتها الدقيقة للأهداف الثابتة والمتحركة على حد سواء.ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، لقطات تظهر قيام طائرات من طراز "سو- 34" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية بتوجيه ضربات مباشرة لمواقع المسلحين الأوكرانيين، في منطقة العملية الخاصة.
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري

قاذفة "سوخوي- 34" تؤلم الجيش الأوكراني بضربات متناهية الدقة... فيديو

16:15 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 16:16 GMT 05.09.2023)
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور"سو-34"
سو-34 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© Sputnik . Maxim Blinov
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غنمت القوات الفضائية الروسية نصيب الأسد من الأهداف الأوكرانية المدمرة، حيث دكت - وما زالت - منذ بداية العملية العسكرية الخاصة العديد من مواقع العدو.
وتميزت مقاتلات وقاذفات "سوخوي" بأدائها المتميز وإصاباتها الدقيقة للأهداف الثابتة والمتحركة على حد سواء.
ونفذ إصدار "سو- 34" العديد من المهام المعقدة بنجاح مع تطور سير المعارك.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، لقطات تظهر قيام طائرات من طراز "سو- 34" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية بتوجيه ضربات مباشرة لمواقع المسلحين الأوكرانيين، في منطقة العملية الخاصة.
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Вертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:01 GMT
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