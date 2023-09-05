https://sputnikarabic.ae/20230905/قتلت-أزواجها-السبعة-كيف-انكشفت-أفظع-قاتلة-في-إيران-بعد-9-سنين-من-التمويه-1080707317.html

قتلت "أزواجها السبعة"... كيف انكشفت "أفظع قاتلة في إيران" بعد 9 سنين من التمويه

قتلت "أزواجها السبعة"... كيف انكشفت "أفظع قاتلة في إيران" بعد 9 سنين من التمويه

تشهد العديد من البلدان حول العالم، بما في ذلك بعض الدول في الشرق الأوسط، ظاهرة قتل الأزواج، ولكن يختلف سبب وأسلوب ومسوغات هذه الجرائم من حالة لأخرى. 05.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-05T06:37+0000

2023-09-05T06:37+0000

2023-09-05T06:37+0000

إيران

أخبار إيران

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070496154_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_ba659f6178cef70b8a59270fe0c367ad.jpg

في إيران، قامت امرأة تُدعى "كلثوم" بقتل سبعة رجال أثرياء كبار في السن، بعدما قامت بتكوين عقود زواج مؤقتة مع هؤلاء الرجال، والتي تعرف أيضا بـ "زواج المتعة"، واستغلت هذا النوع من الزواج للوصول إلى ثرواتهم، ثم قامت بقتلهم.وأعلنت الشرطة الإيرانية في محافظة مازندران شمال إيران، أنها اعتقلت سيدة تبلغ من العمر 56 عاما بعد أن قتلت زوجها البالغ من العمر 82 عامًا، لتعترف بعد التحقيقات أنها أقدمت على قتل 6 أزواج آخرين كانت قد تزوجتهم من خلال عقود الزواج المؤقتة.وأفادت صحيفة "اعتماد" الإيرانية، في مقال لها، بأن "أغلب النساء اللاتي يرتكبن جريمة قتل الأزواج يلجأن إلى طريقة تسميم أزواجهن في كثير من الأحيان، وهذا بالضبط ما قامت به "كلثوم" لتقتل أزواجها السبعة وإخفاء فعلتها الشنيعة هذه لمدة 9 سنوات".ووفقا للصحيفة، لم يشهد التاريخ الجنائي في إيران جرائم لقاتلة متسلسلة تستهدف الرجال الكبار بالعمر، إذ كانت معظم ضحايا جرائم القتل المتسلسلة من النساء والأطفال.وأضافت أن "القتلة المتسلسلين عادةً لا يقضون الكثير من الوقت من لحظة ملاقاة ضحيتهم حتى قتله، لكن كلثوم كانت قد عاشت مع أزواجها المؤقتين لفترة طويلة بهدوء قدر الإمكان، فخلال كل تلك الأيام والأسابيع، كان همها الأكبر كيف ترتكب جريمة قتل دون أن تثير الشكوك من حولها ولا تترك أي أثر خلفها".وألقت الشرطة الإيرانية، القبض على "كلثوم" منذ أيام، وهي ما تزال قيد التحقيق لمعرفة ما إذا كان عدد ضحاياها قد تجاوز السبعة أشخاص أم لا.

https://sputnikarabic.ae/20150717/1014993804.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم