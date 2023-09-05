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https://sputnikarabic.ae/20230905/قتلت-أزواجها-السبعة-كيف-انكشفت-أفظع-قاتلة-في-إيران-بعد-9-سنين-من-التمويه-1080707317.html
قتلت "أزواجها السبعة"... كيف انكشفت "أفظع قاتلة في إيران" بعد 9 سنين من التمويه
قتلت "أزواجها السبعة"... كيف انكشفت "أفظع قاتلة في إيران" بعد 9 سنين من التمويه
تشهد العديد من البلدان حول العالم، بما في ذلك بعض الدول في الشرق الأوسط، ظاهرة قتل الأزواج، ولكن يختلف سبب وأسلوب ومسوغات هذه الجرائم من حالة لأخرى. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T06:37+0000
2023-09-05T06:37+0000
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في إيران، قامت امرأة تُدعى "كلثوم" بقتل سبعة رجال أثرياء كبار في السن، بعدما قامت بتكوين عقود زواج مؤقتة مع هؤلاء الرجال، والتي تعرف أيضا بـ "زواج المتعة"، واستغلت هذا النوع من الزواج للوصول إلى ثرواتهم، ثم قامت بقتلهم.وأعلنت الشرطة الإيرانية في محافظة مازندران شمال إيران، أنها اعتقلت سيدة تبلغ من العمر 56 عاما بعد أن قتلت زوجها البالغ من العمر 82 عامًا، لتعترف بعد التحقيقات أنها أقدمت على قتل 6 أزواج آخرين كانت قد تزوجتهم من خلال عقود الزواج المؤقتة.وأفادت صحيفة "اعتماد" الإيرانية، في مقال لها، بأن "أغلب النساء اللاتي يرتكبن جريمة قتل الأزواج يلجأن إلى طريقة تسميم أزواجهن في كثير من الأحيان، وهذا بالضبط ما قامت به "كلثوم" لتقتل أزواجها السبعة وإخفاء فعلتها الشنيعة هذه لمدة 9 سنوات".ووفقا للصحيفة، لم يشهد التاريخ الجنائي في إيران جرائم لقاتلة متسلسلة تستهدف الرجال الكبار بالعمر، إذ كانت معظم ضحايا جرائم القتل المتسلسلة من النساء والأطفال.وأضافت أن "القتلة المتسلسلين عادةً لا يقضون الكثير من الوقت من لحظة ملاقاة ضحيتهم حتى قتله، لكن كلثوم كانت قد عاشت مع أزواجها المؤقتين لفترة طويلة بهدوء قدر الإمكان، فخلال كل تلك الأيام والأسابيع، كان همها الأكبر كيف ترتكب جريمة قتل دون أن تثير الشكوك من حولها ولا تترك أي أثر خلفها".وألقت الشرطة الإيرانية، القبض على "كلثوم" منذ أيام، وهي ما تزال قيد التحقيق لمعرفة ما إذا كان عدد ضحاياها قد تجاوز السبعة أشخاص أم لا.
https://sputnikarabic.ae/20150717/1014993804.html
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إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

قتلت "أزواجها السبعة"... كيف انكشفت "أفظع قاتلة في إيران" بعد 9 سنين من التمويه

06:37 GMT 05.09.2023
© AP Photo / Vahid Salemiلوحة جدارية ترعاها الدولة تظهر لاعب كرة قدم وطني مع علم الدولة يدخل إلى ملعب معلقة على مبنى في وسط مدينة طهران، إيران، 22 نوفمبر 2022
لوحة جدارية ترعاها الدولة تظهر لاعب كرة قدم وطني مع علم الدولة يدخل إلى ملعب معلقة على مبنى في وسط مدينة طهران، إيران، 22 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
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تشهد العديد من البلدان حول العالم، بما في ذلك بعض الدول في الشرق الأوسط، ظاهرة قتل الأزواج، ولكن يختلف سبب وأسلوب ومسوغات هذه الجرائم من حالة لأخرى.
في إيران، قامت امرأة تُدعى "كلثوم" بقتل سبعة رجال أثرياء كبار في السن، بعدما قامت بتكوين عقود زواج مؤقتة مع هؤلاء الرجال، والتي تعرف أيضا بـ "زواج المتعة"، واستغلت هذا النوع من الزواج للوصول إلى ثرواتهم، ثم قامت بقتلهم.
وأعلنت الشرطة الإيرانية في محافظة مازندران شمال إيران، أنها اعتقلت سيدة تبلغ من العمر 56 عاما بعد أن قتلت زوجها البالغ من العمر 82 عامًا، لتعترف بعد التحقيقات أنها أقدمت على قتل 6 أزواج آخرين كانت قد تزوجتهم من خلال عقود الزواج المؤقتة.
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وأفادت صحيفة "اعتماد" الإيرانية، في مقال لها، بأن "أغلب النساء اللاتي يرتكبن جريمة قتل الأزواج يلجأن إلى طريقة تسميم أزواجهن في كثير من الأحيان، وهذا بالضبط ما قامت به "كلثوم" لتقتل أزواجها السبعة وإخفاء فعلتها الشنيعة هذه لمدة 9 سنوات".
ووفقا للصحيفة، لم يشهد التاريخ الجنائي في إيران جرائم لقاتلة متسلسلة تستهدف الرجال الكبار بالعمر، إذ كانت معظم ضحايا جرائم القتل المتسلسلة من النساء والأطفال.
وأضافت أن "القتلة المتسلسلين عادةً لا يقضون الكثير من الوقت من لحظة ملاقاة ضحيتهم حتى قتله، لكن كلثوم كانت قد عاشت مع أزواجها المؤقتين لفترة طويلة بهدوء قدر الإمكان، فخلال كل تلك الأيام والأسابيع، كان همها الأكبر كيف ترتكب جريمة قتل دون أن تثير الشكوك من حولها ولا تترك أي أثر خلفها".
وألقت الشرطة الإيرانية، القبض على "كلثوم" منذ أيام، وهي ما تزال قيد التحقيق لمعرفة ما إذا كان عدد ضحاياها قد تجاوز السبعة أشخاص أم لا.
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