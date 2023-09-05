https://sputnikarabic.ae/20230905/قدرات-روسيا-لا-مثيل-لها-ما-هي-حقول-الألغام-وكيف-تغير-مسار-الحروب-1080740197.html

قدرات روسيا لا مثيل لها.. ما هي "حقول الألغام" وكيف تغير مسار الحروب؟

قدرات روسيا لا مثيل لها.. ما هي "حقول الألغام" وكيف تغير مسار الحروب؟

قال خبير عسكري روسي إن القوات الأوكرانية تعجز عن عبور حقول الألغام الروسية، التي تم نصبها على طول خط المواجهة خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة. 05.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-05T17:32+0000

2023-09-05T17:32+0000

2023-09-05T17:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/06/1063154704_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_be8d139ec91fa94f9feedd4b0293ce6e.jpg

وتمثل حقول الألغام أحد التكتيكات العسكرية المستخدمة في الحروب، منذ نحو قرن من الزمان، وتكمن أهميتها في أنها تحد من المساحة التي يستخدمها العدو في المناورة بقواته خلال العمليات الهجومية، وهو ما يسهم بصورة كبيرة في نجاح الخطط الدفاعية.ويمكن استخدام حقول الألغام كتكتيك دفاعي مستقل أو ضمن مجموعة من التكتيكات الدفاعية الأخرى التي تستهدف جنود العدو أو عتاده العسكري أو كليهما، حسبما ذكر موقع "غلوبال سيكيوريتي" الأمريكي، الذي أوضح أن هناك 4 أنواع من حقول الألغام تشمل:مبادئ استخدام حقول الألغامالألغام الأرضية عبارة عن أجهزة متفجرة يتم نصبها بأعداد كبيرة في مساحات محددة يطلق عليها "حقول الألغام"، أو يتم زرعها منفردة لتأمين حواجز أو عوائق غير متفجرة للحد من قدرة العدو على اختراقها.ويتم نشر الألغام وفقا لمخططات هندسية تضم ألغام مضادة للأفراد وألغام مضادة للدبابات والمدرعات، إضافة إلى إمكانية استخدام الألغام المزيفة لتحقيق أكبر قدر من خداع العدو وتعطيله عن الوصول إلى منطقة الاشتباك في الموعد المحدد.وبحسب الخبير العسكري الروسي، العقيد رستم سيفولين، فإن حقول الألغام الروسية تكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة للغاية، بفضل ما وصفه بـ "مفاجآت" في تركيب حقول الألغام المضادة للأفراد والدبابات، التي تشل قدرتهم على الحركة، إضافة إلى استخدام حواجز هندسية غير متفجرة.ولفت سيفولين إلى أن "الأساليب القديمة - منذ الحرب الوطنية العظمى - فعالة جدا وتكبد وحداتهم الهندسية وخبراء المتفجرات خسائر فادحة".قدرات متكاملةلم يتوقف نجاح روسيا في مجال الألغام الأرضية عند استخدامها للأغراض الدفاعية كما هو الحال في العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي أثبتت كفاءتها في هذا المجال بصورة لا مثيل لها، بل يشمل ذلك امتلاكها قدرات متكاملة في مجال الكشف عن الألغام باستخدام تقنيات مختلفة تجعل استخدام العدو لحقول الألغام غير مجدٍ ولا يستطيع تعطيل قواتها.وتطور روسيا قنبلة "أوداب – 500 بي إم في" الفراغية، التي يمكن استخدامها لأغراض مختلفة تشمل تطهير حقول الألغام المضادة للأفراد والدبابات على السواء، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أوضح أنه يمكن إطلاقها من الطائرات لفتح الطريق أمام القوات الهجومية خلال تقدمها، دون الحاجة لاستخدام المركبات البرية المخصصة لإزالة الألغام.كما لفت الموقع إلى أن روسيا طورت نظاما جديدا يتم تثبيته على الطائرات المسيرة لتنفيذ مهام تطهير حقول الألغام الأرضية، وهو نظام "ستريكوزا"، الذي يمكنه الكشف عن الألغام عن بعد وتحديد مواقعها بدقة عالية تمهيدا لتدميرها بوسائل أخرى.

https://sputnikarabic.ae/20230905/عسكري-روسي-يوضح-أسباب-عدم-قدرة-القوات-الأوكرانية-اجتياز-حقول-الألغام-1080722463.html

https://sputnikarabic.ae/20230803/القوات-الأوكرانية-تواجه-كثافة-هائلة-في-حقول-الألغام-أثناء-الهجوم-المضاد--1079776100.html

https://sputnikarabic.ae/20221130/قنبلة-فراغية-روسية-يمكنها-تطهير-حقول-الألغام-المضادة-للأفراد-والدبابات-1070704178.html

https://sputnikarabic.ae/20221201/ستريكوزا-نظام-روسي-لاكتشاف-الألغام-الأرضية-عن-بعد-1070734551.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا