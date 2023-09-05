عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230905/كرة-باوس-علماء-يستخدمون-الذكاء-الاصطناعي-لدعم-رفاهية-الصحة-العقلية-صور-1080708562.html
"كرة باوس"... علماء يستخدمون الذكاء الاصطناعي لدعم رفاهية الصحة العقلية... صور
"كرة باوس"... علماء يستخدمون الذكاء الاصطناعي لدعم رفاهية الصحة العقلية... صور
أظهرت دراسة جديدة أن كرة الاسترخاء الذكية المصممة للمساعدة في "تجسيد" التنفس يمكن أن تساعد في تقليل القلق بشكل كبير، وتسمى الكرة المتغيرة الشكل بالصناعة... 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T08:16+0000
2023-09-05T08:17+0000
مجتمع
معلومات
الصحة
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/05/1080708404_0:266:2695:1782_1920x0_80_0_0_386ef70ac8aa438e8e4debc42bc43968.jpg
عندما يقوم المستخدمون بالشهيق والزفير، تتوسع الكرة وتنكمش، مما يوفر للمستخدمين تمثيلاً ملموسًا للتنفس، وذلك للمساعدة في تركيز أذهانهم وتنظيم عواطفهم.تُستخدم تمارين التنفس منذ فترة طويلة للتحكم في القلق وتعزيز الصحة العقلية الجيدة، وغالبًا ما تُستخدم في علاجات مثل العلاج السلوكي المعرفي والعلاج السلوكي الجدلي.وأثبت فريق العلماء من جامعة باث انخفاضا في القلق بنسبة 75% بين المشاركين، مع زيادة بنسبة 56% في الحماية ضد الأفكار المسببة للقلق، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت العلمية".ومن النتائج الواعدة الأخرى أن أولئك الذين استخدموا الكرة إلى جانب صوت التأمل أظهروا تقلبًا أعلى بكثير في معدل ضربات القلب، وهو مقياس يعكس مرونة أفضل للضغط وتنظيمًا عاطفيًا أعلى.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/05/1080708404_0:13:2695:2034_1920x0_80_0_0_1cd44a0f21f1aa6c881bc66822a524e0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
معلومات, الصحة, منوعات
معلومات, الصحة, منوعات

"كرة باوس"... علماء يستخدمون الذكاء الاصطناعي لدعم رفاهية الصحة العقلية... صور

08:16 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 08:17 GMT 05.09.2023)
© Photo / unsplash/ Javier Mirandaكرة مطاطية اسفنجية علاجية
كرة مطاطية اسفنجية علاجية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© Photo / unsplash/ Javier Miranda
تابعنا عبرTelegramNabd
أظهرت دراسة جديدة أن كرة الاسترخاء الذكية المصممة للمساعدة في "تجسيد" التنفس يمكن أن تساعد في تقليل القلق بشكل كبير، وتسمى الكرة المتغيرة الشكل بالصناعة الفيزيائية لدعم الرفاهية "باوس"، وهي من اختراع عالم الكمبيوتر، أليكس فارال، من جامعة باث في المملكة المتحدة.
عندما يقوم المستخدمون بالشهيق والزفير، تتوسع الكرة وتنكمش، مما يوفر للمستخدمين تمثيلاً ملموسًا للتنفس، وذلك للمساعدة في تركيز أذهانهم وتنظيم عواطفهم.
وقال فارال: "من خلال التنفس بشكل بدني، تعزز الكرة الوعي الذاتي والمشاركة، وتعزز نتائج الصحة العقلية الإيجابية، إذ أنها توفر تجربة شخصية وجذابة، وهي في متناول الجميع".
تُستخدم تمارين التنفس منذ فترة طويلة للتحكم في القلق وتعزيز الصحة العقلية الجيدة، وغالبًا ما تُستخدم في علاجات مثل العلاج السلوكي المعرفي والعلاج السلوكي الجدلي.
وأثبت فريق العلماء من جامعة باث انخفاضا في القلق بنسبة 75% بين المشاركين، مع زيادة بنسبة 56% في الحماية ضد الأفكار المسببة للقلق، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت العلمية".
ومن النتائج الواعدة الأخرى أن أولئك الذين استخدموا الكرة إلى جانب صوت التأمل أظهروا تقلبًا أعلى بكثير في معدل ضربات القلب، وهو مقياس يعكس مرونة أفضل للضغط وتنظيمًا عاطفيًا أعلى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:46 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала