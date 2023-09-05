https://sputnikarabic.ae/20230905/كرة-باوس-علماء-يستخدمون-الذكاء-الاصطناعي-لدعم-رفاهية-الصحة-العقلية-صور-1080708562.html
"كرة باوس"... علماء يستخدمون الذكاء الاصطناعي لدعم رفاهية الصحة العقلية... صور
"كرة باوس"... علماء يستخدمون الذكاء الاصطناعي لدعم رفاهية الصحة العقلية... صور
أظهرت دراسة جديدة أن كرة الاسترخاء الذكية المصممة للمساعدة في "تجسيد" التنفس يمكن أن تساعد في تقليل القلق بشكل كبير، وتسمى الكرة المتغيرة الشكل بالصناعة... 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T08:16+0000
2023-09-05T08:16+0000
2023-09-05T08:17+0000
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الصحة
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عندما يقوم المستخدمون بالشهيق والزفير، تتوسع الكرة وتنكمش، مما يوفر للمستخدمين تمثيلاً ملموسًا للتنفس، وذلك للمساعدة في تركيز أذهانهم وتنظيم عواطفهم.تُستخدم تمارين التنفس منذ فترة طويلة للتحكم في القلق وتعزيز الصحة العقلية الجيدة، وغالبًا ما تُستخدم في علاجات مثل العلاج السلوكي المعرفي والعلاج السلوكي الجدلي.وأثبت فريق العلماء من جامعة باث انخفاضا في القلق بنسبة 75% بين المشاركين، مع زيادة بنسبة 56% في الحماية ضد الأفكار المسببة للقلق، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت العلمية".ومن النتائج الواعدة الأخرى أن أولئك الذين استخدموا الكرة إلى جانب صوت التأمل أظهروا تقلبًا أعلى بكثير في معدل ضربات القلب، وهو مقياس يعكس مرونة أفضل للضغط وتنظيمًا عاطفيًا أعلى.
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معلومات, الصحة, منوعات
"كرة باوس"... علماء يستخدمون الذكاء الاصطناعي لدعم رفاهية الصحة العقلية... صور
08:16 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 08:17 GMT 05.09.2023) تابعنا عبر
أظهرت دراسة جديدة أن كرة الاسترخاء الذكية المصممة للمساعدة في "تجسيد" التنفس يمكن أن تساعد في تقليل القلق بشكل كبير، وتسمى الكرة المتغيرة الشكل بالصناعة الفيزيائية لدعم الرفاهية "باوس"، وهي من اختراع عالم الكمبيوتر، أليكس فارال، من جامعة باث في المملكة المتحدة.
عندما يقوم المستخدمون بالشهيق والزفير، تتوسع الكرة وتنكمش، مما يوفر للمستخدمين تمثيلاً ملموسًا للتنفس، وذلك للمساعدة في تركيز أذهانهم وتنظيم عواطفهم.
وقال فارال: "من خلال التنفس بشكل بدني، تعزز الكرة الوعي الذاتي والمشاركة، وتعزز نتائج الصحة العقلية الإيجابية، إذ أنها توفر تجربة شخصية وجذابة، وهي في متناول الجميع".
تُستخدم تمارين التنفس منذ فترة طويلة للتحكم في القلق وتعزيز الصحة العقلية الجيدة
، وغالبًا ما تُستخدم في علاجات مثل العلاج السلوكي المعرفي والعلاج السلوكي الجدلي.
وأثبت فريق العلماء من جامعة باث انخفاضا في القلق بنسبة 75% بين المشاركين، مع زيادة بنسبة 56% في الحماية ضد الأفكار المسببة للقلق، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت العلمية".
ومن النتائج الواعدة الأخرى أن أولئك الذين استخدموا الكرة إلى جانب صوت التأمل أظهروا تقلبًا أعلى بكثير في معدل ضربات القلب، وهو مقياس يعكس مرونة أفضل للضغط وتنظيمًا عاطفيًا أعلى.