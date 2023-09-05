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https://sputnikarabic.ae/20230905/لحظة-مرعبة-سقوط-خزان-وقود-من-طائرة-عسكرية-تركية-على-السيارات-في-أنقرة-فيديو-1080710840.html
لحظة مرعبة... سقوط خزان وقود من طائرة عسكرية تركية على السيارات في أنقرة... فيديو
لحظة مرعبة... سقوط خزان وقود من طائرة عسكرية تركية على السيارات في أنقرة... فيديو
شهدت العاصمة التركية أنقرة، حادث سقوط خزان وقود احتياطي تابع لطائرة مقاتلة من طراز "إف-4 فانتوم 2"، في موقف للسيارات. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T09:14+0000
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ووقع الحادث، أمس الاثنين، في حديقة المديرية العامة لشركة النفط التركية "TPAO"، وفقا لموقع "HaberTurk" التركي.وتظهر مقاطع الفيديو المروعة سقوط خزان الوقود الضخم من السماء، قبل اصطدامه بسيارتين متوقفتين، كما أدى اللحطام إلى تدمير الزجاج الأمامي وسقف سيارة ثالثة.ولم يسفر حادث سقوط خزان وقود الطائرة عن خسائر في الأرواح، وإنما أضرار في الممتلكات.وأصدرت وزارة الدفاع الوطني التركية بيانا للتعليق على الحادث، قائلة إن "جزءا من الطائرة المقاتلة التابعة لقيادة قواتنا الجوية، سقط في ساحة انتظار مفتوحة تابعة لشركة "TPAO" لسبب غير معروف أثناء تحليقها في سماء أنقرة"، وأن المقاتلة المعنية هبطت بسلام في ساحة إسكي شهير.وأكدت الوزارة في بيانها: "لم تكن هناك خسائر في الأرواح أو إصابات، وأن التحقيق الفني التفصيلي حول الحادث مستمر".
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أخبار تركيا اليوم, نادي الفيديو, العالم, أخبار العالم الآن, منوعات

لحظة مرعبة... سقوط خزان وقود من طائرة عسكرية تركية على السيارات في أنقرة... فيديو

09:14 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 09:58 GMT 05.09.2023)
© AFP 2023 / Atta Kenareمقاتلات "إف-4 فانتوم"
مقاتلات إف-4 فانتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
مقاتلات "إف-4 فانتوم"
© AFP 2023 / Atta Kenare
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شهدت العاصمة التركية أنقرة، حادث سقوط خزان وقود احتياطي تابع لطائرة مقاتلة من طراز "إف-4 فانتوم 2"، في موقف للسيارات.
ووقع الحادث، أمس الاثنين، في حديقة المديرية العامة لشركة النفط التركية "TPAO"، وفقا لموقع "HaberTurk" التركي.
وتظهر مقاطع الفيديو المروعة سقوط خزان الوقود الضخم من السماء، قبل اصطدامه بسيارتين متوقفتين، كما أدى اللحطام إلى تدمير الزجاج الأمامي وسقف سيارة ثالثة.
ولم يسفر حادث سقوط خزان وقود الطائرة عن خسائر في الأرواح، وإنما أضرار في الممتلكات.
وأصدرت وزارة الدفاع الوطني التركية بيانا للتعليق على الحادث، قائلة إن "جزءا من الطائرة المقاتلة التابعة لقيادة قواتنا الجوية، سقط في ساحة انتظار مفتوحة تابعة لشركة "TPAO" لسبب غير معروف أثناء تحليقها في سماء أنقرة"، وأن المقاتلة المعنية هبطت بسلام في ساحة إسكي شهير.
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وأكدت الوزارة في بيانها: "لم تكن هناك خسائر في الأرواح أو إصابات، وأن التحقيق الفني التفصيلي حول الحادث مستمر".
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