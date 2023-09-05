https://sputnikarabic.ae/20230905/ماكرون-يتجاهل-الغضب-الإسلامي-ويدافع-عن-قرار-حظر-ارتداء-العباءات-في-المدارس-1080712789.html

بعد جدل واسع... ماكرون يعلق على قرار حظر ارتداء العباءات في المدارس

بعد جدل واسع... ماكرون يعلق على قرار حظر ارتداء العباءات في المدارس

دافع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن قرار الحكومة بمنع العباءة في المدارس، مؤكدا أنه "يهدف إلى الدفاع عن العلمانية ومبادئ الجمهورية". 05.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-05T10:38+0000

2023-09-05T10:38+0000

2023-09-05T10:50+0000

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وقال ماكرون، في حديثه لمدون الفيديو الفرنسي هوغو ترافرز، إن المدارس في فرنسا مجانية وعلمانية وإلزامية، من المدرسة الابتدائية حتى نهاية المدرسة الثانوية، مؤكدا أن "قرار الحكومة ليس وصمة على أحد".وذكّر الرئيس الفرنسي، "بالهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد، ولا سيما مقتل المعلم، صامويل باتي، ذبحا بيد جهادي قرب مدرسته"، على حد قوله.وأكد ماكرون، في الوقت ذاته، أنه "لا يقارن بين أعمال الإرهاب والزي الذي ترتديه بعض الفتيات المسلمات"، قائلا: "أنا فقط أقول إن مسألة العلمانية في مدرستنا هي مسألة جوهرية".وفي المقابلة نفسها، قال إنه يؤيد إجراء تجارب وتقييم لارتداء زي مدرسي موحد في المدرسة، مشيرا إلى أنه يفضل في هذا الإطار زيا أحاديا كونه أكثر قبولًا من قبل المراهقين.وكانت السلطات الفرنسية أكدت أن "الطالبات اللاتي يرتدين العباءة والطلاب الذين يرتدون القمصان الطويلة لن يدخلوا إلى فصولهم في أول أيام السنة أمس الاثنين".وقال وزير التعليم الفرنسي، غابرييل أتال، إن "298 طالبة" ارتدين العباءة في المدرسة، أمس الاثنين، رغم الحظر الجديد"، مشيرا إلى أن "أغلبية كبيرة وافقت على إزالة الزي، في حين رفضت 67 منهن وعدن إلى منازلهن".

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