https://sputnikarabic.ae/20230905/مخطط-المراكز-اللوجستية-الذي-أطلقه-ابن-سلمان-أهميته-وأهدافه-1080717397.html
"مخطط المراكز اللوجستية" الذي أطلقه ابن سلمان.. أهميته وأهدافه
"مخطط المراكز اللوجستية" الذي أطلقه ابن سلمان.. أهميته وأهدافه
يهدف المخطط العام للمراكز اللوجستية، الذي أطلقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى تطوير البنية التحتية للمملكة حتى تتحول إلى مركز لوجستي عالمي يعزز مكانتها... 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T11:49+0000
2023-09-05T11:49+0000
2023-09-05T11:49+0000
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ويمثل المخطط جزءا من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.وقال صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، إن المخطط العام للمراكز اللوجستية يدعم النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية شهدت إصلاحات هيكلية وتشغيلية واسعة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في 2021.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, инфографика
انفوجرافيك, ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, инфографика
"مخطط المراكز اللوجستية" الذي أطلقه ابن سلمان.. أهميته وأهدافه
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يهدف المخطط العام للمراكز اللوجستية، الذي أطلقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى تطوير البنية التحتية للمملكة حتى تتحول إلى مركز لوجستي عالمي يعزز مكانتها كوجهة استثمارية، ويسهم في تنويع مصادر الاقتصاد المحلي.
ويمثل المخطط جزءا من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وقال صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، إن المخطط العام للمراكز اللوجستية يدعم النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية شهدت إصلاحات هيكلية وتشغيلية واسعة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في 2021.