عربي
https://sputnikarabic.ae/20230905/مصدر-بالرئاسة-التركية-لا-توجد-معلومات-حول-عقد-لقاء-جديد-بين-أردوغان-وبوتين-1080711102.html
مصدر في الرئاسة التركية: لا توجد معلومات حول عقد لقاء جديد بين أردوغان وبوتين
مصدر في الرئاسة التركية: لا توجد معلومات حول عقد لقاء جديد بين أردوغان وبوتين
نفى مصدر في الرئاسة التركية، تأكيد التقارير الإعلامية التي تحدثت عن لقاء محتمل بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أعمال... 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T09:19+0000
2023-09-05T09:40+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار تركيا اليوم
فلاديمير بوتين
رجب طيب أردوغان
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/04/1080684380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a239ec5b3972e83d0e846fcb029cdcaa.jpg
إسطنبول– سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "ليس لدينا أي معلومات عن اجتماع جديد، في الوقت الراهن".والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي، وقال بوتين إن"هناك ثبات في العلاقات ويتم الحفاظ على زخمها عبر تطويرها في مختلف المجالات بين البلدين".وأشار بوتين إلى أن "حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا، ارتفع بنسبة 86%، خلال العام الماضي"، مضيفا أنه "في النصف الأول من هذا العام، استمر الاتجاه الإيجابي في التجارة بين البلدين في الارتفاع".من جانبه، أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أهمية التعاون في مجال الغاز واستخدام العملات الوطنية في التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن "أنقرة وموسكو، تهدفان للوصول إلى حجم تجارة متبادلة يصل إلى نحو 100 مليار دولار".
https://sputnikarabic.ae/20230905/الكرملين-لا-خطط-للتوصل-إلى-أي-اتفاقيات-محددة-من-محادثات-بوتين-وأردوغان-1080711019.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/04/1080684380_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f5d40263e307b89005702a46034ed3e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

مصدر في الرئاسة التركية: لا توجد معلومات حول عقد لقاء جديد بين أردوغان وبوتين

09:19 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 09:40 GMT 05.09.2023)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوراستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي.
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
نفى مصدر في الرئاسة التركية، تأكيد التقارير الإعلامية التي تحدثت عن لقاء محتمل بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
إسطنبول– سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "ليس لدينا أي معلومات عن اجتماع جديد، في الوقت الراهن".
والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي، وقال بوتين إن"هناك ثبات في العلاقات ويتم الحفاظ على زخمها عبر تطويرها في مختلف المجالات بين البلدين".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
الكرملين: لا خطط للتوصل إلى أي اتفاقيات محددة من محادثات بوتين وأردوغان
09:18 GMT
وأشار بوتين إلى أن "حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا، ارتفع بنسبة 86%، خلال العام الماضي"، مضيفا أنه "في النصف الأول من هذا العام، استمر الاتجاه الإيجابي في التجارة بين البلدين في الارتفاع".
من جانبه، أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أهمية التعاون في مجال الغاز واستخدام العملات الوطنية في التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن "أنقرة وموسكو، تهدفان للوصول إلى حجم تجارة متبادلة يصل إلى نحو 100 مليار دولار".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала