https://sputnikarabic.ae/20230905/مصدر-بالرئاسة-التركية-لا-توجد-معلومات-حول-عقد-لقاء-جديد-بين-أردوغان-وبوتين-1080711102.html
مصدر في الرئاسة التركية: لا توجد معلومات حول عقد لقاء جديد بين أردوغان وبوتين
مصدر في الرئاسة التركية: لا توجد معلومات حول عقد لقاء جديد بين أردوغان وبوتين
نفى مصدر في الرئاسة التركية، تأكيد التقارير الإعلامية التي تحدثت عن لقاء محتمل بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أعمال... 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T09:19+0000
2023-09-05T09:19+0000
2023-09-05T09:40+0000
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إسطنبول– سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "ليس لدينا أي معلومات عن اجتماع جديد، في الوقت الراهن".والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي، وقال بوتين إن"هناك ثبات في العلاقات ويتم الحفاظ على زخمها عبر تطويرها في مختلف المجالات بين البلدين".وأشار بوتين إلى أن "حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا، ارتفع بنسبة 86%، خلال العام الماضي"، مضيفا أنه "في النصف الأول من هذا العام، استمر الاتجاه الإيجابي في التجارة بين البلدين في الارتفاع".من جانبه، أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أهمية التعاون في مجال الغاز واستخدام العملات الوطنية في التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن "أنقرة وموسكو، تهدفان للوصول إلى حجم تجارة متبادلة يصل إلى نحو 100 مليار دولار".
https://sputnikarabic.ae/20230905/الكرملين-لا-خطط-للتوصل-إلى-أي-اتفاقيات-محددة-من-محادثات-بوتين-وأردوغان-1080711019.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
مصدر في الرئاسة التركية: لا توجد معلومات حول عقد لقاء جديد بين أردوغان وبوتين
09:19 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 09:40 GMT 05.09.2023) تابعنا عبر
نفى مصدر في الرئاسة التركية، تأكيد التقارير الإعلامية التي تحدثت عن لقاء محتمل بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
إسطنبول– سبوتنيك
. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "ليس لدينا أي معلومات عن اجتماع جديد، في الوقت الراهن".
والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي، وقال بوتين إن"هناك ثبات في العلاقات
ويتم الحفاظ على زخمها عبر تطويرها في مختلف المجالات بين البلدين".
وأشار بوتين إلى أن "حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا، ارتفع بنسبة 86%، خلال العام الماضي"، مضيفا أنه "في النصف الأول من هذا العام، استمر الاتجاه الإيجابي في التجارة بين البلدين في الارتفاع".
من جانبه، أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أهمية التعاون في مجال الغاز
واستخدام العملات الوطنية في التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن "أنقرة وموسكو، تهدفان للوصول إلى حجم تجارة متبادلة يصل إلى نحو 100 مليار دولار".