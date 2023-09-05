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https://sputnikarabic.ae/20230905/معرض-أبوظبي-الدولي-للصيد-والفروسية-1080733008.html
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
انطلقت يوم 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، فعاليات المعرض الدولي العشرين للصيد والفروسية، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T14:27+0000
2023-09-05T14:27+0000
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وافتُتح معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بعنوان "الاستدامة والإرث... طموح متجدد"، تحت رعاية ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس نادي صقاري الإمارات، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان.ويضم المعرض أكثر من 1200 علامة تجارية. ومن المتوقع أن يجذب معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية العشرين أكثر من 150 ألف زائر. وهو مخصص للترويج لـ11 صناعة، بما في ذلك: صناعة الأسلحة، والصيد، والتخييم، والصيد بالصقور، والفروسية، وحماية التراث البيئي والثقافي، والفنون والحرف اليدوية، والمعدات الخارجية، وصيد الأسماك، والخدمات والمنتجات البيطرية، ورحلات السفاري، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المتخصصة، حسبما أفادته وكالة "وام" الإماراتية.ويستمر المعرض حتى 8 سبتمبر الجاري.وتشاهدون في ألبوم "سبوتنيك"، جانبًا من فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.
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фото, صور, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أبو ظبي
фото, صور, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أبو ظبي

معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

14:27 GMT 05.09.2023
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انطلقت يوم 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، فعاليات المعرض الدولي العشرين للصيد والفروسية، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وافتُتح معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بعنوان "الاستدامة والإرث... طموح متجدد"، تحت رعاية ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس نادي صقاري الإمارات، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان.
ويضم المعرض أكثر من 1200 علامة تجارية. ومن المتوقع أن يجذب معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية العشرين أكثر من 150 ألف زائر. وهو مخصص للترويج لـ11 صناعة، بما في ذلك: صناعة الأسلحة، والصيد، والتخييم، والصيد بالصقور، والفروسية، وحماية التراث البيئي والثقافي، والفنون والحرف اليدوية، والمعدات الخارجية، وصيد الأسماك، والخدمات والمنتجات البيطرية، ورحلات السفاري، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المتخصصة، حسبما أفادته وكالة "وام" الإماراتية.
ويستمر المعرض حتى 8 سبتمبر الجاري.
وتشاهدون في ألبوم "سبوتنيك"، جانبًا من فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.
© AFP 2023 / Karim Sahib

فارسات خلال "معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية" (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية أب ظبي، 4 سبتمبر 2023.

فارسات خلال &quot;معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية&quot; (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية أب ظبي، 4 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
1/9
© AFP 2023 / Karim Sahib

فارسات خلال "معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية" (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية أب ظبي، 4 سبتمبر 2023.

© AFP 2023 / Karim Sahib

رجل ينظر إلى صقر خلال "معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية" (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، 4 سبتمبر 2023.

رجل ينظر إلى صقر خلال &quot;معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية&quot; (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، 4 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
2/9
© AFP 2023 / Karim Sahib

رجل ينظر إلى صقر خلال "معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية" (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، 4 سبتمبر 2023.

© AFP 2023 / Karim Sahib

امرأة تعرض اللؤلؤ المستخدم في الخرز في جناح الحرف التقليدية خلال "معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية" (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، أبوظبي 4 سبتمبر 2023.

امرأة تعرض اللؤلؤ المستخدم في الخرز في جناح الحرف التقليدية خلال &quot;معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية&quot; (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، أبوظبي 4 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
3/9
© AFP 2023 / Karim Sahib

امرأة تعرض اللؤلؤ المستخدم في الخرز في جناح الحرف التقليدية خلال "معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية" (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، أبوظبي 4 سبتمبر 2023.

© AFP 2023 / Karim Sahib

امرأة تنظر إلى حصان خلال "معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية" (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، 4 سبتمبر 2023.

امرأة تنظر إلى حصان خلال &quot;معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية&quot; (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، 4 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
4/9
© AFP 2023 / Karim Sahib

امرأة تنظر إلى حصان خلال "معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية" (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، 4 سبتمبر 2023.

© AFP 2023 / Karim Sahib

زوار "معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية" (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، 4 سبتمبر 2023.

زوار &quot;معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية&quot; (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، 4 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
5/9
© AFP 2023 / Karim Sahib

زوار "معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية" (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، 4 سبتمبر 2023.

© AFP 2023 / Karim Sahib

فرسان صغار يقدمون عروضهم خلال "معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية" (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، 4 سبتمبر 2023.

فرسان صغار يقدمون عروضهم خلال &quot;معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية&quot; (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، 4 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
6/9
© AFP 2023 / Karim Sahib

فرسان صغار يقدمون عروضهم خلال "معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية" (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، 4 سبتمبر 2023.

© AFP 2023 / Karim Sahib

بائع بالمزاد يقدم صقرًا للمزايدين خلال "معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية" (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، 4 سبتمبر 2023.

بائع بالمزاد يقدم صقرًا للمزايدين خلال &quot;معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية&quot; (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، 4 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
7/9
© AFP 2023 / Karim Sahib

بائع بالمزاد يقدم صقرًا للمزايدين خلال "معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية" (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، 4 سبتمبر 2023.

© AFP 2023 / Karim Sahib

امرأة تحيك في جناح الحرف التقليدية في "معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية" (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، 4 سبتمبر 2023.

امرأة تحيك في جناح الحرف التقليدية في &quot;معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية&quot; (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، 4 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
8/9
© AFP 2023 / Karim Sahib

امرأة تحيك في جناح الحرف التقليدية في "معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية" (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، 4 سبتمبر 2023.

© AFP 2023 / Karim Sahib

يتم تقديم الصقر للمزايدين خلال "معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية" (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، 4 سبتمبر 2023.

يتم تقديم الصقر للمزايدين خلال &quot;معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية&quot; (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، 4 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
9/9
© AFP 2023 / Karim Sahib

يتم تقديم الصقر للمزايدين خلال "معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية" (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، 4 سبتمبر 2023.

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