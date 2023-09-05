وافتُتح معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بعنوان "الاستدامة والإرث... طموح متجدد"، تحت رعاية ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس نادي صقاري الإمارات، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان.ويضم المعرض أكثر من 1200 علامة تجارية. ومن المتوقع أن يجذب معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية العشرين أكثر من 150 ألف زائر. وهو مخصص للترويج لـ11 صناعة، بما في ذلك: صناعة الأسلحة، والصيد، والتخييم، والصيد بالصقور، والفروسية، وحماية التراث البيئي والثقافي، والفنون والحرف اليدوية، والمعدات الخارجية، وصيد الأسماك، والخدمات والمنتجات البيطرية، ورحلات السفاري، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المتخصصة، حسبما أفادته وكالة "وام" الإماراتية.ويستمر المعرض حتى 8 سبتمبر الجاري.وتشاهدون في ألبوم "سبوتنيك"، جانبًا من فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.
انطلقت يوم 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، فعاليات المعرض الدولي العشرين للصيد والفروسية، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وافتُتح معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بعنوان "الاستدامة والإرث... طموح متجدد"، تحت رعاية ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس نادي صقاري الإمارات، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان.
ويضم المعرض أكثر من 1200 علامة تجارية. ومن المتوقع أن يجذب معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية العشرين أكثر من 150 ألف زائر. وهو مخصص للترويج لـ11 صناعة، بما في ذلك: صناعة الأسلحة، والصيد، والتخييم، والصيد بالصقور، والفروسية، وحماية التراث البيئي والثقافي، والفنون والحرف اليدوية، والمعدات الخارجية، وصيد الأسماك، والخدمات والمنتجات البيطرية، ورحلات السفاري، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المتخصصة، حسبما أفادته وكالة "وام" الإماراتية.
ويستمر المعرض حتى 8 سبتمبر الجاري.
وتشاهدون في ألبوم "سبوتنيك"، جانبًا من فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.