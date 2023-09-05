عربي
https://sputnikarabic.ae/20230905/موسكو-وأنقرة-ستكثفان-العمل-بشأن-مشروع-تدشين-مركز-لتصدير-الغاز-في-تركيا-1080706280.html
موسكو وأنقرة ستكثفان العمل بشأن مشروع تدشين مركز لتصدير الغاز في تركيا
موسكو وأنقرة ستكثفان العمل بشأن مشروع تدشين مركز لتصدير الغاز في تركيا
صرح مصدر دبلوماسي تركي، بأن تركيا وروسيا ستكثفان العمل بشأن المشروع الذي اقترحته موسكو لتدشين مركز لتصدير الغاز في تركيا. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T04:38+0000
2023-09-05T04:38+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101423/93/1014239385_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_4449febaae49eda50907cc0b4a572a8f.jpg
وقال المصدر في تصريح لسبوتنيك ردا على سؤال حول تطورات هذا المشروع: "لقد صدرات تعليمات بالفعل إلى الإدارات المعنية بتكثيف العمل، وستبدأ مجموعات العمل التي أمر الزعيمان [بوتين وأردوغان] بتشكيلها المفاوضات في المستقبل القريب، وقريبا سنشهد خطوات ملموسة".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق، أن روسيا وتركيا تعتزمان تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمناقشة بناء مركز لتصدير الغاز في تركيا.ونوقشت فكرة تدشين مركز للغاز في تركيا، في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، بعد أسبوعين من تخريب خطي أنابيب "التيار الشمالي"، وقال الرئيس بوتين حينها، إن الغاز الروسي يمكن نقله إلى منطقة البحر الأسود، وأشار إلى إمكانية إنشاء مركز للغاز في تركيا.وفي حين أن تركيا تلقت المقترح الروسي بإيجابية، تلقت أوروبا المقترح دون حماس، حيث ذكرت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مساعيه لتقليل اعتماده على الغاز الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230904/بوتين-ننظر-في-إمكانية-تسريع-بناء-خط-أنابيب-الغاز-قوة-سيبيريا-2-1080703882.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101423/93/1014239385_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_aaeaec6e2bffd1afd8dae021c8a51204.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد
اقتصاد

موسكو وأنقرة ستكثفان العمل بشأن مشروع تدشين مركز لتصدير الغاز في تركيا

04:38 GMT 05.09.2023
© Fotolia / Andrei Merkulovخط أنابيب الغاز
خط أنابيب الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© Fotolia / Andrei Merkulov
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح مصدر دبلوماسي تركي، بأن تركيا وروسيا ستكثفان العمل بشأن المشروع الذي اقترحته موسكو لتدشين مركز لتصدير الغاز في تركيا.
وقال المصدر في تصريح لسبوتنيك ردا على سؤال حول تطورات هذا المشروع: "لقد صدرات تعليمات بالفعل إلى الإدارات المعنية بتكثيف العمل، وستبدأ مجموعات العمل التي أمر الزعيمان [بوتين وأردوغان] بتشكيلها المفاوضات في المستقبل القريب، وقريبا سنشهد خطوات ملموسة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
بوتين: ننظر في إمكانية تسريع بناء خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا-2"
أمس, 22:12 GMT
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق، أن روسيا وتركيا تعتزمان تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمناقشة بناء مركز لتصدير الغاز في تركيا.
ونوقشت فكرة تدشين مركز للغاز في تركيا، في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، بعد أسبوعين من تخريب خطي أنابيب "التيار الشمالي"، وقال الرئيس بوتين حينها، إن الغاز الروسي يمكن نقله إلى منطقة البحر الأسود، وأشار إلى إمكانية إنشاء مركز للغاز في تركيا.
وفي حين أن تركيا تلقت المقترح الروسي بإيجابية، تلقت أوروبا المقترح دون حماس، حيث ذكرت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مساعيه لتقليل اعتماده على الغاز الروسي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:46 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала