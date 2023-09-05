https://sputnikarabic.ae/20230905/موسكو-وأنقرة-ستكثفان-العمل-بشأن-مشروع-تدشين-مركز-لتصدير-الغاز-في-تركيا-1080706280.html
موسكو وأنقرة ستكثفان العمل بشأن مشروع تدشين مركز لتصدير الغاز في تركيا
موسكو وأنقرة ستكثفان العمل بشأن مشروع تدشين مركز لتصدير الغاز في تركيا
صرح مصدر دبلوماسي تركي، بأن تركيا وروسيا ستكثفان العمل بشأن المشروع الذي اقترحته موسكو لتدشين مركز لتصدير الغاز في تركيا. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T04:38+0000
2023-09-05T04:38+0000
2023-09-05T04:38+0000
اقتصاد
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وقال المصدر في تصريح لسبوتنيك ردا على سؤال حول تطورات هذا المشروع: "لقد صدرات تعليمات بالفعل إلى الإدارات المعنية بتكثيف العمل، وستبدأ مجموعات العمل التي أمر الزعيمان [بوتين وأردوغان] بتشكيلها المفاوضات في المستقبل القريب، وقريبا سنشهد خطوات ملموسة".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق، أن روسيا وتركيا تعتزمان تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمناقشة بناء مركز لتصدير الغاز في تركيا.ونوقشت فكرة تدشين مركز للغاز في تركيا، في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، بعد أسبوعين من تخريب خطي أنابيب "التيار الشمالي"، وقال الرئيس بوتين حينها، إن الغاز الروسي يمكن نقله إلى منطقة البحر الأسود، وأشار إلى إمكانية إنشاء مركز للغاز في تركيا.وفي حين أن تركيا تلقت المقترح الروسي بإيجابية، تلقت أوروبا المقترح دون حماس، حيث ذكرت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مساعيه لتقليل اعتماده على الغاز الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230904/بوتين-ننظر-في-إمكانية-تسريع-بناء-خط-أنابيب-الغاز-قوة-سيبيريا-2-1080703882.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
موسكو وأنقرة ستكثفان العمل بشأن مشروع تدشين مركز لتصدير الغاز في تركيا
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صرح مصدر دبلوماسي تركي، بأن تركيا وروسيا ستكثفان العمل بشأن المشروع الذي اقترحته موسكو لتدشين مركز لتصدير الغاز في تركيا.
وقال المصدر في تصريح لسبوتنيك ردا على سؤال حول تطورات هذا المشروع: "لقد صدرات تعليمات بالفعل إلى الإدارات المعنية بتكثيف العمل، وستبدأ مجموعات العمل التي أمر الزعيمان [بوتين وأردوغان] بتشكيلها المفاوضات في المستقبل القريب، وقريبا سنشهد خطوات ملموسة".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق، أن روسيا وتركيا تعتزمان تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمناقشة بناء مركز لتصدير الغاز في تركيا.
ونوقشت فكرة تدشين مركز للغاز في تركيا، في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، بعد أسبوعين من تخريب خطي أنابيب "التيار الشمالي"، وقال الرئيس بوتين حينها، إن الغاز الروسي يمكن نقله إلى منطقة البحر الأسود، وأشار إلى إمكانية إنشاء مركز للغاز في تركيا.
وفي حين أن تركيا تلقت المقترح الروسي بإيجابية، تلقت أوروبا المقترح دون حماس، حيث ذكرت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مساعيه لتقليل اعتماده على الغاز الروسي.