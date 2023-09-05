https://sputnikarabic.ae/20230905/هل-تنهي-مبادرة-رئيس-الوزراء-العراقي-أزمة-كركوك؟-1080738721.html

هل تنهي مبادرة رئيس الوزراء العراقي أزمة كركوك؟

هل تنهي مبادرة رئيس الوزراء العراقي أزمة كركوك؟

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن العناصر التي ارتكبت الاعتداءات في كركوك ستلقى جزاءها العادل، وقال إن القوات الأمنية ملتزمة بحماية أهالي... 05.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-05T15:53+0000

2023-09-05T15:53+0000

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"هل تنهي مبادرة رئيس الوزراء العراقي أزمة كركوك؟" "هل تنهي مبادرة رئيس الوزراء العراقي أزمة كركوك؟"

وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء، بأن السوداني "استقبل عددا من أعضاء مجلس النواب عن كركوك وبحث معهم التطورات في المحافظة، ومتطلبات حفظ الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي".وأكد البيان أن "العناصر التي ارتكبت الاعتداءات، وعملت على إثارة الفتنة، ستلاقي جزاءها العادل وفقا للقانون"، مبينا أن "القوات الأمنية في كركوك، بمختلف صنوفها ومسمياتها، ملتزمة بحماية أهالي المحافظة وحقوقهم".وأشار إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية بوقف تسليم المقر إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني تسبب في تعقيد الموقف، وهناك تواصل بين السوداني ومسعود البرزاني حول هذا الموضوع".واعتبر الباحث أن "هناك أجندات إقليمية لدول لها أذرع مهمة في كركوك، ولديها أطماع فيها، وما حصل في المحافظة يرتبط أيضا بمحاولة إفشال حكومة السوداني لأنه كان له توجه نحو حل وتقزيم المشكلات بين أربيل وبغداد".وأوضح أن "بعض القوى السياسية تريد إضعاف حكومة السوداني، لأن قرار رئيس الحكومة بعودة افتتاح كل المراكز الحزبية التي من حقها ممارسة العمل السياسي استنادا للدستور، وتحاول هذه القوى إضعاف الحكومة وعدم إظهار السوداني كقوة تمثل مرتكزا في الحكومات القادمة".وتابع: "قرب الانتخابات والصراعات بين القوى السياسية الموجودة وبعض الأطراف الكردية لها دور في أزمة المقرات، وبعض القوى السياسية لم تعلن موقفها لكن التزمت بأسلوب شعبوي"، مؤكدا أن البلاد "أمام أزمة حقيقية وأنه إذا لم يتم التحرك باتجاه بناء دولة لن يتأسس مفهوم حقيقي يعالج مشكلات العراق".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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