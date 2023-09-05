https://sputnikarabic.ae/20230905/وزارة-الأمن-الصينية-شي-جين-بينغ-يشترط-مصداقية-واشنطن-للقاء-بايدن-1080713088.html

وزارة الأمن الصينية: شي جين بينغ يشترط "مصداقية واشنطن" للقاء بايدن

وزارة الأمن الصينية: شي جين بينغ يشترط "مصداقية واشنطن" للقاء بايدن

أشارت وزارة الأمن الصينية، اليوم الثلاثاء، إلى أن اللقاء بين الزعيم الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأميركي جو بايدن، في سان فرانسيسكو، لن يكون ممكنا إلا إذا... 05.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-05T10:36+0000

2023-09-05T10:36+0000

2023-09-05T10:36+0000

العالم

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وذكرت وسائل إعلام، الجمعة الماضية، نقلًا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن "الزعماء قد يعقدون اجتماعًا رسميًا على هامش مؤتمر "التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ(آ بي إي سي) في سان فرانسيسكو، في نوفمبر (تشرين الثاني المقبل)"، وأضافت وسائل الإعلام أنه "لم يتم تأكيد أي محادثات حتى الآن".وقالت الوزارة في البيان إن "عددا كبيرا من المسؤولين الأمريكيين زاروا الصين اخيرا، قائلين إن إدارة بايدن ليس لديها أي نية لقمع التنمية في الصين ولا تسعى إلى فك الارتباط معها"، مضيفة أن "المسؤولين أعربوا عن استعدادهم للحفاظ على العلاقات مع الصين، وتعزيز التنمية المستقرة للعلاقات الثنائية".وأضافت الوزارة أن "واشنطن وافقت على مبيعات أسلحة لتايوان، وتمويل جيش الجزيرة، كما بدأت الولايات المتحدة نزاعات بشأن القضية المتعلقة في التبت وبحر الصين الجنوبي، وأعربت عن انتقاداتها للاقتصاد الصيني".واختتمت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، زيارتها إلى لصين، الأسبوع الماضي، حيث التقت بكبار المسؤولين الصينيين ومجتمع الأعمال الأمريكي في البلاد، وتُعد ريموندو رابع مسؤول أمريكي كبير يزور الصين، في الأشهر الأخيرة، إذ شملت الزيارات السابقة للصين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، والمبعوث الرئاسي الخاص للمناخ، جون كيري.وفي أواخر أغسطس/ آب الماضي، قال الأكاديمي في جامعة شنغهاي، جياو تونغ، لـ"سبوتنيك"، إن "العلاقات الأمريكية الصينية متوترة ويمكن أن تتدهور في أي لحظة، حيث تحافظ واشنطن على موقف حازم ضد بكين، على الرغم من بعض اللفتات التي تهدف إلى تخفيف التوترات"، مؤكدًا أن "هذا هو السبب في أن الزيارات المتكررة للمسؤولين الأمريكيين إلى الصين عادة ما تكون غير مثمرة".وعقد اللقاء السابق بين بايدن وجين بينغ، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، على هامش قمة مجموعة "العشرين" في جزيرة بالي الإندونيسية. وكان هذا أول اجتماع شخصي للزعماء منذ أن أصبح بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، وقال الزعيمان إن "الاجتماع كان بناءً وصريحا، واتفقا على الحفاظ على التواصل".

https://sputnikarabic.ae/20230905/الكرملين-لا-يمكننا-تأكيد-التقارير-حول-عقد-لقاء-بين-بوتين-وزعيم-كوريا-الشمالية-في-موسكو-1080712190.html

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