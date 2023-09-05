https://sputnikarabic.ae/20230905/وسائل-إعلام-تركية-تصف-وزير-الدفاع-الأوكراني-الجديد-بالدمية-في-يد-أمريكا-1080712684.html
وسائل إعلام تركية تصف وزير الدفاع الأوكراني الجديد بالدمية في يد أمريكا
وسائل إعلام تركية تصف وزير الدفاع الأوكراني الجديد بالدمية في يد أمريكا
ذكرت وسائل إعلام تركية أن وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم أوميروف، هو المنفذ للخطط الأمريكية في المنطقة، بالإضافة إلى أنه مرتبط بتنظيم الداعية فتح الله غولن،... 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T10:27+0000
2023-09-05T10:27+0000
2023-09-05T10:27+0000
العالم
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ونقلت صحيفة "أيدينليك"، عن مصادر، قائلة: "وفقًا لمصادر مفتوحة، شارك أوميروف، في شبابه في برنامج "تبادل قادة المستقبل" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية. شقيقه رسلان أوميروف... درس أيضًا في مدرسة القرم الداخلية وله علاقات مع منظمة "فتح الله غولن".وكتبت الصحيفة أن "الأخوين معروفين في كييف، بأنهما "أبناء أمريكا".وقال النائب السابق في مجلس الدولة لشبه جزيرة القرم رسلان بالبيك، في تعليق لوكالة "سبوتنيك"، إن "أوميروف هو تلميذ لزعيم المعارضة التركية فتح الله غولن، المختبئ في أمريكا وتلميذ للولايات المتحدة".وأضاف: "أنسب شيء لدولة لا تقرر أي شيء بمفردها هو ترشيح وزير الدفاع الجديد. هذا الشخص لا علاقة له بالشعب الأوكراني أو تتار القرم، لأنه نشأ برعاية الداعية فتح الله غولن، وحصل على وجه سياسي داخل أسوار اللجنة الجمهورية الدولية في الولايات المتحدة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وسائل إعلام تركية تصف وزير الدفاع الأوكراني الجديد بالدمية في يد أمريكا
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ذكرت وسائل إعلام تركية أن وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم أوميروف، هو المنفذ للخطط الأمريكية في المنطقة، بالإضافة إلى أنه مرتبط بتنظيم الداعية فتح الله غولن، المحظور في تركيا، والذي تربطه أنقرة بمحاولة الانقلاب، في عام 2016.
ونقلت صحيفة "أيدينليك"، عن مصادر، قائلة: "وفقًا لمصادر مفتوحة، شارك أوميروف، في شبابه في برنامج "تبادل قادة المستقبل" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية. شقيقه رسلان أوميروف... درس أيضًا في مدرسة القرم الداخلية وله علاقات مع منظمة "فتح الله غولن".
وكتبت الصحيفة أن "الأخوين معروفين في كييف، بأنهما "أبناء أمريكا".
وقال النائب السابق في مجلس الدولة لشبه جزيرة القرم رسلان بالبيك، في تعليق لوكالة "سبوتنيك"، إن "أوميروف هو تلميذ لزعيم المعارضة التركية فتح الله غولن، المختبئ في أمريكا وتلميذ للولايات المتحدة".
وأضاف: "أنسب شيء لدولة لا تقرر أي شيء بمفردها هو ترشيح وزير الدفاع الجديد. هذا الشخص لا علاقة له بالشعب الأوكراني أو تتار القرم، لأنه نشأ برعاية الداعية فتح الله غولن، وحصل على وجه سياسي داخل أسوار اللجنة الجمهورية الدولية في الولايات المتحدة".