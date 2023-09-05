https://sputnikarabic.ae/20230905/وصول-السفیر-الإيراني-الجديد-لدی-السعودية-إلى-الرياض-1080740630.html

وصول السفیر الإيراني الجديد لدی السعودية إلى الرياض

وصول السفیر الإيراني الجديد لدی السعودية إلى الرياض

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، بأن علي رضا عنايتي، السفیر الإيراني الجديد لدی السعودیة، سيباشر عمله في الرياض، رسميا، بداية من اليوم. 05.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-05T17:34+0000

2023-09-05T17:34+0000

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وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن علي رضا عنايتي، السفیر الإيراني الجديد لدی الرياض، قد وصل فعليا، إلى الرياض، وسيباشر بشكل رسمي عمله، بدءا من اليوم الثلاثاء.وأكدت الوكالة أنه كان في استقبال السفير الإيراني لدى الرياض مسؤولون من وزارة الخارجية السعودية ومسؤولي السفارة الإيرانية، في وقت كان رضا عنايتي قد أوضح، قبل يومين، أنه سيباشر عمله في الرياض بشكل رسمي، بدءا من اليوم الثلاثاء.وأعرب عنايتي، في حوار مع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قبيل مغادرته طهران باتجاه الرياض، عن أمله في أن "تتمكن إيران والسعودية من تطوير العلاقات في إطار مبدأ حسن الجوار".وقال السفير الإيراني لدى الرياض:وشدد عنايتي على أن "التعاون مع دول المنطقة سيحقق الأمن الداخلي ولن تحتاج منطقتنا إلى وجود القوات الأجنبية"، فيما كان عنايتي قد التقى بوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قبل مغادرته إلى موقع السفارة في الرياض.وفي شهر مارس/ آذار الماضي، أعلنت الرياض وطهران، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بوساطة من الصين، بعد سنوات من القطيعة.

https://sputnikarabic.ae/20230901/وزير-الخارجية-الإيراني-تطبيع-العلاقات-مع-إسرائيل-يضر-المنطقة-1080612772.html

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