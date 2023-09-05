https://sputnikarabic.ae/20230905/-السعودية-منظمة-عالمية-لمعالجة-تحديات-المياه-هل-تلقى-رواجا؟-1080738085.html
السعودية... منظمة عالمية لمعالجة تحديات المياه... هل تلقى رواجا؟
السعودية... منظمة عالمية لمعالجة تحديات المياه... هل تلقى رواجا؟
أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن تأسيس بلاده لمنظمة عالمية لتعزيز الجهود العالمية في سبيل معالجة تحديات المياه بشكل شمولي. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T15:33+0000
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السعودية... منظمة عالمية لمعالجة تحديات المياه... هل تلقى رواجا؟
السعودية... منظمة عالمية لمعالجة تحديات المياه... هل تلقى رواجا؟
وأشار ابن سلمان إلى أن "مقر المنظمة سيكون في العاصمة السعودية الرياض، والتي ستسعى لضمان استدامة موارد المياه وتعزيز فرص وصول الجميع إليها، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).كما ستعمل المنظمة على تحقيق أهدافها مع الدول التي تواجه تحديات في موضوع المياه، وتولي المشاريع المتعلقة بها أولوية في أجندتها الوطنية، بالإضافة إلى الدول التي تملك خبرات ومساهمات فاعلة في حلول المياه، وذلك نظرا لتوقعات تضاعف الطلب العالمي للمياه، بحلول عام 2050، نتيجة وصول عدد سكان العالم إلى 9.8 مليارات نسمة وفق التقديرات، بحسب الوكالة السعودية.وأشارت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى أن "مبادرة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بتأسيس منظمة عالمية بشأن المياه، تأكيدا لدور المملكة العربية السعودية في التصدي لتحديات المياه حول العالم، والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية، وانطلاقا مما قدمته على مدار عقود من تجربة عالمية رائدة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها، ومساهمتها في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية، ومن ذلك تقديمها تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لدول في 4 قارات حول العالم لصالح مشاريع المياه والصرف الصحي".وأضاف أنها "تستطيع تقديم حلول مبتكرة لمشاكل المياه في العالم من خلال هذه المنظمة، وكذلك مشاريع نوعية، بالإضافة لإمكانية تمويل هذه المشاريع لضمان أن تؤدي إلى الاستدامة المطلوبة".وأضح الحامد أن "المملكة لديها تجارب سابقة استطاعت من خلالها تمويل مشاريع المياه والصرف الصحي في دول عديدة، في سنوات سابقة، في قارات مختلفة".وأوضح الرابحي أن "المملكة العربية السعودية، قادرة على مواجهة تحديات المياه، من خلال توافر العديد من المقومات مثل الطاقة".وبيّن نور الدين أن "ندرة المياه العالمية وارتفاع درجة الحرارة الذي يعني زيادة التبخير، الأمر الذي يؤدي لإنتاج أقل من الغذاء، كل ذلك يجعل المنطقة تفكر كثيرا في التعامل مع هذه الأزمة"، مشيرًا إلى أن "تعامل المملكة مع هذه المشكلة سيكون خطوة رائدة خاصة مع ما تملكه من إمكانيات عالية".إعداد وتقديم: دعاء ثابت.
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سبوتنيك عربي
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مساحة حرة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الهند اليوم, аудио
مساحة حرة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الهند اليوم, аудио
السعودية... منظمة عالمية لمعالجة تحديات المياه... هل تلقى رواجا؟
15:33 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 15:50 GMT 05.09.2023) تابعنا عبر
أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن تأسيس بلاده لمنظمة عالمية لتعزيز الجهود العالمية في سبيل معالجة تحديات المياه بشكل شمولي.
وأشار ابن سلمان إلى أن "مقر المنظمة سيكون في العاصمة السعودية الرياض، والتي ستسعى لضمان استدامة موارد المياه وتعزيز فرص وصول الجميع إليها، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
كما ستعمل المنظمة على تحقيق أهدافها مع الدول التي تواجه تحديات في موضوع المياه، وتولي المشاريع المتعلقة بها أولوية في أجندتها الوطنية، بالإضافة إلى الدول التي تملك خبرات ومساهمات فاعلة في حلول المياه، وذلك نظرا لتوقعات تضاعف الطلب العالمي للمياه، بحلول عام 2050، نتيجة وصول عدد سكان العالم إلى 9.8 مليارات نسمة وفق التقديرات، بحسب الوكالة السعودية.
وأشارت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى أن "مبادرة ولي العهد السعودي
، الأمير محمد بن سلمان، بتأسيس منظمة عالمية بشأن المياه، تأكيدا لدور المملكة العربية السعودية في التصدي لتحديات المياه حول العالم، والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية، وانطلاقا مما قدمته على مدار عقود من تجربة عالمية رائدة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها، ومساهمتها في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية، ومن ذلك تقديمها تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لدول في 4 قارات حول العالم لصالح مشاريع المياه والصرف الصحي".
وتعليقا على هذا الموضوع قال الكاتب والباحث السياسي، سعد عبد الله الحامد، إن "مبادرة المملكة تأتي في إطار حرص الرياض على تطوير ومعالجة تحديات المياه بشكل شامل، كما أن لدى المملكة هاجس كبير من هذه المشكلة مستقبلا، ولديها قدرات كبيرة في نقل وتوزيع المياه".
وأضاف أنها "تستطيع تقديم حلول مبتكرة لمشاكل المياه في العالم من خلال هذه المنظمة، وكذلك مشاريع نوعية، بالإضافة لإمكانية تمويل هذه المشاريع لضمان أن تؤدي إلى الاستدامة المطلوبة".
وأضح الحامد أن "المملكة لديها تجارب سابقة استطاعت من خلالها تمويل مشاريع المياه والصرف الصحي في دول عديدة، في سنوات سابقة، في قارات مختلفة".
من جانبه قال خبير المياه الدولي وكاتب الدولة السابق للموارد المائية، عبد الله الرابحي، إن "مبادرة ولي العهد السعودي هامة جدا، في وقت صعب جدا وفي منطقة ذات أهمية على مستوى مواردها وعلاقتها مع التغيرات المناخية"، مضيفا أن "آليات تنفيذ المبادرة السعودية لابد أن تختلف عن الآليات الكلاسيكية، كما أعرب عن تفاؤله بالمبادرة حيث أن لدى المملكة تكنولوجيات هائلة فيما يخص المياه وتحلية مياه البحر، هذا بالإضافة إلى قدرتها المالية".
وأوضح الرابحي أن "المملكة العربية السعودية، قادرة على مواجهة تحديات المياه، من خلال توافر العديد من المقومات مثل الطاقة".
وقال خبير المياه، نادر نور الدين، إن "المنظمة التي أعلن عنها ولي العهد تأتي لمعالجة ندرة المياه الموجودة في العالم، حيث تعاني نصف دول العالم من الندرة المائية، خاصة المنطقة العربية"، مضيفا أن "السعودية تبحث حاليا إنشاء نهر يسمى "النهر العظيم" يمتد من الشمال للجنوب، حيث يأخذ فائض أنهار الهند وباكستان وبنجلاديش".
وبيّن نور الدين أن "ندرة المياه العالمية وارتفاع درجة الحرارة الذي يعني زيادة التبخير، الأمر الذي يؤدي لإنتاج أقل من الغذاء، كل ذلك يجعل المنطقة تفكر كثيرا في التعامل مع هذه الأزمة"، مشيرًا إلى أن "تعامل المملكة مع هذه المشكلة سيكون خطوة رائدة خاصة مع ما تملكه من إمكانيات عالية".