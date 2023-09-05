https://sputnikarabic.ae/20230905/-السعودية-منظمة-عالمية-لمعالجة-تحديات-المياه-هل-تلقى-رواجا؟-1080738085.html

السعودية... منظمة عالمية لمعالجة تحديات المياه... هل تلقى رواجا؟

السعودية... منظمة عالمية لمعالجة تحديات المياه... هل تلقى رواجا؟

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن تأسيس بلاده لمنظمة عالمية لتعزيز الجهود العالمية في سبيل معالجة تحديات المياه بشكل شمولي. 05.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-05T15:33+0000

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السعودية... منظمة عالمية لمعالجة تحديات المياه... هل تلقى رواجا؟ السعودية... منظمة عالمية لمعالجة تحديات المياه... هل تلقى رواجا؟

وأشار ابن سلمان إلى أن "مقر المنظمة سيكون في العاصمة السعودية الرياض، والتي ستسعى لضمان استدامة موارد المياه وتعزيز فرص وصول الجميع إليها، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).كما ستعمل المنظمة على تحقيق أهدافها مع الدول التي تواجه تحديات في موضوع المياه، وتولي المشاريع المتعلقة بها أولوية في أجندتها الوطنية، بالإضافة إلى الدول التي تملك خبرات ومساهمات فاعلة في حلول المياه، وذلك نظرا لتوقعات تضاعف الطلب العالمي للمياه، بحلول عام 2050، نتيجة وصول عدد سكان العالم إلى 9.8 مليارات نسمة وفق التقديرات، بحسب الوكالة السعودية.وأشارت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى أن "مبادرة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بتأسيس منظمة عالمية بشأن المياه، تأكيدا لدور المملكة العربية السعودية في التصدي لتحديات المياه حول العالم، والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية، وانطلاقا مما قدمته على مدار عقود من تجربة عالمية رائدة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها، ومساهمتها في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية، ومن ذلك تقديمها تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لدول في 4 قارات حول العالم لصالح مشاريع المياه والصرف الصحي".وأضاف أنها "تستطيع تقديم حلول مبتكرة لمشاكل المياه في العالم من خلال هذه المنظمة، وكذلك مشاريع نوعية، بالإضافة لإمكانية تمويل هذه المشاريع لضمان أن تؤدي إلى الاستدامة المطلوبة".وأضح الحامد أن "المملكة لديها تجارب سابقة استطاعت من خلالها تمويل مشاريع المياه والصرف الصحي في دول عديدة، في سنوات سابقة، في قارات مختلفة".وأوضح الرابحي أن "المملكة العربية السعودية، قادرة على مواجهة تحديات المياه، من خلال توافر العديد من المقومات مثل الطاقة".وبيّن نور الدين أن "ندرة المياه العالمية وارتفاع درجة الحرارة الذي يعني زيادة التبخير، الأمر الذي يؤدي لإنتاج أقل من الغذاء، كل ذلك يجعل المنطقة تفكر كثيرا في التعامل مع هذه الأزمة"، مشيرًا إلى أن "تعامل المملكة مع هذه المشكلة سيكون خطوة رائدة خاصة مع ما تملكه من إمكانيات عالية".إعداد وتقديم: دعاء ثابت.

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