https://sputnikarabic.ae/20230906/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-1080746532.html
إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
أعلنت صباح اليوم الأربعاء، حالة التأهب الجوي على جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T02:48+0000
2023-09-06T02:48+0000
2023-09-06T03:01+0000
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ووفقًا لبيانات الخريطة، بدأ دوي صافرات الإنذار في المناطق منذ الساعة 05:01 بتوقيت موسكو.كما أعلنت حالة التأهب الجوي في العاصمة كييف منذ الساعة 04:42، وكذلك في مقاطعات كييف، وتشيرنيهيف، وتشيركاس، وفينيتسا، وكيروفوهراد، وجيتومير في أوكرانيا.وتتعرض البنية التحتية لأوكرانيا لضربات من القوات المسلحة الروسية اعتبارًا من 10 أكتوبر/تشرين الثاني 2022، وذلك بعد يومين فقط من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يعتقد أن وكالات الاستخبارات الأوكرانية قفزت وراءه بحسب تقديرات السلطات الروسية.ويتم توجيه هذه الضربات إلى منشآت الطاقة وصناعة الدفاع وإدارة الجيش والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين تم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في مناطق مختلفة من أوكرانيا يوميًا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230906/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-4-مقاطعات-بأوكرانيا-1080745883.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
02:48 GMT 06.09.2023 (تم التحديث: 03:01 GMT 06.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت صباح اليوم الأربعاء، حالة التأهب الجوي على جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
ووفقًا لبيانات الخريطة، بدأ دوي صافرات الإنذار في المناطق منذ الساعة 05:01 بتوقيت موسكو.
كما أعلنت حالة التأهب الجوي في العاصمة كييف منذ الساعة 04:42، وكذلك في مقاطعات كييف، وتشيرنيهيف، وتشيركاس، وفينيتسا، وكيروفوهراد، وجيتومير في أوكرانيا.
وتتعرض البنية التحتية لأوكرانيا لضربات من القوات المسلحة الروسية
اعتبارًا من 10 أكتوبر/تشرين الثاني 2022، وذلك بعد يومين فقط من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يعتقد أن وكالات الاستخبارات الأوكرانية قفزت وراءه بحسب تقديرات السلطات الروسية.
ويتم توجيه هذه الضربات إلى منشآت الطاقة وصناعة الدفاع وإدارة الجيش والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين تم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في مناطق مختلفة من أوكرانيا يوميًا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.