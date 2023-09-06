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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230906/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-1080746532.html
إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
أعلنت صباح اليوم الأربعاء، حالة التأهب الجوي على جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T02:48+0000
2023-09-06T03:01+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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ووفقًا لبيانات الخريطة، بدأ دوي صافرات الإنذار في المناطق منذ الساعة 05:01 بتوقيت موسكو.كما أعلنت حالة التأهب الجوي في العاصمة كييف منذ الساعة 04:42، وكذلك في مقاطعات كييف، وتشيرنيهيف، وتشيركاس، وفينيتسا، وكيروفوهراد، وجيتومير في أوكرانيا.وتتعرض البنية التحتية لأوكرانيا لضربات من القوات المسلحة الروسية اعتبارًا من 10 أكتوبر/تشرين الثاني 2022، وذلك بعد يومين فقط من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يعتقد أن وكالات الاستخبارات الأوكرانية قفزت وراءه بحسب تقديرات السلطات الروسية.ويتم توجيه هذه الضربات إلى منشآت الطاقة وصناعة الدفاع وإدارة الجيش والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين تم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في مناطق مختلفة من أوكرانيا يوميًا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230906/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-4-مقاطعات-بأوكرانيا-1080745883.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم

إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا

02:48 GMT 06.09.2023 (تم التحديث: 03:01 GMT 06.09.2023)
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Adam Schreck
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أعلنت صباح اليوم الأربعاء، حالة التأهب الجوي على جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
ووفقًا لبيانات الخريطة، بدأ دوي صافرات الإنذار في المناطق منذ الساعة 05:01 بتوقيت موسكو.
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مقاطعات بأوكرانيا
01:35 GMT
كما أعلنت حالة التأهب الجوي في العاصمة كييف منذ الساعة 04:42، وكذلك في مقاطعات كييف، وتشيرنيهيف، وتشيركاس، وفينيتسا، وكيروفوهراد، وجيتومير في أوكرانيا.
وتتعرض البنية التحتية لأوكرانيا لضربات من القوات المسلحة الروسية اعتبارًا من 10 أكتوبر/تشرين الثاني 2022، وذلك بعد يومين فقط من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يعتقد أن وكالات الاستخبارات الأوكرانية قفزت وراءه بحسب تقديرات السلطات الروسية.
ويتم توجيه هذه الضربات إلى منشآت الطاقة وصناعة الدفاع وإدارة الجيش والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين تم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في مناطق مختلفة من أوكرانيا يوميًا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
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Вертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:25 GMT
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