https://sputnikarabic.ae/20230906/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-4-مقاطعات-بأوكرانيا-1080745883.html
إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مقاطعات بأوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مقاطعات بأوكرانيا
أعلنت حالة التأهب الجوي، صباح اليوم الأربعاء، في مقاطعات سومي، وبولتافا، وخاركوف، ودنيبروبتروفسك الأوكرانية، وأجزاء تحت سيطرة كييف في مقاطعة زابوروجيه. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T01:35+0000
2023-09-06T01:35+0000
2023-09-06T01:57+0000
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ووفقًا لبيانات الخريطة الرقمية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية تم إطلاق إنذار الهجوم الجوي في هذه المناطق بالتوقيت المحلي على النحو التالي: في دنيبروبتروفسك في الساعة 04:21 (بتوقيت موسكو)، وفي بولتافا وخاركوف والأجزاء التابعة لكييف في منطقة زابوروجيه في الساعة 04:22، وفي منطقة سومي في الساعة 04:23.وتتعرض البنية التحتية لأوكرانيا لضربات من القوات المسلحة الروسية اعتبارًا من 10 أكتوبر/تشرين الثاني 2022، وذلك بعد يومين فقط من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يعتقد أن وكالات الاستخبارات الأوكرانية قفزت وراءه بحسب تقديرات السلطات الروسية.ويتم توجيه هذه الضربات إلى منشآت الطاقة وصناعة الدفاع وإدارة الجيش والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين تم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في مناطق مختلفة من أوكرانيا يوميًا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230902/إعلان-التأهب-الجوي-بمقاطعتي-نيكولايف-وأوديسا-في-أوكرانيا-1080646736.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مقاطعات بأوكرانيا
01:35 GMT 06.09.2023 (تم التحديث: 01:57 GMT 06.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت حالة التأهب الجوي، صباح اليوم الأربعاء، في مقاطعات سومي، وبولتافا، وخاركوف، ودنيبروبتروفسك الأوكرانية، وأجزاء تحت سيطرة كييف في مقاطعة زابوروجيه.
ووفقًا لبيانات الخريطة الرقمية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية تم إطلاق إنذار الهجوم الجوي في هذه المناطق بالتوقيت المحلي على النحو التالي: في دنيبروبتروفسك في الساعة 04:21 (بتوقيت موسكو)، وفي بولتافا وخاركوف والأجزاء التابعة لكييف في منطقة زابوروجيه في الساعة 04:22، وفي منطقة سومي في الساعة 04:23.
وتتعرض البنية التحتية لأوكرانيا لضربات من القوات المسلحة الروسية
اعتبارًا من 10 أكتوبر/تشرين الثاني 2022، وذلك بعد يومين فقط من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يعتقد أن وكالات الاستخبارات الأوكرانية قفزت وراءه بحسب تقديرات السلطات الروسية.
ويتم توجيه هذه الضربات إلى منشآت الطاقة وصناعة الدفاع وإدارة الجيش والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين تم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في مناطق مختلفة من أوكرانيا يوميًا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.