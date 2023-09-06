https://sputnikarabic.ae/20230906/إيران-تهاجم-البحرين-بعد-افتتاحها-السفارة-الإسرائيلية-في-المنامة-1080746532.html
إيران تهاجم البحرين بعد افتتاحها السفارة الإسرائيلية في المنامة
إيران تهاجم البحرين بعد افتتاحها السفارة الإسرائيلية في المنامة
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن "المصير الفاشل للعديد من خطط التسوية وتطبيع علاقات بعض دول المنطقة مع إسرائيل يمكن أن يكون عبرة للآخرين". 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T05:42+0000
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وتعليقا على افتتاح السفارة الإسرائيلية في البحرين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "أي تطبيع مع كيان الاحتلال يتناقض مع المسؤوليات الإنسانية والأخلاقية والدولية تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف كنعاني أن "مصافحة بعض الدول الإسلامية للكيان الصهيوني المجرم لن تؤثر في إصرار الشعب الفلسطيني على تحرير أرضه، ولن ينقذ هذا الكيان المهتز من خطر الانهيار الوشيك".وأكد أن "إجراءات التطبيع التي قامت بها بعض الدول الإسلامية لا علاقة لها برغبات شعوبها"، مشيرا إلى أن "النهاية الفاشلة للعديد من خطط تطبيع بعض دول المنطقة مع الكيان الصهيوني يمكن أن تكون عبرة للآخرين".وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أكد الاثنين الماضي، أنه يتطلع إلى إقامة منطقة تجارة حرة بين بلاده ومملكة البحرين، وذلك على هامش زيارته الأولى إلى المنامة.وقال كوهين في تصريحات لصحيفة "الأيام" البحرينية: "نتطلع إلى التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة وتعميق العلاقة بين إسرائيل والبحرين".وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد افتتح، المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في البحرين. وأفادت قناة "كان"، بأنه "تم افتتاح المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في البحرين، بحضور وزير الخارجية إيلي كوهين، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني".يشار إلى أن إسرائيل وقعت مع كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاق سلام برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230904/إسرائيل-تفتتح-سفارتها-في-البحرين-فيديو-1080693589.html
https://sputnikarabic.ae/20230831/إيران-تعلن-إحباط-أكبر-محاولة-تخريبية-لقطاع-الصواريخ-والفضاء-لديها-من-جانب-إسرائيل-1080583276.html
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العالم, إيران, أخبار إيران, البحرين, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن
العالم, إيران, أخبار إيران, البحرين, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن
إيران تهاجم البحرين بعد افتتاحها السفارة الإسرائيلية في المنامة
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن "المصير الفاشل للعديد من خطط التسوية وتطبيع علاقات بعض دول المنطقة مع إسرائيل يمكن أن يكون عبرة للآخرين".
وتعليقا على افتتاح السفارة الإسرائيلية في البحرين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "أي تطبيع مع كيان الاحتلال يتناقض مع المسؤوليات الإنسانية والأخلاقية والدولية تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وأضاف كنعاني أن "مصافحة بعض الدول الإسلامية للكيان الصهيوني المجرم لن تؤثر في إصرار الشعب الفلسطيني على تحرير أرضه، ولن ينقذ هذا الكيان المهتز من خطر الانهيار الوشيك".
وأكد أن "إجراءات التطبيع التي قامت بها بعض الدول الإسلامية لا علاقة لها برغبات شعوبها"، مشيرا إلى أن "النهاية الفاشلة للعديد من خطط تطبيع بعض دول المنطقة مع الكيان الصهيوني يمكن أن تكون عبرة للآخرين".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أكد الاثنين الماضي، أنه يتطلع إلى إقامة منطقة تجارة حرة
بين بلاده ومملكة البحرين، وذلك على هامش زيارته الأولى إلى المنامة.
وقال كوهين في تصريحات لصحيفة
"الأيام" البحرينية: "نتطلع إلى التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة وتعميق العلاقة بين إسرائيل والبحرين".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد افتتح، المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في البحرين. وأفادت قناة "كان"، بأنه "تم افتتاح المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في البحرين، بحضور وزير الخارجية إيلي كوهين، ووزير الخارجية البحريني
عبد اللطيف الزياني".
يشار إلى أن إسرائيل وقعت مع كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاق سلام برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.