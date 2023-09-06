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https://sputnikarabic.ae/20230906/استقبال-لافروف-في-جاكرتا-على-وقع-الأغنيات-والرقصات-الشعبية-فيديو-1080752890.html
استقبال لافروف في جاكرتا على وقع الأغنيات والرقصات الشعبية... فيديو
استقبال لافروف في جاكرتا على وقع الأغنيات والرقصات الشعبية... فيديو
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، حيث ستعقد قمة شرق آسيا الثامنة عشرة في 7 سبتمبر/ أيلول. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T09:17+0000
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وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأنه تم استقبال سيرغي لافروف في المطار باستعراض حرس الشرف وعلى وقع الرقصات والأغاني الشعبية.تعد قمة شرق آسيا بمثابة منصة للحوار بين قادة دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حول قضايا التنسيق السياسي والتنمية وتعزيز التعاون العملي بين الدول.وتعقد الاجتماعات بهذا الشكل سنويا بالتزامن مع الأحداث الرفيعة المستوى لرابطة أمم جنوب شرق آسيا. منذ عام 2011، تتم دعوة روسيا والولايات المتحدة أيضًا لحضور منتدى قادة شرق وجنوب شرق آسيا.ولم تعلن الخارجية الروسية عن أي اتصالات محتملة بين ممثلين روس وأمريكيين. وسيعقد الوزير، سلسلة من الاجتماعات مع الشركاء الإقليميين في جاكرتا.وأصبحت أحداث جاكرتا بمثابة نوع من الإحماء الدبلوماسي قبل قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر في العاصمة الهندية. وسيمثل روسيا في نيودلهي، وكذلك في جاكرتا، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
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استقبال لافروف في جاكرتا على وقع الأغنيات والرقصات الشعبية... فيديو

09:17 GMT 06.09.2023 (تم التحديث: 09:21 GMT 06.09.2023)
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
/
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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، حيث ستعقد قمة شرق آسيا الثامنة عشرة في 7 سبتمبر/ أيلول.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأنه تم استقبال سيرغي لافروف في المطار باستعراض حرس الشرف وعلى وقع الرقصات والأغاني الشعبية.
تعد قمة شرق آسيا بمثابة منصة للحوار بين قادة دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حول قضايا التنسيق السياسي والتنمية وتعزيز التعاون العملي بين الدول.
وتعقد الاجتماعات بهذا الشكل سنويا بالتزامن مع الأحداث الرفيعة المستوى لرابطة أمم جنوب شرق آسيا. منذ عام 2011، تتم دعوة روسيا والولايات المتحدة أيضًا لحضور منتدى قادة شرق وجنوب شرق آسيا.
ولم تعلن الخارجية الروسية عن أي اتصالات محتملة بين ممثلين روس وأمريكيين. وسيعقد الوزير، سلسلة من الاجتماعات مع الشركاء الإقليميين في جاكرتا.
وأصبحت أحداث جاكرتا بمثابة نوع من الإحماء الدبلوماسي قبل قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر في العاصمة الهندية. وسيمثل روسيا في نيودلهي، وكذلك في جاكرتا، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
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