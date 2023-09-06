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وزير الاقتصاد السوري لـ "سبوتنيك": بذلنا جهودا كبيرة للالتفاف على قانون "قيصر"
وزير الاقتصاد السوري لـ "سبوتنيك": بذلنا جهودا كبيرة للالتفاف على قانون "قيصر"
قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل، إن بلاده كانت تصنف بين الدول العشرة الأقل استدانة من الخارج حول العالم، قبل أن تأتي الحرب... 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T14:52+0000
2023-09-06T16:05+0000
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وأضاف الوزير الخليل لـ "سبوتنيك" أن الظروف التي خلفتها الحرب الإرهابية أدت إلى انسحاب الكثير من الاستثمارات الخارجية، وخاصة في القطاع النفطي، ما أدى إلى في كليته إلى نمو اقتصادي سلبي بالناتج المحلي الإجمالي.وأكد الخليل في حديثه لـ "سبوتنيك" على هامش مؤتمر المؤسسات العربية في أمريكا اللاتينية (فيا آراب) أن: "قانون قيصر بإجراءاته القسرية أحادية الجانب، تطلب جهدا كبيرا وأشهر طويلة من العمل لإيجاد كل الآليات اللازمة للالتفاف عليه.مستدركا قوله: ورغم ذلك، فتلك الآليات التي تمكنا من وضعها للالتفاف على العقوبات، ترتب على الاقتصاد الكثير من الكلفة، وهذا بدوره ينعكس سلبا على توفر السلع بالقدر اللازم، كما قدرة المواطنين على استهلاكها.وأوضح الوزير السوري أن "الدول الغربية تستخدم سلاح العقوبات على سوريا كما كل الدول التي تتمسك باستقلال سياساتها وسيادتها"، مؤكدا أنه مع التكتلات الصاعدة مثل (بريكس) سيكون العالم أفضل وسيكون هناك مرحلة جديدة للاقتصاد العالمي لا ترتبط بالدولار الأمريكي.وعن أثر شح النفط على الواقع الاقتصادي السوري، قال الوزير الخليل: قبل الحرب، كانت تنتج سوريا أكثر من 385 برميل نفط يومياً، وكان يستخدم جزء منه للاستهلاك السوري فيما يصدّر الفائض للحصول على القطع الأجنبي الذي يستخدم لاستيراد الاحتياجات السورية الأخرى، أما اليوم، وعلى اعتبار أن الكثير من حقول النفط هي خارج سيطرة الدولة، فقد تراجع الإنتاج من الآبار التي تسيطر عليها الدول السورية لنحو 17- 18 ألف برميل نفط يومياً.وأضاف الخليل: الواقع النفطي الجديد، أرخى بظلاله على قطاع الطاقة الكهربائية نتيجة انخفاض حجم التوريدات النفطية، وهذا بدوره أثر سلبا على أداء القطاع الاقتصادي والخدمي ككل، وعلى الجانب المعيشي للمواطنين بطبيعة الحال.وبين الوزير الخليل أن سوريا تربطها الكثير من الاتفاقيات مع الدول المجاورة والصديقة على المستويين التجاري والاستثماري، مشيرا إلى أن ذلك أفسح في المجال أمامها للحصول على احتياجاتها من المواد الضرورية والأولية اللازمة للإنتاج والمواد الجاهزة التي يحتاجها الاقتصاد على المستوى الاستهلاكي بشكل عام.
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الأخبار, حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الأخبار, حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

وزير الاقتصاد السوري لـ "سبوتنيك": بذلنا جهودا كبيرة للالتفاف على قانون "قيصر"

14:52 GMT 06.09.2023 (تم التحديث: 16:05 GMT 06.09.2023)
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور محمد سامر الخليل
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور محمد سامر الخليل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
© Sputnik . Maxim Blinov
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حصري
قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل، إن بلاده كانت تصنف بين الدول العشرة الأقل استدانة من الخارج حول العالم، قبل أن تأتي الحرب الإرهابية على الكثير من بناها التحتية والاقتصادية وما كرسته من خسائر كبيرة في رأس المال المادي والبشري.
وأضاف الوزير الخليل لـ "سبوتنيك" أن الظروف التي خلفتها الحرب الإرهابية أدت إلى انسحاب الكثير من الاستثمارات الخارجية، وخاصة في القطاع النفطي، ما أدى إلى في كليته إلى نمو اقتصادي سلبي بالناتج المحلي الإجمالي.
وزير الاقتصاد السوري: الأردن يمنع 200 سلعة سورية من دخول أراضيه رغم حاجته إليها - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
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8 أكتوبر 2022, 18:43 GMT
وأكد الخليل في حديثه لـ "سبوتنيك" على هامش مؤتمر المؤسسات العربية في أمريكا اللاتينية (فيا آراب) أن: "قانون قيصر بإجراءاته القسرية أحادية الجانب، تطلب جهدا كبيرا وأشهر طويلة من العمل لإيجاد كل الآليات اللازمة للالتفاف عليه.
مستدركا قوله: ورغم ذلك، فتلك الآليات التي تمكنا من وضعها للالتفاف على العقوبات، ترتب على الاقتصاد الكثير من الكلفة، وهذا بدوره ينعكس سلبا على توفر السلع بالقدر اللازم، كما قدرة المواطنين على استهلاكها.
وأوضح الوزير السوري أن "الدول الغربية تستخدم سلاح العقوبات على سوريا كما كل الدول التي تتمسك باستقلال سياساتها وسيادتها"، مؤكدا أنه مع التكتلات الصاعدة مثل (بريكس) سيكون العالم أفضل وسيكون هناك مرحلة جديدة للاقتصاد العالمي لا ترتبط بالدولار الأمريكي.
وعن أثر شح النفط على الواقع الاقتصادي السوري، قال الوزير الخليل: قبل الحرب، كانت تنتج سوريا أكثر من 385 برميل نفط يومياً، وكان يستخدم جزء منه للاستهلاك السوري فيما يصدّر الفائض للحصول على القطع الأجنبي الذي يستخدم لاستيراد الاحتياجات السورية الأخرى، أما اليوم، وعلى اعتبار أن الكثير من حقول النفط هي خارج سيطرة الدولة، فقد تراجع الإنتاج من الآبار التي تسيطر عليها الدول السورية لنحو 17- 18 ألف برميل نفط يومياً.
وأضاف الخليل: الواقع النفطي الجديد، أرخى بظلاله على قطاع الطاقة الكهربائية نتيجة انخفاض حجم التوريدات النفطية، وهذا بدوره أثر سلبا على أداء القطاع الاقتصادي والخدمي ككل، وعلى الجانب المعيشي للمواطنين بطبيعة الحال.
وبين الوزير الخليل أن سوريا تربطها الكثير من الاتفاقيات مع الدول المجاورة والصديقة على المستويين التجاري والاستثماري، مشيرا إلى أن ذلك أفسح في المجال أمامها للحصول على احتياجاتها من المواد الضرورية والأولية اللازمة للإنتاج والمواد الجاهزة التي يحتاجها الاقتصاد على المستوى الاستهلاكي بشكل عام.
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