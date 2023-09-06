https://sputnikarabic.ae/20230906/البحرين-تدعو-إيران-لعدم-الانجرار-وراء-مغالطات-تسيء-للعلاقات-1080745883.html
البحرين تدعو إيران لعدم الانجرار وراء "مغالطات تسيء للعلاقات"
البحرين تدعو إيران لعدم الانجرار وراء "مغالطات تسيء للعلاقات"
ردت البحرين، على تصريحات من نظيرتها الإيرانية، بشأن أوضاع السجناء في المملكة الخليجية. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T06:26+0000
2023-09-06T06:26+0000
2023-09-06T06:26+0000
العالم
البحرين
أخبار إيران
إيران
الأخبار
أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/05/1047410454_0:97:2985:1776_1920x0_80_0_0_685ef6304ea7e369fe594b9075da89d8.jpg
ودعت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها، "المسؤولين الإيرانيين، إلى عدم الانجرار وراء معلومات مغلوطة تسيء إلى العلاقات بين البلدين".وأعرب البيان عن "استنكار البحرين الشديد للتصريحات التي صدرت عن متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشأن أوضاع السجناء في المملكة"، معتبرة تلك التصريحات تدخلا في الشؤون الداخلية.وشددت الخارجية البحرينية على "أهمية احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي تدعو إلى حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعمل بها".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية هاجمت ممكلة البحرين، مؤكدة أن "المصير الفاشل للعديد من خطط التسوية وتطبيع علاقات بعض دول المنطقة مع إسرائيل يمكن أن يكون عبرة للآخرين".وتعليقا على افتتاح السفارة الإسرائيلية في البحرين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "أي تطبيع مع كيان الاحتلال يتناقض مع المسؤوليات الإنسانية والأخلاقية والدولية تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد افتتح، المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في البحرين. وأفادت قناة "كان"، بأنه "تم افتتاح المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في البحرين، بحضور وزير الخارجية إيلي كوهين، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني".يشار إلى أن إسرائيل وقعت مع كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاق سلام برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230906/إيران-تهاجم-البحرين-بعد-افتتاحها-السفارة-الإسرائيلية-في-المنامة-1080746532.html
البحرين
أخبار إيران
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/05/1047410454_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_6f5db0c9c2adf0736ad3363df4c2cbbd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, البحرين, أخبار إيران, إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
العالم, البحرين, أخبار إيران, إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
البحرين تدعو إيران لعدم الانجرار وراء "مغالطات تسيء للعلاقات"
تابعنا عبر
ردت البحرين، على تصريحات من نظيرتها الإيرانية، بشأن أوضاع السجناء في المملكة الخليجية.
ودعت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها، "المسؤولين الإيرانيين، إلى عدم الانجرار وراء معلومات مغلوطة تسيء إلى العلاقات بين البلدين".
وأعرب البيان عن "استنكار البحرين الشديد للتصريحات التي صدرت عن متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشأن أوضاع السجناء في المملكة"، معتبرة تلك التصريحات تدخلا في الشؤون الداخلية.
وشددت الخارجية البحرينية على "أهمية احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي تدعو إلى حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعمل بها".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية هاجمت ممكلة البحرين
، مؤكدة أن "المصير الفاشل للعديد من خطط التسوية وتطبيع علاقات بعض دول المنطقة مع إسرائيل يمكن أن يكون عبرة للآخرين".
وتعليقا على افتتاح السفارة الإسرائيلية في البحرين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "أي تطبيع مع كيان الاحتلال يتناقض مع المسؤوليات الإنسانية والأخلاقية والدولية تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد افتتح، المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في البحرين. وأفادت قناة "كان"، بأنه "تم افتتاح المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في البحرين، بحضور وزير الخارجية إيلي كوهين، ووزير الخارجية البحريني
عبد اللطيف الزياني".
يشار إلى أن إسرائيل وقعت مع كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاق سلام برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.