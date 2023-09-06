https://sputnikarabic.ae/20230906/البحرين-تدعو-إيران-لعدم-الانجرار-وراء-مغالطات-تسيء-للعلاقات-1080745883.html

البحرين تدعو إيران لعدم الانجرار وراء "مغالطات تسيء للعلاقات"

البحرين تدعو إيران لعدم الانجرار وراء "مغالطات تسيء للعلاقات"

ردت البحرين، على تصريحات من نظيرتها الإيرانية، بشأن أوضاع السجناء في المملكة الخليجية. 06.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-06T06:26+0000

2023-09-06T06:26+0000

2023-09-06T06:26+0000

العالم

البحرين

أخبار إيران

إيران

الأخبار

أخبار العالم الآن

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/05/1047410454_0:97:2985:1776_1920x0_80_0_0_685ef6304ea7e369fe594b9075da89d8.jpg

ودعت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها، "المسؤولين الإيرانيين، إلى عدم الانجرار وراء معلومات مغلوطة تسيء إلى العلاقات بين البلدين".وأعرب البيان عن "استنكار البحرين الشديد للتصريحات التي صدرت عن متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشأن أوضاع السجناء في المملكة"، معتبرة تلك التصريحات تدخلا في الشؤون الداخلية.وشددت الخارجية البحرينية على "أهمية احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي تدعو إلى حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعمل بها".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية هاجمت ممكلة البحرين، مؤكدة أن "المصير الفاشل للعديد من خطط التسوية وتطبيع علاقات بعض دول المنطقة مع إسرائيل يمكن أن يكون عبرة للآخرين".وتعليقا على افتتاح السفارة الإسرائيلية في البحرين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "أي تطبيع مع كيان الاحتلال يتناقض مع المسؤوليات الإنسانية والأخلاقية والدولية تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد افتتح، المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في البحرين. وأفادت قناة "كان"، بأنه "تم افتتاح المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في البحرين، بحضور وزير الخارجية إيلي كوهين، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني".يشار إلى أن إسرائيل وقعت مع كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاق سلام برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

https://sputnikarabic.ae/20230906/إيران-تهاجم-البحرين-بعد-افتتاحها-السفارة-الإسرائيلية-في-المنامة-1080746532.html

البحرين

أخبار إيران

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, البحرين, أخبار إيران, إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل